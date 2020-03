Coronavirus in NRW: Geisterspiele drohen, Events vor dem Aus

Düsseldorf. In NRW steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle auf 515. Großveranstaltungen stehen auf der Kippe, Geisterspiele drohen. Alle Infos im Newsblog.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kündigt an, die Empfehlungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu befolgen, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst auszusetzen.

mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst auszusetzen. Ob in der Fußball-Bundesliga überhaupt bzw. unter Ausschluss der Fans gespielt werden wird, soll spätestens am Dienstag entschieden werden. Das betrifft auch das Derby BVB-Schalke.

überhaupt bzw. unter Ausschluss der Fans gespielt werden wird, soll spätestens am Dienstag entschieden werden. Das betrifft auch das Derby BVB-Schalke. 515 Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet . Der jüngste Stand, der auf Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums basiert, stammt von Montag, 10 Uhr. Allein im Kreis Heinsberg waren es 292.

. Der jüngste Stand, der auf Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums basiert, stammt von Montag, 10 Uhr. Allein im Kreis Heinsberg waren es 292. Bochum schließt für 14 Tage eine Arztpraxis. Insgesamt gibt es in der Stadt aktuell vier Corona-Fälle .

schließt für 14 Tage eine Arztpraxis. Insgesamt gibt es in der Stadt aktuell . Gesundheitsminister Jens Spahn rät von Reisen nach NRW ab.

rät von ab. Hier lesen Sie die nationalen und internationalen Entwicklungen zum Coronavirus.

11.22 Uhr: Auch die Organisatoren der Briloner Hansetage haben das Coronavirus im Blick. 100.000 Gäste werden im Juni erwartet. „Wir können zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage treffen", so das Organisationsteam. Rund um Ostern soll es eine belastbare Einschätzung geben.

11.14 Uhr: Als Reaktion auf das Coronavirus haben zwei Herner Schulen ihre geplanten Klassenfahrten abgesagt. Beide hatten als Reiseziel Italien.

10.52 Uhr: Wegen eines mit dem Coronavirus infizierten Soldaten ist die Kölner Lüttich-Kaserne am Montag geschlossen worden. Vorsorglich wurden zudem etwa 100 Kontaktpersonen unter häusliche Quarantäne gestellt, wie ein Sprecher am Montag sagte. In der Kaserne ist das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr untergebracht.

10.42 Uhr: Corona-Geisterspiele oder Spielabsage? Das Rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch, das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am Samstag: Ob in der Fußball-Bundesliga überhaupt beziehungsweise unter Ausschluss der Fans gespielt werden wird, soll spätestens am Dienstag entschieden werden.

10.35 Uhr: Nach der Sanitärmesse droht der Messe Essen wegen Corona eine weitere Verschiebung: Die Oldtimermesse Techno Classica, einer der größten ihrer Art weltweit, wird offenbar wegen des Coronavirus abgesagt und auf den Juni verschoben.

10.30 Uhr: Das NRW-Bildungsministerium hat am Freitag per Mail den Schulen in NRW empfohlen, auf Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts zu verzichten - zunächst bis zum Beginn der Osterferien (Anfang April).

Zahl der Coronavirus-Infektionen in NRW steigt auf 515

10.24 Uhr: In NRW gibt es jetzt 515 bestätigte Coronavirus-Infektionen (Stand 10 Uhr). Laut NRW-Gesundheitsministerium sind es allein im Kreis Heinsberg 292. Weitere Zahlen: Bochum 4, Dortmund 4, Duisburg 3, Düsseldorf 3, Essen 6, Gelsenkirchen 3, Hagen 1, Köln 30, Märkischer Kreis 5, Kreis Unna 8, Kreis Wesel 1.

9.39 Uhr: Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat wegen der noch ungeklärten Situation um die Durchführung von Großveranstaltungen den Kartenvorverkauf für die kommenden Spiele gestoppt. Dies teilte der Club am Montag mit. Das nächste Heimspiel der Bochumer steht am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim an.

9.16 Uhr: Dortmund - Schalke oder Gladbach - Köln ohne Zuschauer? Das Thema Geisterspiele elektrisiert die Fußballanhänger. Wir haben eine Auswahl der Reaktionen im Netz zusammengestellt:

9.03 Uhr: Borussia Dortmunds Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Paris Saint-Germain wird französischen Medien zufolge wohl ebenfalls ohne Zuschauer stattfinden. Die Sportzeitung „L'Équipe“ berichtete, dass der Anpfiff unter normalen Bedingungen aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus „immer hypothetischer“ werde. Das Blatt spekuliert, dass am Montag eine Entscheidung verkündet werde. Eine Verschiebung der Partie scheint wegen des engen Spielplans jedoch ausgeschlossen.

