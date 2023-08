Gesundheit Corona: Zahl der Infektionen in NRW steigt wieder an

Düsseldorf. Das Gesundheitsministerium registriert wieder mehr Corona-Fälle in NRW. Der Apothekerverband rät jedoch, mit der Auffrischungsimpfung zu warten.

In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der Corona-Infektionen wieder. In der vergangenen Woche seien insgesamt 643 Fälle für Nordrhein-Westfalen gemeldet worden, während es in der Vorwoche noch 490 waren, sagte der Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstagsausgabe).

Eine neue Welle erwartet das Ministerium derzeit aber nicht: „Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf eine sich abzeichnende Coronawelle in Nordrhein-Westfalen“, sagte der Sprecher weiter. Darauf weise auch das Abwasser-basierte Monitoring in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland Nordrhein-Westfalen hin. Experten gingen davon aus, dass Corona nun in eine endemische Phase übergeht und damit Teil einer jährlichen Erkältungswelle sein werde, hieß es weiter.

Corona: Gesundheitsministerium bitte um verantwortungsvolles Handeln

Gleichwohl bittet das Ministerium Erkrankte um verantwortungsvolles Handeln: „Für Corona-Infizierte in NRW besteht seit 1. Februar keine Isolationspflicht mehr. Es kommt nun noch stärker auf die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen an. Wer krank ist, sollte zu Hause bleiben“, sagte der Sprecher.

Derweil riet der Apothekerverband Nordrhein dazu, mit der Corona-Auffrischungsimpfung noch zu warten. „Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) empfiehlt für die Impfkampagne im Herbst Impfungen mit der aktuellen XXB-Variante“, sagte Verbandschef Thomas Preis der „Rheinischen Post“ (Dienstag).

„Wir rechnen in den nächsten Wochen mit der Zulassung dieser neuen Impfstoffe. Bis dahin sollte man mit der Booster-Impfung warten.“ XXB ist eine Omikron-Subvariante. Risikopatienten sollten sich im Herbst gegen Corona impfen lassen, riet er. „Der Schutz der Auffrischungsimpfung ist in den ersten Monaten nach der Impfung am höchsten und hält etwa zwölf Monate. Deshalb ist der Herbst die richtige Jahreszeit für eine Corona-Impfung.“ (afp)

