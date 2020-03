Die Corona-Krise schockt die Wirtschaft und legt das gesellschaftliche Leben lahm. Doch in einem Bereich könnte das Virus einen positiven Effekt erzielen: beim Klimaschutz. Denn durch die verringerte Produktion werden entsprechend weniger Treibhausgase produziert.

In China etwa reduzierten sich die Emissionen im Februar um ein Viertel. Und für Deutschland könnte ein eigentlich schon abgeschriebenes Ziel wieder realistisch werden: den Treibhausgas-Ausstoß bis Jahresende gemessen an 1990 um 40 Prozent zu senken.

Coronavirus: Pandemie wird sich wahrscheinlich auf das Klima auswirken

Die Bundesregierung hatte dieses Vorhaben bereits 2014 beschlossen, war in ihrem jüngsten Klimaschutzbericht aber davon ausgegangen, es nicht erreichen zu können. Jetzt aber scheint es wieder möglich. Das liegt aber nicht nur an dem durch die Pandemie hervorgerufenen Stillstand.

Auch im vergangenen Jahr konnten die Treibhausgase bereits um 54 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalent reduziert werden. Laut vorläufiger Berechnung des Umweltbundesamtes (UBA), die Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und UBA-Präsident Dirk Messner am Montag in Berlin vorstellten, lag der Treibhausgasausstoß 2019 bei rund 805 Millionen Tonnen CO 2 .

Mit einem Minus von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr war es der stärkste Rückgang seit 2009, als die Wirtschaftskrise dazu führte, dass Deutschland seine Emissionen um 8,4 Prozent verringerte. Gemessen an 1990 hat Deutschland seine Emissionen mittlerweile um 35,7 Prozent reduziert.

Svenja Schulze: „Klimakrise ist bedrohlich“

Die derzeitige Pandemie könnte nun zu einer ähnlichen Auswirkung wie die Wirtschaftskrise 2009 führen. „Wir werden eine Reduzierung der Emissionen durch Corona erleben“, sagte Dirk Messner. Allerdings seien das keine strukturellen Effekte, die die Probleme auf Dauer lösen würden.

Trotzdem setzt der UBA-Präsident auf Effekte aus der Situation: „Die Krisensituation Corona hilft uns zu verstehen, dass unsere Gesellschaften erschüttert werden können.“ Die Gesellschaft müsse sich auch auf die Klimakrise entsprechend vorbereiten.

Das sieht auch Umweltministerin Svenja Schulze so: „Auch die Klimakrise bleibt wichtig, sie ist bedrohlich, sie geht nicht einfach weg, auch nicht in Corona-Zeiten.“ Hinsichtlich der Emissionsreduktion des Vorjahres sprach die Ministerin von einer Entwicklung, die „Mut macht“.

Energiewirtschaft mit geringem Treibhausgas-Ausstoß

Der größte Fortschritt konnte laut der ersten amtlichen Berechnung in der Energiewirtschaft erzielt werden, wo 16,7 Prozent weniger Emissionen als noch 2018 ausgestoßen wurden. Das lag laut UBA vor allem daran, dass weniger Strom aus Kohlekraftwerken und mehr aus regenerativen Energien gewonnen werden konnte.

Auch die Industrie sparte mit sieben Millionen Tonnen 3,7 Prozent CO im Vorjahresvergleich ein. Reduktionen gab es auch in der Landwirtschaft (minus 2,3 Prozent) und im Abfallsektor (minus 4,7 Prozent).

Gebäudesektor stößt mehr Emissionen aus

Doch nicht in allen Sektoren konnten im Vorjahr die Treibhausgase verringert werden. Wohngebäude haben weiterhin einen hohen Anteil am Emissionsausstoß. Durch das Heizen von Gebäuden wurden 2019 fünf Millionen Tonnen CO 2 mehr als noch 2018 ausgestoßen. Laut UBA lag das an zwei Faktoren: Einerseits sei der Heizölpreis niedriger als 2018 gewesen, andererseits sei es 2019 kälter gewesen.

Trotzdem ist Messner mit der Entwicklung unzufrieden. „Bei der Gebäudesanierung kommen wir nicht in dem nötigen Tempo voran“, kritisierte der UBA-Präsident. Pro Jahr werde ein Prozent des bestehenden Bestandes energetisch saniert. Nötig sei aber die doppelte Geschwindigkeit.

Aus der Wohnungswirtschaft kommt Kritik: „Mit den üblichen Maßnahmen, nämlich einem Weiter-so, werden wir die Ziele eher nicht erreichen“, sagte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, unserer Redaktion. Er forderte eine staatliche Übernahme der Sanierungskosten.

Verkehr tritt auf der Stelle

Einen Rückschlag gab es auch im Verkehrssektor, der rund ein Fünftel der Gesamtemissionen ausmacht. Gegenüber dem Vorjahr wurden 1,2 Tonnen mehr CO 2 ausgestoßen. Seit 1990 tritt die Emissionsreduktion im Verkehrssektor damit auf der Stelle.

Vor allem im Automobilsektor seien zwei unterschiedliche Strömungen zu erkennen, sagte UBA-Präsident Messner. Zwar würden Motoren effizienter und klimaschonender. Doch dieser Effekt würde verpuffen, da immer mehr und immer schwerere Autos auf die Straßen kämen. So wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt im vergangenen Jahr 1,03 Millionen Geländewagen und SUVs in Deutschland zugelassen – ein Rekordwert. Messner forderte eine Einführung eines Tempolimits von 120 Stundenkilometern und nannte dabei die Niederlande als Vergleich. Das deutsche Nachbarland hatte in der vergangenen Woche ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern eingeführt. Erst vor wenigen Monaten war das Thema Tempolimit auch in Deutschland lebhaft diskutiert worden.

Auto-Verband kritisiert Regierung

Die Autobauer selbst sehen die Bundesregierung in der Pflicht. „Die von der Bundesregierung geplanten Vorgaben für den Aufbau halb öffentlicher und privater Ladeinfrastruktur in Gebäuden sind noch nicht ambitioniert genug“, teilte der Verband der Automobilindus­trie (VDA) unserer Redaktion mit.

So greife es zu kurz, dass bei neuen Gewerbe-Immobilien mit mehr als zehn Stellplätzen nur jeder fünfte Stellplatz mit einer Vorbereitung zum Stromtanken ausgerüstet sein muss. Der VDA fordert, dass es auch Vorgaben für Bau- und Renovierungsvorhaben mit weniger als zehn Stellplätzen geben sollte – etwa bei Wohngebäuden und „am besten ab dem ersten Stellplatz“.

ADAC: Maßnahmen nicht weiter verschärfen

Der ADAC warnte davor, nun die geplanten Maßnahmen zu verschärfen. „Die bereits getroffenen Maßnahmen konnten ihre volle Wirkung noch nicht entfalten, zumal sie noch nicht annähend vollständig umgesetzt sind“, sagte ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand unserer Redaktion.

Die höhere CO-Bepreisung, die ab dem kommenden Jahr gelten soll, stelle bereits „einen schmerzhaften Kompromiss“ für Autofahrer dar, sagte Hillebrand. Die Regierung müsse dafür sorgen, dass Mobilität bezahlbar bleibe, so Hillebrand.