8.57 Uhr: Das Weltcupfinale der Snowboarder in Winterberg ist abgesagt. Schuld ist aber nicht nur Corona, sondern auch die milden Temperaturen.

8.39 Uhr: Dem deutschen Sport drohen wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Geisterspiele und Absagen. Fragen und Antworten zur Lage gibt es hier:

8.11 Uhr: Mehrere hunderttausend Nutzer hat ein Facebook-Post des St. Marien-Krankenhauses Siegen erreicht. Die Klinik wollte mit Humor auf die Problematik hinweisen, dass in Zeiten des Coronavirus Desinfektionsmittel geklaut wird:

8.06 Uhr: Mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus müssten Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern „anders in den Blick“ genommen werden, so CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Auf die Frage, ob sie bei der Bekämpfung der Epidemie auf „Freiwilligkeit oder Zwangsmaßnahmen“ setze, verwies sie auf die Äußerung von NRW-Gesundheitsminister Laumann, wonach es im Fußball angesichts der Corona-Krise sogenannte Geisterspiele geben werde. „Dies ist aus meiner Sicht, wenn es um die Gesundheit geht, auch vertretbar“, betonte Kramp-Karrenbauer. Sie setze dabei auf das „Einsehen der Vereine und der Stellen“, die ein Zuschauerverbot für Fußballspiele „dann auch anordnen müssen".

Vereine entscheiden, ob sie ohne Publikum oder gar nicht spielen

7.47 Uhr: Geisterspiele in der Bundesliga rücken immer näher. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann geht von Partien vor leeren Rängen aus. „Ob sie ohne Publikum spielen oder ob sie gar nicht spielen, das muss schon der Verein entscheiden, nicht ich“, sagte Laumann am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. Aber NRW werde die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn umsetzen - „und zwar morgen oder jetzt, vollkommen klar“.

7.37 Uhr: Der Geschäftsführer der Kölner Lanxess-Arena, Stefan Löcher, sieht Absagen von Großveranstaltungen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie kritisch. „Sollten wir gezwungen sein, Veranstaltungen abzusagen, wären die Folgen für uns dramatisch“, sagte Löcher dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Es sei so gut wie unmöglich, Nachfolgetermine mit den Künstlern für die ausgefallenen Veranstaltungen zu finden. Zudem stelle sich die Frage, wer für die finanziellen Ausfälle gradestehe. „Das wird uns ein Vermögen kosten. Da es sich hier um höhere Gewalt dreht, werden wir keinen Ausgleich durch Versicherungen erhalten“, sagte Löcher.

Die Aldi-Filiale in Essen-Kupferdreh um kurz vor 7 Uhr am Montagmorgen: Rund 30 statt der sonst üblichen etwa zehn Kunden standen schon bei Öffnung des Ladens Schlange. Foto: Martin Spletter

7.26 Uhr: Gegen 7 Uhr warteten etwa 30 statt der sonst üblichen zehn Kunden auf die Aldi-Ladenöffnung in Essen-Kupferdreh. Aldi Nord verkauft ab heute Desinfektionsmittel und andere Hygieneprodukte als Aktionsware. An der Kasse gibt es Diskussionen über die Stück-Begrenzung: Gilt sie für drei Artikel insgesamt - oder je Sorte? „Insgesamt drei Produkte pro Kunde“ sei die Regel, heißt es. Ein ähnliches Bild auch in einer Aldi-Filiale in Bochum-Weitmar. Es dauert hier keine Viertelstunde, dann sind die Mittelchen weg. „Desinfektionsmittel ist leider ausverkauft“ steht auch schon vor acht in der Tür einer anderen Filiale in der Bochumer Innenstadt.

6.46 Uhr: Aldi Nord verkauft ab heute Hygiene -Handgel, Desinfektionsspray und Hygienetücher in seinen Filialen. Wegen der aktuellen Situation rund um den Coronavirus will die Essener Discounter-Kette die Stückzahl auf drei pro Kunde beschränkt, kündigte ein Aldi-Sprecher an.

Erster Corona-Fall in Hagen: Waldorfkindergärten und zur Waldorfschule geschlossen

6.08 Uhr: In Hagen ist nun auch der erste Fall einer Corona-Erkrankung bestätigt. Die erkrankte Person ist nach Angaben der Stadt männlich, mittleren Alters und hat nur leichte Symptome. Weil Kontakte zu zwei Waldorfkindergärten und zur Waldorfschulen bestehen, bleiben alle drei Einrichtungen vorsorglich zunächst bis einschließlich Dienstag geschlossen.

