Corona: NRW und Niederlande warnen vor unnötigen Reisen

Düsseldorf/DenHaag. In einem gemeinsamen Appell warnen NRW-Innenminister Reul und der niederländische Justizminister Grapperhaus vor Reisen ins Nachbarland.

Die Grenzen sind offen - aber man sollte sie nicht überschreiten: Wegen weiter steigender Corona-Infektionszahlen in beiden Ländern warnen NRW-Ministerpräsident Herbert Reul (CDU) und Ferd Grapperhaus, der niederländische Minister für Justiz und Sicherheit, vor Besuchen des jeweiligen Nachbarlandes.

„Dies ist nicht die Zeit für Freundschaftspflege und Shopping-Touren“, heißt es in dem Appell, der am Dienstag veröffentlicht wurde. „Niederländer und Deutsche sollten Abstand halten“, mahnen die Minister an: „Das hilft beiden Ländern im Kampf gegen Corona und rettet Leben“.

Minister: Unnötige Reisen in die Niederlande vermeiden

Es gehe um „unnötige Reisen“ ins jeweilige Nachbarland, die bis auf weiteres vermieden werden sollen, mahnen die Minister. Laut den bisher jüngsten Daten wurden in den Niederlanden in der Woche zwischen dem 21. und dem 27. Oktober insgesamt 67.542 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Das waren gut 12.000 Fälle mehr als in der Woche davor. In NRW ist die 7-Tages-Inzidenz am Dienstag weiter gestiegen: Sie liegt nun bei 162,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Seit Beginn der Pandemie haben sich in NRW inzwischen über 144.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Shoppingtour ins Nachbarland ist ein zu großes Risiko

„Das Virus hält sich nicht an Landesgrenzen“, mahnt der niederländische Minister Grapperhaus. „Ein Ausflug oder Einkaufstouren im Nachbarland, verstärken nur die weitere Verbreitung des Virus auf beiden Seiten der Grenze.“ Das NRW-Innenministerium verweist darauf, dass die Einschränkung sozialer Kontakte „auch international als Schlüsselelement im Kampf gegen die Corona-Pandemie (gilt)“.

Die Niederlanden seien von deutscher Seite inzwischen „komplett als Risikogebiet eingestuft“, heißt es in der Mitteilung des NRW-Innenministeriums. Gleichwohl blieben die Grenzen zwischen beiden Ländern geöffnet, heißt es. Dies jedoch beziehe sich vor allem auf Warenverkehr und Grenzpendler. Touristische Übernachtungen sind im seit diesem Montag in Kraft getretenen Teil-Lockdown bis Ende November in Deutschland untersagt. (dae)