Laschet: Eine Million Corona-Impfdosen in NRW verimpft

Bei einem Auftritt vor der Landespressekonferenz nehmen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und sein Stellvertreter Joachim Stamp (FDP) Stellung zu "aktuellen politischen Themen" (Ankündigung). Aber natürlich steht das Thema "Corona" im Mittelpunkt.

Die wichtigsten Infos von der Pressekonferenz im Ticker:

12.45 Uhr: Wie werde er in einem Jahr zürückblicken, wird Laschet mit Bezug auf sein Eingangs-Statement gefragt. "Ich würde mir wünschen, dass wir im Februar 2022 die Pandemie überwunden haben", antwortet der Ministerpräsident. Dann ließe sich auch wieder Karneval feiern.

12.44 Uhr: "Wir haben mit der Koalition noch viel vor und viel zu tun und werden das gemeinsam miteinander angehen", sagte Stamp abschließend zum Regierungsbündnis.

12.40 Uhr: Stamp äußerte sich auch stellvertretend für seine Parteifreunde und Ministerkollegen Pinkwart (Wirtschaft) und Gebauer (Schule) zu Themen wie Digitalisierung.

12.35 Uhr: Auch in Stamps Eingangs-Statement geht es nicht ausschließlich um Corona, sondern auch um Komplexe wie Zuwanderung und Integration. Trotz der Corona-Pandemie sind im vergangenen Jahr 2805 Menschen aus Nordrhein-Westfalen abgeschoben worden. Das seien 26 Prozent aller Rückführungen bundesweit gewesen, sagte Stamp. Der Fokus liege dabei auf der Abschiebung von Gefährdern.

12.29 Uhr: Das Vorziehen der Impfungen für Erzieher, Lehrkräfte an Grundschulen und Tagesmütter sei ein wichtiger Schritt gewesen, so Stamp. Für die Beschäftigen und die Kinder und deren Familien sei das ein "Befreiuungsschlag".

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Joachim Stamp (FDP), Minister für Kinder und Familie und stellvertretender Ministerpräsident, stellen sich bei der Landespressekonferenz den Fragen der Journalisten. Foto: dpa (Archiv)

12.28 Uhr: Ganz neue Öffnungsschritte etwa im Handel seien durch Schnelltests möglich, sagte Stamp. Wie schnell das gehen könne, sei aber noch nicht absehbar. Perspektiven müsse es auch für Kultur, Sport und Gastronomie geben, forderte der stellvertretende Ministerpräsident.

12.22 Uhr: "Der Start ist gut gelaufen", bilanziert Stamp die Wiedereröffnung von Kitas und Schulen am Montag.

12.18 Uhr: Es geht nicht nur um Corona in dem Eingangs-Statement des Ministerpräsidenten: Laschet äußert sich auch zu anderen Komplexen wie einer Bewerbung für die Olympischen Spiele 2032, Klimaschutz oder Elektromobilität und innere Sicherheit.

Ministerpräsident Laschet: "Wir brauchen neue Wege im Umgang mit der Pandemie"

12.12 Uhr: In NRW seien bereits eine Million Impfdosen verabreicht worden, sagt Laschet. Mehr als 90 Prozent der über 80-Jährigen hätten bereits Impftermine. Konkret hätten 800.000 Menschen insgesamt rund 1,6 Millionen Termine bekommen. In Krankenhäusern wird nun auch Personal der Prioriätsgruppe zwei geimpft.

12.10 Uhr: "Wir brauchen neue Wege im Umgang mit der Pandemie", fordert Laschet. Was könne man öffnen und welche Schutzmaßnahmen bräuchte es, seien die Fragen, die zu beantworten seien, so Laschet. Der Ministerpräsident setzt wie sein Stellvertreter auf viel mehr Corona-Schnelltests.

12.10 Uhr: Laschet geht davon aus, dass wir "Stück für Stück nur noch die britische Virus-Variante" haben. Sie sei unter anderem in Düsseldorf stark auf dem Vormarsch und habe in der Landeshauptstadt bereits einen Anteil von 40 Prozent bei den Neuansteckungen. Zudem könnten weitere Mutationen hinzukommen. Vorsichtig bleiben, sei das Gebot der Stunde. Es müsse aber Perspektiven für das öffentliche Leben, Wirtschaft und Kultur geben.

12.05 Uhr: Laschet erinnert an den ersten Corona-Fall im Kreis Heinsberg. Die Dimensionen der Pandemie seien damals nicht mal zu erahnen gewesen.

12.05 Uhr: Mit fünf Minuten Verspätung geht die traditionelle Jahresauftakt-PK los.

12 Uhr: Eigentlich hätte die Pressekonferenz jetzt beginnen sollen, aber Laschet und Stamp sind noch nicht da.

Das geschah zum Wochenbeginn an der "Corona-Front":

Bereits am Montag hatte NRW-Vizeministerpräsident Stamp gefordert, über den Einsatz möglichst vieler Corona-Schnelltests Lockerungen möglich zu machen. Allerdings sind diese bundesweit noch nicht in ausreichendem Maße verfügbar.

Am Montagabend hatte das Corona-Kabinett beschlossen, dass Lehrer und Erzieher früher geimpft werden sollen als bislang geplant. Bund und Länder hatten sich dabei über eine neue Reihenfolge geeinigt.

Zu Wochenbeginn waren insgesamt 800.000 Schüler an Grund- und Förderschulen und aus Abschlussklassen wieder zum Präsenzunterricht zurückgekehrt. Auch in den Kitas gilt seitdem wieder ein "eingeschränkter Regelbetrieb" mit um zehn Wochenstunden reduzierter Betreuung in festen Gruppen.

