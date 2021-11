Corona: NRW-Ministerpräsident Wüst ist gegen Impfpflicht

Wie geht die NRW-Landesregierung weiter vor in der Corona-Politik? Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich am Dienstag geäußert.

Düsseldorf. Die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus steigt auch in NRW sprunghaft an. Ministerpräsident Wüst plädiert für landesweite „2G“-Regeln.

Trotz der sprunghaft steigenden Corona-Zahlen hat sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Jeden Tag ließen sich noch mehrere tausend Menschen zum ersten Mal impfen. Das zeige, dass Argumente für das Impfen noch wirkten, sagte Wüst am Donnerstag im Radiosender WDR5.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag bundesweit einen neuen Rekordwert: Bundesweit wurden über 50.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. In NRW waren es mehr als 6000 Neu-Infektionen.

Wüst erklärte, er teile nicht die Auffassung, dass jede Person, die sich bisher noch nicht habe impfen lassen, ein „massiver Impfverweigerer“ sei. Er wolle diese Gruppe nicht dadurch verschrecken, „dass ich ihnen eine Impfpflicht vor den Latz knalle“, sagte Wüst. „Sollen wir die Leute mit der Polizei zum Impfen zwingen?“

NRW-Ministerpräsident Wüst: Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen kontraproduktiv

Auch eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Pflegepersonal sieht der CDU-Politiker skeptisch. Pflegekräfte seien „in Gold aufzuwiegen“, sagte Wüst mit Blick auf den Fachkräftemangel. Pflegepersonal, das sich nicht impfen lassen wolle, sei vielleicht auch an anderen Stellen einsetzbar. Viele Kräfte hätten angesichts der Arbeitsbelastung schon Stunden reduziert. „Wenn wir da noch Leute raustreiben mit einer Impfpflicht, weiß ich nicht, ob wir der Sache dienen“, so Wüst. „Ich setze auf Überzeugung.“

„2G“-Regeln: Wüst strebt bundesweite Regelung an

Zurück zu einem Lockdown oder Schulschließungen angesichts der zugespitzten Lage will der NRW-Regierungschef „ganz sicher nicht“. Darin sei er sich auch mit dem Koalitionspartner FDP einig. Aus der FDP hatte es Kritik an Wüsts Plan gegeben, in NRW eine 2G-Regel im Freizeitbereich einzuführen. Das heißt, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt in bestimmte Bereiche hätten.

Wüst will beim Thema 2G allerdings einen Regel-„Flickenteppich“ verhindern und strebt eine bundesweite Regelung an: Es brauche einen „gemeinsamen Fahrplan zur Bekämpfung der Pandemie in den kommenden Winter-Wochen, sagte die Wüst im WDR. Er setze darauf, dass sich darüber zusammen mit allen Bundesländern und dem Bund eine Einigung erzielen lasse, sagte Wüst. (mit dpa)

