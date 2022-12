Der Wald und wir Räuber

Der Waldschadensbericht heißt mittlerweile beschönigend Waldzustandsbericht. Warum das nichts ändert am kranken Befund

Dem Deutschen wird im Allgemeinen eine sehr innige und romantische Beziehung zum Wald nachgesagt. Doch wie das mit der Liebe manchmal so ist: Im hektischen Alltag geht sie leider häufig verschütt.

Die alljährliche Analyse des Waldzustandsberichts zeigt: Dem Wald geht es zuverlässig schlecht. Er schrumpft, immer noch wird Waldfläche gerodet: in Brandenburg, welch bittere Ironie für eine Autofabrik, deren Produkte uns umweltfreundliche Mobilität verheißen; am Niederrhein, wenn aus gleichen Gründen in Haldern und am Eltenberg die Bahn ein drittes Gleis fordert und bekommt.

Der Mensch braucht Platz, der Wald muss weichen

Und natürlich brauchen wir Menschen Platz für neue Wohngebiete, für noch mehr Logistikzentren, für die Landwirtschaft. Gerade in diesen Zeiten, in denen internationale Handelsketten bröseln. Und wenn es ganz böse läuft, brauchen wir demnächst noch Brennholz nicht mehr nur fürs dekorative Kaminfeuer, sondern als notwendigen Brennstoff. Ein äußerst verhängnisvolles Aufflammen einer alten Liebe.

Apropos: In diesem Jahr sind wir in NRW von größeren Waldbränden verschont geblieben, trotz Trockenheit und Borkenkäfer. Das kann einem Baum schon mal die Krone gefährden. Zumal sich die Forstexperten auch nicht einig sind, was zu tun ist, dem Patienten Wald zu helfen. Im Vorgriff auf den Klimawandel neue Baumarten pflanzen und hoffen, dass sie resilient und für die heimische Biodiversität genauso sinnvoll sind? Schwierig. Aber immer noch leichter, als den Wald einfach in Ruhe zu lassen. Nach allen belastbaren Beobachtungen findet die Natur von alleine oft bessere Lösungen zu neuem Wachstum als unter ständiger Manipulation durch den Menschen.

Doch der Patient Wald braucht vor allem Zeit – in Generationen gemessen. Und Ruhe. Die wir Menschen ihm oft genug nicht gönnen. Dabei besuchen wir ihn doch immer wieder gerne -- unsere alte Liebe namens „Deutscher Wald“.

