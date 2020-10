Corona: NRW lässt bei privaten Feiern nur noch 50 Gäste zu

Düsseldorf. Die Corona-Pandemie verschärft sich zusehends. NRW vereinheitlicht die Regeln für Hotspots - und führt eine Gäste-Grenze für private Feiern ein.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW nimmt weiter deutlich zu: 79.179 Infektionen sind, Stand Sonntag, seit Beginn der Corona-Pandemie in NRW registriert worden. Von Samstag auf Sonntag kamen fast 1000 bestätigte Fälle hinzu. Weil die Lage drängt, traf sich die NRW-Landesregierung am Sonntag - zum Beginn der Herbstferien - zu einer Sondersitzung in Düsseldorf.

Inzwischen gelten neun Regionen im Land als „Risikogebiet“, darunter die Städte Essen (Lesen Sie hier), Herne (Lesen Sie hier), Hagen und der Kreis Recklinghausen. Das hat vor Ort verschärfte Auflagen zur Folge und bringt Bewohnern just in den jetzt begonnenen Herbstferien Probleme bei Reisen.

NRW vereinheitlicht Regeln für Corona-Hotspots

Es bleibe dabei, dass die Pandemie lokal bekämpft werden solle, „aber in Hotspots brauchen wir landeseinheitliche Kriterien“, so Laschet. Man habe in den vergangenen Wochen gelernt, dass die lokalen Maßnahmen bei Überschreitung der Corona-Grenzen von 35 bzw. 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner wirkten. Das zeigten beispielsweise die sinkenden Zahlen in Hamm. Deshalb solle der Maßnahmenkatalog nun auch verbindlich für das ganze Land gelten.

Das heißt: Sobald ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt in NRW die Grenze von 50 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschreitet, sollen sich dort nur noch bis zu fünf statt zehn Personen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen dürfen. Außerdem sollen in diesem Fall Öffnungszeiten von Kneipen und Restaurants eingeschränkt werden. Für öffentliche Veranstaltungen sollen strengere Obergrenzen für die Teilnehmerzahl gelten. Die Gästezahl bei Feiern in privaten Räumen soll von 50 auf 25 reduziert werden.

„Damit schaffen wir jetzt Einheitlichkeit und Klarheit in allen Hotspots“, sagte Laschet. Bislang mussten alle betroffenen Kreise und kreisfreien Städte bei Überschreiten des Warnwerts selbst über Gegenmaßnahmen entscheiden.

Corona: Wocheninzidenz in NRW liegt bei fast 35

Die Wocheninzidenz bei den Neuinfektionen in NRW ist inzwischen auf 34,14 gestiegen. Vor diesem Hintergrund will das Land die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern im öffentlichen Raum landesweit auf 50 Menschen begrenzen.

In Alten- und Pflegeheimen solle zudem verstärkt auf das Coronavirus getestet werden. So soll in Kommunen, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche den sogenannten Vorwarn-Wert von 35 übersteigt, „eine einmalige Komplett-Testung aller Bewohner und Mitarbeiter dieser Einrichtungen“ erfolgen, sagte Laschet. Die neuen Maßnahmen sollen spätestens ab 1. November gelten.

„Wir wollen alle Kontakte in Alten- und Pflegeeinrichtungen virusfrei halten“, betonte der Ministerpräsident. Es gehe um den Schutz der besonders verwundbaren Gruppen der Gesellschaft. Der Ministerpräsident kündigte zudem an, sich für einen verstärkten Einsatz von Schnelltests in Altenheimen einzusetzen.

Laschet sieht Beherbergungsverbote skeptisch

Die zunehmenden Beherbergungsverbote für Urlauber aus Risikoregionen sieht Laschet kritisch. „Wenn ganz viele Orte in Deutschland Risikogebiete sind, ist die Frage, wer darf von wo nach wo reisen, eigentlich eine zweitrangige“, sagte er in Düsseldorf.

In vielen deutschen Urlaubsgebieten müssen Reisende, die aus einer Region mit mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen kommen, einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen. Dadurch gibt es zu Beginn der Herbstferien einen Ansturm auf die Testzentren. „Wer sich dann noch testen lässt, nimmt Testkapazitäten in Anspruch, die wir eigentlich für andere Bereiche brauchen“, sagte Laschet. „Deshalb unser Appell, Reisen generell jetzt in den Herbstferien zu unterlassen und auch innerhalb Deutschlands möglichst zu Hause zu bleiben.“

In Nordrhein-Westfalen sind vorerst keine Beherbergungsverbote für Urlauber aus innerdeutschen Corona-Hotspots in Kraft. Die Corona-Schutzverordnung des Landes sieht diese Möglichkeit zwar grundsätzlich seit Mitte Juli vor – aber nicht als Automatismus ab einer bestimmten Schwelle.

Ziel aller Maßnahmen: zweiten Lockdown verhindern

Ziel aller Maßnahmen sei es, einen erneuten Lockdown zu vermeiden. „Viele sind zu leichtfertig geworden. Und jeder einzelne trägt dazu bei, dass wir das Virus bekämpfen“, sagte Laschet. Die Menschen müssten jetzt bei privaten Feiern Opfer bringen, damit Schulen und Kitas geöffnet bleiben könnten und das öffentliche Leben nicht erneut zum Erliegen komme.

„Verzichten Sie jetzt auf Feiern auf engem Raum. Jeder, der im Moment etwas zu feiern hat, sollte dieses in diesen Zeiten unterlassen. Wir müssen alle jetzt vorsichtig sein“, mahnte Laschet. „Wenn wir jetzt alles richtig machen, wird es keinen zweiten Lockdown geben.“ (mit dpa)