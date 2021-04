Düsseldorf. In den NRW-Schulen gilt ab Montag wieder Wechselunterricht - nur nicht in Hotspots. Schulministerium sagt: Kommunen müssen selbst entscheiden.

Corona und Schule in NRW: NRW kehrt ab dem 19. April zum Wechselunterricht zurück.

Allerdings: Der Präsenzunterricht in den Schulen in NRW ist nur unterhalb einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 erlaubt. Ausgenommen davon sind dann unter anderem Abschlussklassen.

In vielen Städten und Kreisen steigen die Corona-Infektionen an und liegen teilweise über der Grenze von 200. Der Oberbergische Kreis zum Beispiel bestätigte schon die Fortsetzung des Distanzunterrichts in den Schulen. Unklarheit in Duisburg.

NRW-Schulministerin Gebauer appelliert an Eltern: "Lassen Sie Ihre Kinder an den Corona-Selbsttests in den Schulen teilnehmen"

Ab kommenden Montag, 19. April, ist an den Schulen in NRW wieder Wechselunterricht möglich. Doch viele Schulen müssen vorerst beim Distanzunterricht bleiben. Liege die örtliche Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen oberhalb des Wertes von 200, sei Wechselunterricht nicht möglich. Ausnahmen gelten nur für Schülerinnen und Schüler von Abschlussklassen.

Offenbar aber gibt es bei den Kommunen Unklarheit, wer darüber zu entscheiden hat. Die Stadt Duisburg wartete nach eigenen Angaben noch auf das Okay des Schulministeriums. Stand Donnerstag hatte der Krisenstab der Stadt, deren Sieben-Tages-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut am Freitag erneut über dem Wert von 200 lag, noch nicht entschieden, wie es mit dem Schulbetrieb ab Montag weiter geht. (Textlink)

Weiter im Distanzunterricht? Ministerium sagt, die Kommunen entscheiden

Nach Auskunft aus dem NRW-Schulministerium aber liegt die Entscheidung bei den Kommunen: "Die Regelungen für die Schulen sind (...) vor Ort durch die Kreise und kreisfreien Städte zu treffen", teilte ein Sprecher auf Nachfrage mit. Solange das derzeit in Berlin zur Abstimmung stehende Bundes-Infektionsschutzgesetz noch nicht in Kraft getreten sei, gelte die NRW-Coronaschutzverordnung. Demnach "können Kreise und kreisfreie Städte Allgemeinverfügungen erlassen, die auch Schulen betreffen", teilte der Sprecher mit.

Sollte das Bundes-Infektionsschutz mit den geplanten Änderungen in Kraft treten, bleibt die Art des Schulbetriebs an die jeweilige Sieben-Tages-Inzidenz in Kreis oder kreisfreier Stadt gekoppelt, hieß es aus dem NRW-Schulministerium. Dann jedoch würde Distanzunterricht nicht mehr nach drei aufeinanderfolgenden Werktagen mit einer Inzidenz über 200 notwendig, sondern nach fünf aufeinanderfolgenden Werttagen, erklärte der Sprecher. "Dieses Gesetz hat wie alle Bundesgesetze auch unmittelbare Wirkung in Nordrhein-Westfalen", sagte er.

NRW-Schulministerin Gebauer: Wechselunterricht ist "beste Option, die wir haben"

"Bei einer örtlichen oder kreisweiten Inzidenz unter 200 gehen alle Schulen ab Montag wieder in den Wechseluntericht", hatte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch erklärt. Aus ihrer Sicht solle der Wechselunterricht eine Perspektive bieten, die auch mehrere Wochen anhalte, sagte die Ministerin.

Das Wechselmodell aus Distanz- und Präsenzunterricht sei verantwortbar und „die beste Option, die wir haben“, sagte Gebauer. Es gehe darum, „das Recht auf Bildung und den Gesundheitsschutz in Einklang zu bringen“. Kinder benötigten die Begegnung in den Schulen und die Betreuung durch die Lehrkräfte.

