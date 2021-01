Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat an die Menschen in Deutschland appelliert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. In seiner Regierungserklärung im Bundestag verteidigte Spahn den europäischen Ansatz bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen.

Berlin. Trotz Corona-Maßnahmen gehen die Neuinfektionen nicht zurück. Laut Medienberichten will Merkel den Lockdown offenbar noch verschärfen.

Die Bundesregierung könnte die Corona-Maßnahmen laut mehreren Berichten möglicherweise nochmals verschärfen. Um die Ausbreitung des Coronavirus und weiterer, wohl noch ansteckenderer Mutationen zu verhindern, lässt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) offenbar unter anderem die Möglichkeiten für noch schärfere Lockdown-Maßnahmen prüfen. Zuvor hatten die "Bild"-Zeitung und der "Spiegel" darüber berichtet.

Laut dem "Spiegel" werden in Gesprächen zwischen der Kanzlerin und ihren Ministerinnen und Ministern derzeit etwa beraten, ob zum Schutz vor der Mutation wieder Grenzkontrollen eingeführt werden müssen oder ob es eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken geben soll - in Bayern gilt eine FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel und im Nahverkehr. Auch werde eine mögliche Vorschrift an die Wirtschaft diskutiert, wonach mehr Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten sollen.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Dabei handele es sich bislang aber nur um eine Sammlung von Vorschlägen, sagte ein Kabinettsmitglied dem "Spiegel". Beschlossen sei bislang keine der Maßnahmen, einige der Vorschläge wurden bislang auch als unrealistisch verworfen. Beschlüsse könnten ohnehin nicht ohne die Zustimmung der jeweiligen Länderchefinnen und -chefs gefasst werden.

Merkel: Corona-Lage kommende Woche mit Ministerpräsidenten erörtern

Doch mit denen will Merkel bereits kommende Woche und nicht erst wie geplant am 25. Januar mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Das machte Merkel am Donnerstagabend in der Online-Sitzung des CDU-Präsidiums zur Vorbereitung des Wahlparteitags der CDU am Freitag und Samstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von mehreren Teilnehmern deutlich. Es gebe derzeit keinen Spielraum für Öffnungen. Einen Termin für die nächste Runde mit den Regierungschefs der Länder nannte Merkel demnach nicht.

Die in Großbritannien aufgetauchte Variante des Coronavirus verbreite sich viel schneller als die ursprüngliche Form, Wissenschaftler seien in großer Sorge, sagte Merkel demnach weiter.

Die Informationen der "Bild"-Zeitung, wonach im Kanzleramt über die Einstellung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs nachgedacht werde, wies Merkel nach Angaben mehrerer Teilnehmer zurück. (bef/dpa)

Corona – Mehr Infos zum Thema