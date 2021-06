Der Regenbogen - Hoffnungsschimmer in bunten Farben

Essen. Der Regenbogenprotest gegen Ungarns diskriminierende Politik ist richtig - wirft aber Fragen nach der Konsequenz auf: Zum Beispiel für die Liga.

Ja, es ist richtig, sich immer und immer wieder für Freiheit, für Toleranz, für Zusammenhalt, für Fairness und damit gegen Ausgrenzung, gegen Diskriminierung und gegen Rassismus einzusetzen. Jeder Schritt hilft auf dem Weg zu einem friedlichen Miteinander der Menschen, das unabhängig ist von Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung.

Die Initiative von Oberbürgermeister Dieter Reiter, das Münchener Stadion beim EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn in den Regenbogen-Farben leuchten zu lassen, hat sich erfreulicherweise zu einer Bewegung entwickelt, die die Menschen mobilisiert und auf Missstände hinweist.

Dass diese Missstände längst bekannt sind, entwertet den Vorstoß nicht. Festzuhalten bleibt aber dennoch, dass der Umbau des ungarischen Staates zu einem autokratischen System nicht von heute auf morgen kam, sondern durch Ministerpräsident Orban seit langem systematisch erfolgt. Das Ungarn des Viktor Orban schert sich nicht um Menschen- und Freiheitsrechte, die Justiz ist nicht mehr unabhängig, die Meinungsfreiheit ist beseitigt, Diskriminierung gehört zur Tagesordnung. Ungarn hat sich längst von demokratischen Grundwerten entfernt. Europa blieb bisher macht- und erfolglos. Wenn die Regenbogen-Initiative dies jetzt ändern sollte, wäre sie ein hervorragender Erfolg. Zweifel bleiben aber erlaubt.

Die Uefa kennt eigentlich nur ein Ziel: Gewinn-Maximierung

Dies gilt auch mit Blick auf dringend notwendige Öffnungen und Modernisierungen der großen Sportorganisationen. Nehmen wir die Uefa. Der europäische Fußballverband verfolgt letztlich nur ein Ziel: Gewinn-Maximierung. Das Geld-Scheffeln ist dabei systemimmanent, denn niemand würde bestreiten, dass es sich beim europäischen und damit auch beim deutschen Spitzenfußball um Kapitalismus in Reinkultur handelt. Das kann man, muss man aber nicht bedauern. Man muss es aber so benennen. Auch deshalb ist die Menschenrechtslage in Aserbaidschan bei der Spielvergabe für die Europameisterschaft egal – was im Übrigen auch für die Situation politischer Gefangener in Russland gilt. Man spielt halt in St. Petersburg. Hauptsache, der Rubel rollt, hier sogar im wörtlichen Sinne.

Auch wenn der FC Bayern in Katar trainiert, darf der Regenbogen wirken

Am Rande: Niemand hindert den Münchener OB Reiter daran, das Münchener Stadion in Regenbogen-Farben leuchten zu lassen, wenn sich der FC Bayern mal wieder auf den Weg ins Trainingslager ins Emirat Katar macht, wo Frauenrechte mit Füßen getreten werden oder beim Bau der WM-Stadien Tausende rechtlose Wanderarbeiter ihr Leben lassen. Allerdings bringt die Partnerschaft den Münchenern viele Millionen Euro jährlich. Und Reiter hat schließlich eine Verantwortung – als Mitglied im Verwaltungsbeirat des FC Bayern.

Und was ist eigentlich mit der weiterhin homophoben Liga?

Noch ein Gedanke: Beim Thema Diskriminierung müssen wir nicht zwingend nach Ungarn blicken, sondern können auch im deutschen Fußball bleiben. Denn zur Wahrheit gehört, dass es sich ein erfolgreicher Fußballer, nehmen wir einen Top-Spieler der Bundesliga, in einer eher frühen Phase seiner Karriere auch heute noch nicht leisten könnte, sich als homosexuell zu outen. Seine Karriere wäre massiv gefährdet, sein Marktwert würde rapide sinken, die Schmähgesänge bei Auswärtsspielen hat jeder im Ohr. Auch deshalb fanden alle bisherigen Outings zum Ende einer Karriere statt.

Die Regenbogen-Aktion ist richtig und wichtig. Doch sie wird nur dann wirken, wenn auch Politik und Sportverbände sie aufrichtig und nachhaltig unterstützen. Heuchelei hilft keinem weiter.

