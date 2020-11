NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich überraschend offen gezeigt für ein Vorziehen der Weihnachtsferien. Schülern würde so vor dem Fest mit der Familie eine längere Vorquarantäne ermöglicht. „Die Schulministerin denkt bereits darüber nach. Die Idee ist nicht schlecht“, sagte Laschet am Dienstagabend im WDR-Fernsehen. Den Plänen zufolge würde die Schule bereits am 18. Dezember enden und nicht wie bislang vorgesehen erst am 22. Dezember.

Dadurch soll die Gefahr gemindert werden, dass infizierte Schüler unbewusst an den Feiertagen ihre Großeltern anstecken könnten. Um die wegfallenden Unterrichtszeiten im Schuljahr wieder aufzufangen, könnten dafür die beweglichen Ferientage an Karneval gestrichen werden.

In der Session 2020/21 sei ohnehin nicht mit großen Feiern und Umzügen zu rechnen, sagte Laschet. Die Karnevalstage seien deshalb für die Weihnachts-Vorquarantäne „eine Ersatzlösung, die man in Betracht ziehen kann“. Die Landesregierung werde die Idee der vorgezogenen Ferien mit allen am Schulleben beteiligten Verbänden erörtern, kündigte der Ministerpräsident an.

Homeschooling wegen Corona? Laschet hält an Präsenzunterricht fest

Zugleich bekräftigte Laschet, dass NRW trotz steigender Infektionszahlen in den 6000 Schulen des Landes, vorerst keine Teilung der Klassen und ein Wechselspiel mit Digitalunterricht von zuhause aus in Betracht zieht. Unter allen Bundesländern sei etwas anderes verabredet: „Der Konsens ist: So lange wie möglich Präsenzunterricht halten. Und noch sind wir dazu in der Lage.“Allerdings denke die Landesregierung bei älteren Schülern etwa an Berufskollegs sehr wohl über den sogenannten Hybridunterricht nach. „Bei älteren Schülern ist es vielleicht eher denkbar, auch digitalen Unterricht zu machen als bei kleinen Kindern, wo der unmittelbare Kontakt zum Lehrer sehr wichtig ist“, sagte Laschet.

Laschet gibt Fehler im Umgang mit der Corona-Pandemie zu

Der Ministerpräsident blickte durchaus selbstkritisch auf das Corona-Krisenmanagement während des ersten Lockdowns im Frühjahr zurück. Es sei einer der „großen Fehler“ im März gewesen, keine Besuche in Altenheimen zuzulassen. Das dürfe der Politik nie wieder passieren. Viele ältere Menschen hätten in der Einsamkeit den Lebenswillen verloren. „Das taucht in keiner Corona-Statistik auf“, so Laschet.

Obwohl die Krankenhäuser zurzeit über eine steigende Corona-Belastung auf den Intensivstationen klagen, will der Regierungschef - anders als im Frühjahr - keine anderweiten Operationen verschieben lassen und für frei gehaltene Betten die Kliniken entschädigen: „In der Situation sind wir heute noch nicht. Es gibt ja auch andere Patienten, die dürfen jetzt nicht die Opfer sein.“