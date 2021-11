Corona NRW: Deutlich mehr tödliche Atemwegserkrankungen 2020

In Bayern liegt die Wocheninzidenz bei über 600, in einigen Kreisen über 1.000. Dittmer erklärt, warum er in NRW nicht mit diesen Werten rechnet.

Düsseldorf. Gut jeder vierte Todesfall nach einer Atemwegserkrankung war 2020 in NRW auf Corona zurückzuführen. Andere Ursachen sanken oder blieben stabil.

In NRW sind im Jahr 2020 deutlich mehr Menschen an einer Atemwegserkrankung gestorben. Der Grund dafür war die Corona-Pandemie. Das zeigt eine detailliere Auswertung der Sterbestatistik, die am Freitag das Landesamt für Statistik (IT NRW) veröffentlich hat.

Insgesamt 32.790 Menschen starben zwischen Januar und Dezember des vergangenen Jahres, weil ihre Atemwege versagten. Mit 35 Prozent den größten Anteil (11.466 Tote) hatten Krebs-Erkrankungen, wie Lungen-, Luftröhren- oder Bronchialkrebs, teilte IT NRW mit. An zweiter Stelle folgten 7866 Todesfälle wegen chronischer Erkrankung der unteren Atemwege (24 Prozent). Covid-19 war in 22 Prozent der ärztlich gemeldeten Fälle die Todesursache, statistisch festgehalten wurden 7295 Corona-Tote in NRW.

Sterbestatistik: 271 Grippe-Tote in 2020 in NRW

Zum Vergleich: Grippetote wurden 2020 in NRW 271 gezählt - der Anteil an den Todesfälle bei Atemwegserkrankungen erreichte damit 1 Prozent. 2019 waren in NRW 335 Grippetote registriert worden, 2018 waren es 606. Die Zahl der Toten wegen Lungen- und ähnlicher Krebs-Erkrankungen lag 2019 fast gleichauf wie 2020 (11.472), An Lungenentzündung starben im vergangenen Jahr 3352 Menschen, im Jahr davor waren es 3911.

Bei IT NRW geht man davon aus, „dass ein großer Teil der Menschen, die 2020 nach einer Corona-Infektion gestorben waren, ohne das Coronavirus in diesem Jahr wohl sonst nicht verstorben wären“, sagt eine Sprecherin. Eine detaillierte Auswertung der Sterbestatistik für das Jahr 2020 nach dem Sterbealter soll noch folgen, sagte sie.

Insgesamt waren im vergangenen Jahr mehr Menschen in NRW gestorben als im Vor-Corona-Jahr 2019, heißt es in der Sterbestatistik. 214.313 Todesfälle wurden 2020 registriert, im Vorjahr waren es 211.140 Todesfälle. Der Anteil der Atemwegserkrankungen lag 2020 bei 6,5 Prozent. Am häufigsten starben Menschen in Folge einer Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems (29,8 Prozent). Krebs folgte an zweiter Stelle mit 24,2 Prozent Anteil. (dae)

