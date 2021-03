Bundeskanzlerin Angela Merkel will für die am Montag beschlossene Osterruhe um Verzeihung bitten

Berlin. Corona-Hammer in Berlin: Die beschlossene Osterruhe wird zurückgenommen. Zur Stunde beraten Bund und Länder erneut über die Pandemie.

Bund und Länder treffen sich heute zu einem spontanen Corona-Gipfel

Die am Montag beschlossene Osterruhe wird zurückgenommen

Um 12.30 Uhr will Kanzlerin Angela Merkel für ein Statement vor die Presse treten

Sie bezeichnete die Ruhetage als einen persönlichen Fehler

Die Kritik an den jüngsten Beschlüssen von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten zum strengen Oster-Lockdown ist groß. Jetzt will sich die Runde am Mittwoch kurzfristig erneut dazu besprechen. Die beschlossenen Ruhetage sollen nach Informationen unserer Redaktion aus Regierungskreisen ersatzlos gestrichen werden.

Spontaner Corona-Gipfel: Merkel räumt Fehler ein

Die Unterredung begann mit einer längeren, sehr emotionalen Rede von Merkel zum Osterlockddown: "Das war ein Fehler und ich übernehme die Verantwortung", sagte sie.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kritisierte einen Staatssekretär Kerber, der doch gesagt hätte, die Osterruhe sei umsetzbar.Andere Länderchefs wie Armin Laschet, Tobias Hans, Manuela Schwesig und Michael Kretschmer dagegen äußerten Respekt vor der Ansprache der Kanzlerin. Der Beschluss sei gemeinsam entschieden, betonten sie.

Merkel räumt Fehler ein: Unions-Spitzen stehen hinter Kanzlerin

Söder (CSU) sagte: "Ich habe persönlichen Respekt vor der Erklärung der Kanzlerin. Es ist am Ende besser jetzt abräumen, wenn es rechtlich nicht geht", sagte er am Mittwoch nach Angaben von Teilnehmern bei der kurzfristig anberaumten Schalte von Bund und Ländern. Letztlich seien die Verfahrensabläufe "auch Teil des Problems".

Auch der CDU-Vorsitzende und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zollte Merkel "großen Respekt" dafür, dass sie die Verantwortung übernehme. Aber: "Das müssen wir alle auf uns nehmen. Wir haben diesen Weg mitgetragen und nicht widersprochen."

Lediglich Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sagte: "Ich bin sauer." Das Ganze habe Anflüge von Panik. Mehrere Länderchefs plädieren dafür, sich vor Ostern noch einmal zusammenzusetzen. Söder widersprach: Jedes Land könne schon jetzt die Notbremse umsetzen.

Michael Müller entgegnete: Die Simulationen und Prognosen zeigen, dass die Notbremse nicht ausreichen wird. Deshalb sei es wichtig, dass sich alle noch einmal vor Ostern zusammensetzen.

Corona-Gipfel: Osterruhe stieß auf viel Kritik

Bund und Länder hatten in ihrer Spitzenrunde in der Nacht zu Dienstag eigentlich vereinbart, an Gründonnerstag die Geschäfte zu schließen und am Samstag nur den Verkauf von Lebensmitteln zu erlauben – was Kritik ausgelöst hatte. Lesen Sie hier: Was ist ein Ruhetag? Muss man da arbeiten?

Zudem stellte sich heraus, dass eine solche Regelung rechtlich zu schwierig umzusetzen ist: Für die Änderung der entsprechenden gesetzlichen Grundlagen ist die Zeit zu knapp.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und CDU-Bundesvorsitzende sagte im Düsseldorfer Landtag mit Blick auf die Corona-Beschlüsse von Wochenanfang: "Ich denke, dass wir sehr kritisch dort über das reden, was da vor zwei Tagen passiert ist".

Corona - Mehr Infos zum Thema

Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte auf Probleme bei Umsetzung der Beschlüsse vom Montag hingewiesen. "Wir haben auch Gesprächsbedarf gegenüber dem Bund in den letzten Stunden signalisiert", sagte Günther am Mittwoch in Kiel. Insbesondere das, "was zum Thema Ostern verabredet worden ist, stößt auf erhebliche Umsetzungsschwierigkeiten", die vom Bund bis heute nicht geklärt werden konnten." Nötig sei eine Lösung, die Neuinfektionen möglichst verhindere. (mit dpa/AFP)