Düsseldorf. Beim Corona-Gipfel ringen Bund und Länder um Wege aus dem Lockdown. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet informiert am Abend über die Ergebnisse.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder beraten am Mittwoch beim Corona-Gipfel über die weiteren Corona-Maßnahmen

Beschlussvorlage sieht Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März vor – mit kleineren Änderungen

Die Regeln für private Zusammenkünfte sollen etwas gelockert werden

Bei Inzidenzwerten über 100 soll eine "Notbremse" greifen

Welche Folgen die Bund-Länder-Beschlüsse für die Menschen in NRW haben, will Ministerpräsident Laschet (CDU) am Mittwochabend nach den Beratungen berichten

Wie geht es weiter in der Corona-Pandemie? Seit Dezember verhaart das Land im Lockdown, der zunächst bis zum 7. März verlängert wurde. Die Sehnsucht nach Lockerungen ist groß, aber angesichts steigender Corona-Infektionszahlen und einer Ausbreitung der Virus-Mutanten wächst auch die Sorge vor einer dritten Welle. Am Mittwoch tagen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder einmal mehr, um den Kurs für die nächsten Wochen festzulegen.

Am Abend will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in einer Pressekonferenz über die Beschlüsse informieren. Er werde dann auch die "weiteren Maßnahmen der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen" vorstellen. Eine Uhrzeit für das Presse-Briefing kündigte die Staatskanzlei nicht an. Diese sei "vorbehaltlich der Dauer der Beratungen".

Schon vorab kristallisierte sich heraus, was dabei herauskommen dürfte: eine vorsichtige Öffnungsstrategie, meist entlang regionaler Corona-Zahlen. Man wolle "mehr regionalisieren, um mehr Freiheit zu ermöglichen". Der Grat zwischen Öffnungen und dritter Pandemie-Welle ist schmal. Eine "Notbremse" soll Kurskorrekturen möglich machen.

Einem Beschlussentwurf zufolge soll der Lockdown zwar grundsätzlich bis 28. März verlängert werden. Doch schon ab dem 8. März könnten wieder Treffen des eigenen mit einem weiteren Haushalt möglich sein, beschränkt auf fünf Personen (Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt). Darüber hinaus sieht das Papier schrittweise Öffnungen zahlreicher Bereiche vom Einzelhandel bis zu Sport und Kultur vor, allerdings immer abhängig von den aktuellen Zahlen.

Die Beschlussvorlage sieht „einen Vierklang (...) aus Impfen, Testen, Kontaktnachvollziehung und Öffnungen“ vor – ein stabiles Infektionsgeschehen vorausgesetzt.

Corona-Gipfel – über diese Öffnungen wird diskutiert:

Erst sollen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte öffnen dürfen. In NRW sind Gartenmärkte und Blumengeschäfte auch aktuell schon unter Auflagen geöffnet. In anderen Bundesländern sind hingegen Buchläden offen. Dies soll nach der Beschlussvorlage vereinheitlicht werden

dürfen. In NRW sind Gartenmärkte und Blumengeschäfte auch aktuell schon unter Auflagen geöffnet. In anderen Bundesländern sind hingegen Buchläden offen. Dies soll nach der Beschlussvorlage vereinheitlicht werden Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Bundesland oder regional stabil unter 35 , könnten der gesamte Einzelhandel, Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten öffnen und kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen im Außenbereich erlaubt werden

in einem Bundesland oder regional , könnten der gesamte Einzelhandel, Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten öffnen und kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen im Außenbereich erlaubt werden Wenn sich die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Land oder in einer Region 14 Tage nach dem vorangegangenen Öffnungsschritt nicht verschlechtert hat, soll auch die Öffnung von Außengastronomie, Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos möglich sein.

in einem Land oder in einer Region hat, soll auch die Öffnung von Außengastronomie, Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos möglich sein. Sollten die Corona-Zahlen regional wieder deutlich steigen, soll die besagte "Notbremse" greifen – das wäre der Schritt zurück in den jetzigen Lockdown.

Corona in NRW: FDP macht Druck auf Laschet

Auch die Ministerpräsidenten spüren den zunehmenden Erwartungsdruck der Bevölkerung, aus ihren eigenen Parteien oder von etwaigen Koalitionspartnern. Einerseits warnen sie wie die Kanzlerin vor einem „Öffnungsrausch“ und den Gefahren einer dritten Welle. Aber: „Nach vier Monaten des Lockdowns brauchen die Menschen, brauchen die Unternehmen Perspektiven“, schrieb NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet am Dienstag in einem Blog von Unternehmensverbänden.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bei einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei: Am Mittwochabend will er über die Ergebnisse des Corona-Gipfels von Bund und Ländern informieren. Foto: Federico Gambarini/dpa (Archiv)

Laschet bekommt in NRW auch Druck von seinem Koalitionspartner FDP: Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) forderte „zügige Öffnungsschritte“ für den Handel, an dem Hunderttausende Existenzen hingen. Die Stimmung in der Bevölkerung sei inzwischen gereizt, der Erwartungsdruck auf Bund und Länder hoch, so Stamp.

Corona-Lockerungen durch "nationale Teststrategie" absichern

Bedingung für Lockerungen soll nach der Beschlussvorlage ein breites Testkonzept sein.

Unternehmen sollen demnach ihren Beschäftigten mindestens einen oder sogar zwei kostenlose Schnelltests pro Woche anbieten.

Personal in Schulen und Kitas sowie Kinder und Jugendliche dort sollen ebenfalls ein- bis zweimal pro Woche getestet werden.

Auch alle anderen Bürgern sollen einen oder zwei Tests pro Woche bekommen – in Testzentren, bei niedergelassenen Ärzten oder anderen von der Kommune beauftragten Anbietern.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte am Dienstag überraschend angekündigt, auch an den weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen ab Mitte März wieder Präsenzunterricht einzuführen – unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz. „Wenn wir es nun durch regelmäßige Testungen zulassen, dass wieder mehr Kinder mit mehr Präsenzunterricht in die Schulen können, kehrt ein wenig Normalität in die Gesellschaft insgesamt zurück.“ (mit dpa)