Pressekonferenz mit Gebauer: Land NRW will mit Wechselunterricht "Weg der Vorsicht gehen"

"Wir werden den Weg der Vorsicht weitergehen", kündigte Gebauer an. Das im Bund aktuell diskutierte Bundesinfektionsschutzgesetz sehe Distanzunterricht ab einem lokalen Inzidenzwert von 200 vor, erklärte Gebauer. "Darunter ist Unterricht in vollständiger Präsenz möglich." NRW setze jedoch auf den Wechselunterricht mit halbierten Klassen, weil das "bereits an den Schulen gut eingeübt" sei und auch aus Infektionsschutzgründen bevorzugt werde, sagte Gebauer.

Am Freitag lag die 7-Tages-Inzidenz in NRW in 13 Städten und Kreisen über der Marke von 200; am Mittwoch waren es noch sechs. Laut Gebauer es dort auch in der kommenden Woche beim Distanzunterricht. Der Krisenstab des Oberbergischen Kreises hatte am Donnerstag erklärt, auch in der kommenden Woche bleibe es an den Schulen für die meisten der Schülerinnen und Schüler beim Distanzunterricht.

5,5 Millionen Schnelltests pro Woche für die Schulen erklärt Gebauer auf der Pressekonferenz - Wechselunterricht eingeführt

Seit dieser Woche gilt in NRW eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler, die im Präsenzunterricht sind. Die Ministerin betonte, dass die Testpflicht "zielführend und zumutbar" sei. Die ersten Erfahrungen aus dieser Woche seien "überwiegend gut", sagte Gebauer.

Die eingeführte Corona-Testpflicht für alle Schüler geht laut Gebauer noch über die Pläne des Bundes hinaus, die Tests erst ab einer Wocheninzidenz von 100 vorsähen. Zweimal in der Woche müssen sich Kinder und Jugendliche hierzulande in den Schulen selbst testen, die Tests stünden in ausreichender Menge zur Verfügung, so die Ministerin. Familien, die die Tests verweigern, hätten „keinen automatischen Anspruch auf Distanzunterricht“ für ihre Kinder, stellte Gebauer klar.

Die Schülerinnen und Schüler in NRW kehren ab Montag in den Wechselunterricht zurück. Aber nur wenn die Inzidenz nicht über 200 steigt. Foto: Marcel Kusch/dpa

Auch in den kommenden Wochen stünden den Schulen "ausreichend Tests zur Verfügung", die Logistik laufe laut Gebauer inzwischen planmäßig, sagte Gebauer. Wöchentlich würden 5,5 Millionen Schnelltest an den Schulen in NRW benötigt. In diesem Monat würden Corona-Selbsttests des Herstellers "Siemens Healthcare" verwendet; Gebauer räumte ein, dass diese Tests nicht für alle Altersstufen gleichermaßen geeignet seien. Bei der Beschaffung weiterer Tests wolle man die aufgetretene Kritik berücksichtigen, sagte Gebauer.

Appell von Schulministerin Gebauer vor Start des Wechselunterrichts: "Lassen Sie Ihre Kinder an den Corona-Testungen teilnehmen"

Gebauer dankte den Eltern für Ihre Geduld und appellierte, Kinder genau zu beobachten, "und bei Anzeichen einer Corona-Infektion nicht in die Schule zu lassen". Im Falle einer Neuinfektion sollten betroffene Familie alle Mitglieder ihres Haushalts auf eine mögliche Coronainfektion testen lassen, sagte Gebauer: "Das schafft Klarheit und Sicherheit für alle, auch für unsere Gesellschaft". Gebauer appellierte zudem an die Eltern: "Lassen Sie Ihre Kinder an den Corona-Testungen in der Schule teilnehmen und nehmen sie ihnen mögliche Sorgen."

Wenn Kinder oder Jugendliche den Test verweigerten, könnten sie an dem Tag nicht am Unterricht teilnehmen und hätten auch keinen Anspruch auf zusätzlichen Distanzunterricht, sagte Gebauer. Nach früheren Angaben des Schulministeriums wollen sich 10 bis 20 Prozent der Schüler - 250 000 bis 500 000 Kinder und Jugendliche - nicht selbst in der Schule testen. Auch von Eltern- und Lehrerverbänden war Kritik an der Test-Handhabung gekommen. Gebauer zufolge hat das RKI dringend davon abgeraten, die vielfach geforderten Spucktestes in den Schulen einzusetzen.

