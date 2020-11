Corona: Stadt Solingen will Klassenstärken halbieren

Solingen. Solingen will wegen der anhaltend hohen Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen Klassenstärken halbieren. NRW-Schulministerium hat Vorbehalte.

Die Stadt Solingen will ab diese Woche Mittwoch Klassenstärken halbieren und die Hälfte der Schüler digital unterrichten, hat aber noch kein grünes Licht vom Land. Das NRW-Schulministerium habe nach Solingens Ankündigung vom Freitag und Gesprächen mit der Stadt am Montag bisher noch keine Entscheidung mitgeteilt, sagte ein Stadtsprecher am Nachmittag auf Anfrage. Aus dem Ministerium in Düsseldorf hieß es, es werde weiterhin geprüft, ob das Solinger Modell rechtlichen Vorgaben entspreche und es mit Blick auf das Infektionsgeschehen an den Schulen der Stadt angemessen sei.

Angesichts hoher Corona-Neuinfektionszahlen und des jüngst in Kraft getretenen Teil-Lockdowns in NRW sollen in Solingen an weiterführenden Schulen bis Ende November wechselweise 50 Prozent einer Klasse im Präsenz-, die andere Hälfte im Distanzunterricht daheim lernen. Das gelte nicht für Grund- und Förderschulen und auch nicht für die Abschlussklassen der Sekundarstufen I und II, hatte die Stadt erläutert. Ziel der ungewöhnlichen Maßnahme sei es, die insgesamt rund 20.000 Schülerinnen und Schüler vor einer Schulschließung zu bewahren.

NRW-Schulministerium hat Vorbehalte

Das Ministerium hatte Vorbehalte geäußert und will noch rechtzeitig vor dem geplanten Inkrafttreten am Mittwoch entscheiden. Die Stadt überlässt den Schulen die organisatorische Entscheidung, ob sie etwa im Wochenblock oder tageweisen Wechsel verfahren wollen. Man gehe davon aus, dass die Planungen dazu vor Ort angelaufen seien, schilderte der Sprecher.

Der Stadt sei zwar keine andere Kommune bekannt, die diesen Weg aktuell gehe oder konkret anstrebe. Es gingen aber in Solingen dem Sprecher zufolge schon mehrere interessierte Anfragen aus anderen Kommunen seit letztem Freitag ein. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte sich im WDR dagegen ausgesprochen, im Wechsel einen Teil der Schüler nach Hause zu schicken und den anderen Teil in den Schulen zu belassen. „Wir wollen alles tun, um den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten.“ (dpa)