Corona-Regeln: NRW setzt Maskenpflicht im Unterricht aus

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (Archivbild) stellt die neuen Corona-Regeln für die Menschen in Nordrhein-Westfalen vor.

Düsseldorf. NRW ändert nach Bund-Länder-Beratungen Corona-Schutzmaßnahmen: Lokale Corona-Bremse statt Lockdown, Privatfeiern mit 150 Personen weiter erlaubt.

Die großen Unterschiede in den Corona-Schutzverordnungen der Länder sollen nun ein Ende haben. In den vergangenen Wochen hatte es immer mehr Unverständnis über die unterschiedlichen Länderregeln in den Schulen, bei privaten Feiern oder für Großveranstaltungen gegeben.

In ihrer Videokonferenz mit dem Corona-Kabinett und Bundeskanzlerin Merkel haben sich die Länderchefs am Donnerstag nun auf einheitliche Vorschriften geeinigt. So sollen etwa Verstöße gegen die Maskenpflicht bundesweit mit mindestens 50 Euro Bußgeld bestraft werden. Auch soll es nach dem 15. September keine kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten mehr geben.

Diese Veränderungen kommen auf die Menschen in NRW zu:

Maskenverweigerer in Bussen Bahnen müssen in NRW weiterhin 150 Euro Bußgeld zahlen. Bund und Länder hatten sich auf eine Mindeststrafe von 50 Euro geeinigt.

müssen in NRW weiterhin zahlen. Bund und Länder hatten sich auf eine Mindeststrafe von 50 Euro geeinigt. Statt eines Lockdowns soll es in NRW eine lokale Corona-Bremse geben. Städte und Kreise mit hohen Infektionswerten sollen „ein passgenaues lokales Maßnahmenpaket“ mit dem Land abstimmen. Ein solches Paket könne lokale Versammlungs-, Veranstaltungs- oder auch Verkaufsverbote sowie Schulen umfassen. Die Entscheidung, welche Maßnahmen ergriffen würden, liege bei den Kommunen vor Ort. Laschet sprach von einer Schwelle, wenn sich ein Wert der 7-Tages-Inzidenz von 50 nähert.

mit mehr als 1000 Gästen müssen künftig von den Kommunen mit dem Land NRW abgestimmt werden. Dies sei auch eine Lehre aus dem Fall Düsseldorf. Dort hatte die Stadt ein Konzert mit 13.000 Besuchern genehmigt, inzwischen ist es auf einen späteren Termin verschoben. Mit besonderen Regeln und der Möglichkeit, Abstände einzuhalten seien auch Weihnachtsmärkte sie denkbar - so wie Wochenmärkte - sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag. Wo es zu eng werde nicht. Eine allgemeine Entscheidung über Weihnachtsmärkte und Karneval sei noch nicht gefallen. Über die Märkte müsse jetzt in den Kommunen gesprochen werden.

Die Maskenpflicht im Unterricht wird Ende August aufgehoben, auf dem Schulgelände muss aber weiterhin ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

wird Ende August aufgehoben, auf dem Schulgelände muss aber weiterhin ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Beschäftigte in Kitas und Schulen können sich weiter kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Laschet: „Wir bieten bereits kostenlose Tests an – auch, um ihnen die in diesen Zeiten für diesen Beruf nötige Sicherheit zu geben“. Grundsätzlich müsse es bei der Strategie gezielter Testungen bleiben. Denn die Kapazitäten für Tests kämen an ihre Grenzen. Man müsse vorsichtig sein für den Herbst, „dass wir dann genügend Testkapazitäten haben“.

Trotz gestiegener Infektionszahlen ist die Corona-Pandemie in NRW aus Sicht der Landesregierung weiterhin unter Kontrolle. Die wichtige Kennziffer der Neuinfektionen im Sieben-Tageszeitraum, gerechnet auf 100.000 Einwohner, lag nach Angaben Laumanns vom Mittwoch in NRW aktuell bei 11,2 - in Hessen bei 17 und in Bayern bei 14.

Derzeit stecke in NRW ein Infizierter weniger als einen weiteren Menschen an. Bei 18 Millionen Einwohnern seien derzeit etwa 4030 Menschen in NRW mit dem Coronavirus infiziert. (red/mit dpa)