Gewerkschaft GEW kritisiert Wechselunterricht

Die Lehrergewerkschaft VBE hat kritisiert, dass ab Montag an den Schulen wieder im Wechselmodell unterrichtet wird, obwohl weiter eine „praxisnahe Teststrategie“ in NRW fehle. „Einfach zu sagen, dass die Erfahrungen mit den Testungen gut gewesen sind, gleicht der Vortäuschung falscher Tatsachen“, sagte Stefan Behlau, Landesvorsitzender des Verband Bildung und Erziehung, am Mittwoch als Reaktion auf die Aussage von Schulministerin Gebauer, die von "überwiegend guten" Erfahrungen aus der ersten Wochen mit verpflichtenden Selbsttest gesprochen hatte. Laut VBE hätte die Rückmeldungen gezeigt, „dass die Testungen kompliziert in der Handhabung sind und wichtige Zeit für den Unterricht nehmen“, meinte Behlau. Viele Fragen seien offen. An der großen Unruhe in der Schullandschaft habe auch die Testpflicht einen großen Anteil.

Der SPD-Schulexperte Jochen Ott begrüßte zwar, dass die „Kinder und Jugendlichen ab der kommenden Woche wieder in die Schulen können“. Das „Hin und Her“ der Landesregierung zwischen Wechsel-, Distanz- und nun wieder Wechselunterricht verspiele aber unnötig Vertrauen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält die Entscheidung pro Wechselunterricht für falsch. „In der vergangenen Woche wurde der Distanzunterricht mit einem diffusen Infektionsgeschehen begründet. Jetzt sehen wir, dass die Infektionszahlen stark steigen. Auf dieser Grundlage kann man keine Schulen öffnen“, sagte GEW-Landeschefin Maike Finnern dieser Redaktion. Auch der Verband Lehrer NRW sprach von einem „erheblichen Risiko“.

Sieben-Tages-Inzidenz in NRW auf fast 150 gestiegen

Gebauer hatte vor Ostern angekündigt, die Entscheidung zum weiteren Vorgehen in Sachen Distanzunterricht werde man vom Infektionsgeschehen abhängig machen. Am Mittwoch war die 7-Tages-Inzidenz in NRW auf 148,4 angestiegen. Das RKI meldete 4693 Neuinfektionen innerhalb eines Tages in NRW. Am Mittwoch vor einer Woche waren weniger als die Hälfte an Neuinfektionen gezählt worden. Damals aber wurde darauf verwiesen, dass die Zahlen wegen der Ostertage nicht aussagekräftig seien.

Bis einschließlich 17. April gilt in NRW noch Distanzunterricht an den Schulen: Neben den Abschlussklassen sind die Schulen nur geöffnet für Schülerinnen und Schüler in der sogenannte Qualifizierungsphase der gymnasialen Oberstufe, der berufsbildenden Gymnasien und der Bildungsgänge an Weiterbildungskollegs und schulische Betreuungsangebote. In der jüngst überarbeiteten Corona-Betreuungsverordnung in NRW wurde geregelt, dass die nahenden Abschlussprüfungen auch für Schülerinnen und Schüler offen stehen, die nicht auf Corona getestet sind, teilte das NRW-Schulministerium mit. An den Schulen seien diese Schülerinnen und Schüler dann von getesteten räumlich bei ihren Prüfungen zu trennen.

"Tatort"-Ermittler schreibt offenen Brief an Gebauer

Unterdessen hat am Mittwoch das Schauspielerpaar Martin Brambach und Christine Sommer, die in Recklinghausen leben, einen offenen Brief an NRW-Schulministerin Gebauer veröffentlicht: Der u.a. aus dem "Tatort" bekannte Darsteller Brambach und seine Ehefrau haben einen 10-jährigen Sohn. „Viele Familien sind emotional und psychisch am Ende, die Kinderpsychologen schlagen seit Monaten Alarm“, schrieben Brambach und Sommer. Sie forderten von Schulministerin Gebauer: „Um unseren Kindern und Jugendlichen das soziale Miteinander und das Lernen in der Gemeinschaft wieder zu ermöglichen, bitten wir Sie inständig, die Schulen in NRW wieder zu öffnen!“ (korf/dae/mit dpa)

