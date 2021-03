Corona NRW: Gebauer kündigt Tests für Schüler ab Dienstag an

Düsseldorf. Einmal pro Woche sollen Schüler ab Dienstag einen Corona-Schnelltest machen können. Ministerin Gebauer: Wieder mehr Schulbetrieb möglich machen.

Die Schulen in NRW sollen ab kommendem Dienstag die ersten von insgesamt rund 1,8 Millionen Corona-Schnelltests bis vor den Osterferien erhalten. Das kündigte das Schulministerium am Donnerstag in einer Mail an die Schulen an. Die Selbsttests sollen demnach nach und nach letztlich allen Schulen in NRW für eine wöchentliche Testung aller Schüler zur Verfügung stehen.

Beginnend mit der ersten Lieferung am 16. März solle in allen weiterführenden Schulen einmal pro Woche ein freiwilliges Testangebot für Schüler gemacht werden. Das werde nach den Osterferien fortgesetzt. Absicht sei es, die Schulen der Primarstufe sowie alle an der Schule Beschäftigten dann nach Ostern in das Testangebot einzubeziehen. Die Testungen finden laut Ministerium während der Unterrichtszeit und in der Schule unter Aufsicht des Schulpersonals statt. Die Einzelheiten lege die Schule fest.

Dreiklang aus Schützen, Impfen und Testen

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sagte, mit einem Dreiklang aus Schützen, Impfen und Testen werde ab der kommenden Woche wieder mehr Schulbetrieb möglich. Die 1,8 Millionen Corona-Selbsttests sollten nun „schnell und unbürokratisch“ bereitgestellt werden. (dpa)