5.48 Uhr: Fortuna Düsseldorf zittert vor einem möglichen Geisterspiel wegen des neuen Coronavirus im Abstiegsduell der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenletzten SC Paderborn am kommenden Freitag. „Das wäre schon ein großer Nachteil für uns“, sagte Fortuna-Trainer Uwe Rösler nach dem 1:1 beim FSV Mainz 05. Sollte es zu einem Spiel ohne Zuschauer kommen, müsse man das aber respektieren. „Es gibt wichtigere Dinge als Fußball, zum Beispiel Gesundheit und Familie. Das geht vor“, betonte der 51-Jährige.

5.40 Uhr: Das Revierderby zwischen BVB und Schalke ist vielen Fans geradezu heilig. Trotzdem ist ein Geisterspiel jetzt angebracht, kommentiert Andreas Berten.

Sonntag, 21.47: Das Derby in der Bundesliga zwischen dem BVB und Schalke 04 wird wohl ohne Zuschauer stattfinden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kündigte am Sonntag an, die Empfehlungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu befolgen. Dieser hatte sich dafür ausgesprochen, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst auszusetzen. „Großveranstaltungen haben natürlich die Neigung, dass da viel übertragen wird“, sagte Laschet in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“: „Deshalb werden wir diesen Rat jetzt auch (...) bei uns in Nordrhein-Westfalen umsetzen.“ Dies würde auch das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln betreffen.

Vierter bestätigter Coronavirus-Fall in Bochum

Sonntag, 19.54: Bochum meldet den vierten Corona-Fall: Eine Frau ist nach der Rückkehr aus dem Urlaub in Südtirol positiv getestet worden ist. Ein mitreisender Bochumer wurde nach Auskunft der Stadt hingegen negativ getestet. „Das Paar hat sehr umsichtig gehandelt, sich nach der Rückkehr direkt testen lassen und öffentliche Kontakte vermieden“, so Stadtsprecher Peter van Dyk. Beide Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. .

Sonntag, 17.01: Das fast 18 Millionen Einwohner zählende NRW ist bundesweit mit Abstand am stärksten vom Coronavirus betroffen. Keine neue Entwicklung vermeldeten die Universitätskliniken Aachen, Essen und Düsseldorf zum Gesundheitszustand von Patienten, die dort in den vergangenen Tagen in kritischer Verfassung eingeliefert worden waren. Der Zustand des ersten Covid-19-Patienten sei „nach wie vor ernst“, berichtete ein Sprecher der Uniklinik Düsseldorf der dpa. Die Uniklinik Aachen bestätigte, aktuell würden dort drei Patienten mit Coronavirus-Infektionen behandelt, wollte aber keine Auskunft über deren Gesundheitszustand geben. Auch in der Uniklinik Essen, die vor einigen Tagen eine 89-Jährige mit Vorerkrankungen und Coronavirus-Infektion auf ihre Intensivstation aufgenommen hatte, gab es keinen neuen Sachstand.

Sonntag, 16.39: Der Gesundheitspolitiker Peter Liese (CDU) hat sich wegen der Ausbreitung des Coronavirus‘ dafür ausgesprochen, das Bundesliga-Nachholspiel Mönchengladbach gegen Köln am kommenden Mittwoch vor leeren Rängen stattfinden zu lassen. „Eine Ansteckungsgefahr besteht ja nicht nur im Stadion selbst, sondern vor allem auch in den vollen Zügen bei der Anreise“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der größten Fraktion im Europaparlament (EVP).

Sonntag, 16.16: Soll man neben Norditalien auch NRW meiden? So konnte man Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verstehen. Das Land bemüht sich um Klarstellung. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat zur Vorsicht bei Fahrten in Gebiete mit aktuell starker Verbreitung des neuartigen Coronavirus geraten. „Bei Reisen, die nicht notwendig sind, sollte man angesichts der aktuellen Lage und der dynamischen Entwicklung bei der Ausbreitung des Virus allgemein überlegen, ob man sie überhaupt antritt. Die Lage in den Regionen Nordrhein-Westfalens ist derzeit sehr unterschiedlich“, sagte Laumann unserer Redaktion.

Sonntag, 15.27: Gesundheitsminister Jens Spahn fordert, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. „Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden“, sagte er am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Derzeit geschehe dies aus seiner Sicht zu zaghaft. Sein oberstes Ziel sei es, die Ausbreitung des neuartigen Virus zu verlangsamen. „Denn je langsamer sich das Virus verbreitet, desto besser kann unser Gesundheitssystem damit umgehen.“

Sonntag, 14.22: Gesundheitsminister Jens Spahn rät von Reisen in von dem Coronavirus betroffene Risikogebiete ab. Dazu zählt der CDU-Politiker neben Italien auch NRW. Auf nicht notwendige Reisen sollten die Bürger verzichten, sagte Spahn am Rande eines EU-Treffens in Brüssel am Freitag. (mit dpa, afp)

