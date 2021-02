Corona: Live-Gespräch mit Moerser Lungenexperte Dr. Voshaar

Hat sich mit dem „Moerser Modell“ in ganz Deutschland Aufmerksamkeit verschafft: Dr. Thomas Voshaar ist Leiter der Lungenklinik am Krankenhaus Bethanien in Moers.

Moers. NRZ-Aktion: Leser können dem Moerser Corona-Experten Dr. Thomas Voshaar ihre Fragen stellen. Live-Gespräch am Montag, 22. Februar.

Öffnung der Schulen und Kitas, verschiedene Mutationen, Lockdown-Verlängerung und der langsame Impfstart: Viel wird in diesen Tagen über die aktuelle Corona-Lage diskutiert. Mit Lungenfacharzt Dr. Thomas Voshaar vom Moerser Krankenhaus Bethanien spricht die NRZ am Montag, 22. Februar, live über die Situation nach einem Jahr Corona in Deutschland und über Wege aus der Krise.

Er gehört mittlerweile zum Beraterstab von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

User und Leser können Dr. Voshaar Fragen stellen

Wenn Sie an Dr. Voshaar Fragen rund um das Coronavirus haben, können Sie uns diese per Mail mit Betreff: Voshaar an seitedrei@nrz.de senden. Wir werden sie dann im Gespräch stellen. Die Live-Übertragung findet am Montag um 18 Uhr statt. Sie können unter folgendem Link daran teilnehmen: nrz.de/live-talk. Oder Sie verfolgen es auf unserer Facebook-Seite.