Corona und Schule in NRW: Ab Montag wieder Wechselunterricht

Düsseldorf. Die Schulen in NRW sollen ab kommenden Montag wieder in den Wechselunterricht gehen. Schulministerin Gebauer will noch heute Details nennen.

Seit 12. April gilt an Schulen in NRW weitgehend Distanzunterricht

Landesregierung plant Rückkehr zu Wechselunterricht ab kommenden Montag

Seit dem Schulstart nach den Osterferien ist für die meisten Schülerinnen und Schüler Distanzunterricht angesagt. Ab der kommenden Woche soll sich das wieder ändern: Aus Kreisen der NRW-Landesregierung wurde am Mittwoch bekannt: Schülerinnen und Schüler in NRW sollen in den Wechselunterricht zurückkehren.

An diesem Mittwoch will NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) Details dazu bekannt geben. Gebauer hatte vor Ostern angekündigt, die Entscheidung zum weiteren Vorgehen in Sachen Distanzunterricht werde man vom Infektionsgeschehen abhängig machen. Am Mittwoch war die 7-Tages-Inzidenz in NRW auf 148,4 angestiegen. Sechs Städte und Kreise liegen über 200, nur fünf haben eine Inzidenz unter 100. Das RKI meldete 4693 Neuinfektionen innerhalb eines Tages in NRW. Am Mittwoch vor einer Woche waren weniger als die Hälfte an Neuinfektionen gezählt worden. Damals aber wurde darauf verwiesen, dass die Zahlen wegen der Ostertage nicht aussagekräftig seien.

Schulministerin Gebauer: Sorge vieler Eltern ernst genommen

Die SPD im Landtag NRW hatte die Rückkehr zum Distanzunterricht zum Schulstart nach den Osterferien (Textlink) als Kehrtwende bezeichnet und als „Bankrotterklärung mit Ansage“ kritisiert. Gebauer hatte argumentiert, man habe die Sorge bei vielen Eltern, Schülern und Lehrern vor Infektionen ernstgenommen. Schulen seien zwar keine "Treiber" der Pandemie, Medizinern zufolge nehme jedoch das Infektionsgeschehen bei Kinder und Jugendlichen zu.

Stimmen die Informationen aus den Kabinettskreisen, die die Nachrichtenagentur dpa am frühen Mittwochnachmittag verbreitete, dann gilt bis einschließlich 17. April noch Distanzunterricht an den Schulen in NRW: Neben den Abschlussklassen sind die Schulen nur geöffnet für Schülerinnen und Schüler in der sogenannte Qualifizierungsphase der gymnasialen Oberstufe, der berufsbildenden Gymnasien und der Bildungsgänge an Weiterbildungskollegs und schulische Betreuungsangebote.

Testpflicht für Schülerinnen und Schüler in Präsenz- und Wechselunterricht

Zudem gilt seit dieser Woche eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler, die im Präsenzunterricht sind. Für sie sind zwei Corona-Tests pro Woche vorgeschrieben, die in der Schule genommen werden müssen. Wer im Wechselunterricht ist, muss sich einmal in der Woche auf Corona testen.

+++ Halten Sie sich beim Thema Corona auf Stand! Hier können Sie unseren kostenlosen täglichen Newsletter bestellen +++

In der jüngst überarbeiteten Corona-Betreuungsverordnung in NRW ist auch geregelt, dass die nahenden Abschlussprüfungen auch für Schülerinnen und Schüler offen stehen, die nicht auf Corona getestet sind, teilte das NRW-Schulministerium mit. An den Schulen seien diese Schülerinnen und Schüler dann von getesteten räumlich bei ihren Prüfungen zu trennen.

"Tatort"-Ermittler schreibt offenen Brief an Gebauer

Unterdessen hat am Mittwoch das Schauspielerpaar Martin Brambach und Christine Sommer, die in Recklinghausen leben, einen offenen Brief an NRW-Schulministerin Gebauer veröffentlicht: Der u.a. aus dem "Tatort" bekannte Darsteller Brambach und seine Ehefrau haben einen 10-jährigen Sohn. „Viele Familien sind emotional und psychisch am Ende, die Kinderpsychologen schlagen seit Monaten Alarm“, schrieben Brambach und Sommer. Sie forderten von Schulministerin Gebauer: „Um unseren Kindern und Jugendlichen das soziale Miteinander und das Lernen in der Gemeinschaft wieder zu ermöglichen, bitten wir Sie inständig, die Schulen in NRW wieder zu öffnen!“ (mit dpa)