Ruhrgebiet. Nackte Angst, pures Entsetzen: Die Luftangriffe der Alliierten auf das Ruhrgebiet brannten sich tief in die Erinnerung der Menschen ein. Die Erinnerungen der Zeitzeugen gehen unter die Haut, auch sieben Jahrzehnte danach. Wir rufen Leser dazu auf, uns ihre Erinnerungen zu erzählen.

Das Inferno - 1944 regnete es Bomben an der Ruhr

Es war das blanke Grauen. Ein endloser Schrecken, zermürbend für Körper, Geist und die Seele. Keiner, der nur die wohlige Sicherheit der nunmehr fast sieben Jahrzehnte des Friedens erlebte, vermag zu ermessen, welches Leid, welche Ängste das Inferno des Bombenkriegs der 1940er-Jahre bei den Menschen auslöste.

Schilderungen von Zeitzeugen, wie die eines Bochumers, damals ein zehnjähriges Kind, gehen unter die Haut: „Der dröhnende Lärm und das krachende Beben übertönten das laute Schreien und Beten der Menschen. Nie wieder habe ich danach so laut und intensiv das Hilfeschreien und Beten nach Gott gehört, wie in diesen Minuten menschlicher Verzweiflung.“ 14 war Rita, als es geschah: „Am späten Nachmittag bringt man ihr langsam bei, dass ihre Mutter in dieser Bombennacht unter den Trümmern ihres Hauses verschüttet worden ist. Tot.“ Es fehlen die Worte, um das Entsetzen zu beschreiben, das in einem solchen Moment nach einem Kind greift…

Kriegswichtige Industrien

Die Bomberflotten der Alliierten suchten fast 1000 deutsche Städte und Ortschaften heim. Tagsüber flogen die Amerikaner, und nachts, geschützt von der Dunkelheit, griffen die schweren „Lancaster“ und „Halifax“ des britischen „Bomber Command“ an. Mit seinen kriegswichtigen Industrien zählte das Ruhrgebiet zu den Angriffszielen von höchster Priorität. Hier ballten sich Eisenhütten, Zechen, Kokereien, Hydrierwerke, Eisenbahn- und andere Transportknotenpunkte zusammen. Hier waren Hoesch, Klöckner, vor allem war hier Essen mit den Kruppschen Fabriken, Krupp, die „Waffenschmiede des Reichs“. Allein auf Essen flogen die Alliierten bis zum Kriegsende mehr als 200 schwere Angriffe. Schon am 10. April 1943 hatte Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels in seinem Tagebuch notiert: „Man muss sich darüber klar sein, dass diese Stadt zu einem hohen Prozentsatz abgeschrieben werden muss.“

Bombenhagel auf Mülheim Fritz Zorn hat nach der Bombennacht am 22. -23. Juni 1943 die Schäden in der Mülheimer Innenstadt fotografiert. Nach dem Bombenangriff hat er seine Tochter Dorle (Doris Bloch) aus den Trümmern gerettet und danach seine geliebte Leica aus den Flammen geborgen. Mit dieser Kamera sind die Bilder entstanden.

Am 23. Juni 2013 jährte sich zum 70. Mal der Bombenangriff auf Mülheim.

Mülheims brennende Innenstadt mit Rathausturm, vom Kassenberg aus aufgenommen. Foto: Fritz Zorn

Besonders auch Dortmund, Duisburg und Bochum lagen immer wieder in der Zieloptik der Bombenschützen. Dortmund verlor mehr als die Hälfte des Wohnraumbestandes. Beim schwersten Angriff auf Mülheim, es war eine Sommernacht 1943, wurden fast 60 Prozent der Häuser der Innenstadt zerstört. In nur einer Nacht…

1940 waren die ersten alliierten Bomber über der Region aufgetaucht. Die Angriffe nahmen zu, erreichten bei der Luftoffensive „Battle of the Ruhr“ von März bis Juli 1943 einen ersten Gipfel der Intensität und danach rissen die Flächenbombardements nicht ab. War es anfangs Absicht des Luftkriegs gegen das Hitler-Reich, militärisch wichtige Werks- und Verkehrsanlagen zu vernichten, so änderte sich später die Strategie: Jetzt hieß sie „moral bombing“, jetzt war es Absicht, „die Moral der Zivilbevölkerung zu zerstören“. Luftmarschall Arthur Harris, Chef des Bomber Command, Kopf der „1000-Bomber-Angriffe“, entwickelte die neue Strategie – die dicht bewohnten Innenstädte, die Zivilbevölkerung, waren das Ziel. Auch die Zerstörung der Möhnetalsperre gehörte dazu, die Flutwelle raffte Mensch und Tier im Ruhrtal dahin.

Der Luftkrieg gegen die Deutschen war Antwort auf die Bombardements von Görings Luftwaffe auf Warschau, Rotterdam, Coventry, London und andere von Hitler angegriffenen Städte. Harris „perfektionierte“ die Luftschläge, sagte, wer Wind säe, werde Sturm ernten. Doch diejenigen, die den Wind säten, die Spitze des NS-Regimes, die Parteibonzen, die nationalsozialistischen Kriegstreiber, propagandistischen Hetzer und die Schranzen wie die, die im Berliner Sportpalast frenetisch „Ja“ brüllten, als Goebbels in den Saal schrie: „Wollt ihr den totalen Krieg?“ – die alle waren zumeist vor den Bombenteppichen geschützt. Den Sturm ernteten die in den Städten verbliebenen Frauen und Kinder, die Alten, Invaliden und auch die Zwangsarbeiter.

Feuerstürme in den Straßen

Präzise durchdacht liefen die Angriffe ab. Erst fielen Sprengbomben und Minen, welche Fassaden, Dächer, Türen und Fenster zerschlugen. Dann regnete es Brandbomben vom Himmel herab, die durch den Luftzug in den soeben geschaffenen Ruinen ihre volle Wirkung entfachten. Feuerstürme rasten durch die Straßen.