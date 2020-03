Am Mittwochmorgen geht eine E-Mail aus dem Leitungsstab des Bundesjustizministeriums an alle Mitarbeiter raus: Ein erster Corona-Fall in dem Haus sei bestätigt. „Alle unmittelbaren Kontaktpersonen sind bereits bekannt und wurden umgehend informiert. Sie befinden sich vorsorglich in Quarantäne“, heißt es in dem Schreiben. Auch wenn die Situation „belastend“ erscheine, „besteht kein Anlass zur Panik“. Der Dienstbetrieb laufe weiter – mit entsprechenden Schutzmaßnahmen.

Es ist eine der vielen Meldungen, die an diesem Tag auch aus dem Bundestag und den Ministerien die Runde machen. Am frühen Abend wird bekannt, dass auch ein Bundestagsabgeordneter mit dem Virus infiziert sei. Der FDP-Politiker Hagen Reinhold bestätigte dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“, dass er positiv getestet worden sei.

Politiker in Quarantäne, aber kein Krisenplan „Corona“

Einzelne weitere Abgeordnete sind in Quarantäne, darunter der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, und die Fraktionsvize Eva Högl sowie der rechtspolitische Sprecher der Fraktion. Der Grund ist offenbar eine Sitzung der Rechtsexperten der Fraktion Anfang März, an der auch die infizierte Person aus dem Justizministerium teilgenommen hat. Von der Quarantäne seien neben den Politikern auch Mitarbeiter betroffen, insgesamt 15 Menschen.

Ministerien und Bundestag – sie sind der Maschinenraum der Demokratie. Nur wie gut funktioniert der Parlamentarismus noch, wenn die Zahl der erkrankten Politiker steigt?

Die Verwaltung im Bundestag gibt sich auf Nachfrage unserer Redaktion gelassen. Einen Krisenplan „Corona“ gebe es nicht. Man wolle die Lage „fortlaufend“ beobachten und dann entscheiden. Erste Konsequenzen haben die Abgeordneten schon gezogen: Die Fraktionen sagen viele Delegationsreisen ab, Dienstreisen werden minimiert. Wo es geht, würden Abgeordnete und deren Mitarbeiter zu Hause arbeiten.

Besuchergruppen dürfen nicht mehr in den Bundestag

„Als Fraktion sind wir insbesondere durch technische Maßnahmen darauf vorbereitet, mobiles Arbeiten und vermehrt Videokonferenzen durchzuführen“, sagt FDP-Politiker Marco Buschmann. Und die Verwaltung im Bundestag gibt bekannt: Besuchergruppen sind derzeit nicht zugelassen, die Kuppel des Reichstags ist geschlossen. Es sind praktische Schutzmaßnahmen.

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) sagte: „Ich plädiere dafür, den Sitzungsbetrieb in geordneter, aber reduzierter Form fortzusetzen. Denn wenn der Bundestag zu Hause bleibt, dann bleiben am Ende alle zu Hause, und das können wir uns nicht wünschen.“ Er riet dazu, auf namentliche Abstimmungen zu verzichten, „bei denen es regelmäßig zu Rudelbildungen kommt und die Abgeordneten auf Tuchfühlung gehen“.

Die parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen haben sich diese Woche bereits zweimal mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zusammengesetzt. Die nächste Sitzungswoche im Parlament findet Ende März statt. Danach kommt der Bundestag erst nach Ostern wieder zusammen. Im Bundestag sitzen 709 Abgeordnete.

