Corona: Land NRW sucht für Impfzentren Tausende Freiwillige

Das Land NRW setzt beim Aufbau der Impfzentren zur Vorbeugung gegen das Coronavirus auf Freiwillige. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erklärte am Montag, „wir brauchen jetzt medizinisches Fachpersonal“. Im Fokus stehen dabei auch die mehr als 200.000 Beschäftigten in der Pflege in NRW, sagte Laumann. Er appellierte an alle Beschäftigten im Gesundheitsbereich, sich im Freiwilligenregister NRW einzutragen.

Das Online-Register wird von den beiden Kassenärztlichen Vereinigungen in NRW geführt. Stellvertretend für die beiden Kammern warb Hans-Albert Gehle, Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, „wir bitten alle Menschen aus dem Medizinbereich , sich bei dem Freiwilligenregister einzutragen: Wir brauchen Sie!“

Corona-Impfzentren: Auch Pflegekräfte als freiwillige Helfer gesucht

Dem aktuellen Stand nach sind im Freiwilligenregister NRW derzeit 552 Ärztinnen und Ärzte registriert, 136 medizinische Fachangestellte und 131 Fachkräfte wie Pflegerinnen und Pfleger oder Rettungssanitäterinnen und -Sanitäter, sagte Gehle. Mit Blick auf die anstehenden Massenimpfungen sei das lange nicht ausreichend.

Im Fokus stünden nun auch die mehr als 200.000 Beschäftigen in der Pflege in NRW, machte Sandra Postel deutlich, die als Vorsitzende des Errichtungsausschusses der Pflegekammer NRW damit beauftragt ist, eine berufsfachliche Interessenvertretung für das Pflege-Fachpersonal in NRW aufzubauen.

Freiwillige Helfer sollen für ihre Einsätze bezahlt werden

NRW-.Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU, li.) und Hans-Albert Gehle (re.), Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe auf der Pressekonferenz. Foto: Federico Gambarini / dpa

Als Freiwillige kämen aber auch Fachkräfte in Frage, die im Ruhestand sind, in Teilzeit arbeiten oder anderweitig derzeit freigestellt sind. Auch Studierende im Medizinsektor könnten als Helfer die Arbeit in den Impfzentren unterstützen, sagte Ärztekammer-Präsident Gehle. „Diese Tätigkeit ist zwar freiwillig, sie soll aber selbstverständlich bezahlt werden“, kündigte Gesundheitsminister Laumann zudem an. Details seien jedoch noch zu beraten, sagte er.

Wann die nötigen Impfstoffe erstmals eingesetzt werden können, ist laut Laumann noch nicht absehbar. Auch die Frage zum Ablauf der Impfungen sei noch offen. „An Krankenhäusern dürften sich die notwendigen Impfungen für die dort Beschäftigten sicher gut mit dem eigenen Personal regeln lassen“, sagte Laumann. Wichtig sei daneben aber zum Beispiel auch die Frage, wie es um die etwa 600.000 pflegebedürftigen Menschen geht, die in NRW zuhause betreut werden.

Laumann lehnt eine Impfpflicht ab

Nach Laumanns Einschätzung gehe es darum, in den Impfzentren die Bevölkerung „so effizient wie möglich zu impfen“. Sobald der erste Impfstoff da ist , müsse zügig mit den Impfungen begonnen werden. Zur Priorisierung der Zielgruppen warte man auf Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut (Stiko), hieß es. Laumann gehe davon aus, dass mit Blick auf die Bevölkerung zuerst Vorerkrankte und Pflegebedüftige geimpft werden.

Laumann sagte am Montag erneut, er lehne eine Impfpflicht ab. Es werde die Strukturen bereits voll beanspruchen, „die zu impfen, die geimpft werden wollen“. Umfragen nach seien 70 Prozent der Deutschen entschlossen, sich impfen zu lassen - „daher bin ich da ganz relaxed“, sagte Laumann. Sollten die Impfstoffe so effektiv sein, wie angekündigt, werde man mit den Freiwilligen eine Herdenimmunität erreichen.

Viele Details zu Impfzentren noch offen

Zur notwendigen Personalstärke für die Impfzentren hat man im NRW-Gesundheitsministerium laut Laumann noch keine konkrete Vorstellung. Mit dem bestehenden Personal alleine, etwa der Gesundheitsbehörden, sei die massenhafte Impfung gegen das Coronavirus jedoch nicht zu schaffen, erklärte der Minister. Umso wichtiger sei es deshalb nun, möglichst viele Freiwillige zu gewinnen, sagte der Gesundheitsminister.

Den bisherigen Plänen nach sollen in allen 53 kreisfreien Städten und Kreisen in NRW Impfzentren aufgebaut werden. Sie sollen Mitte Dezember startbereit sein, sagte Laumann am Montag. Im Blick seien dafür große Areale, die verkehrstechnisch gut angeschlossen sind und viel Raum bieten, etwa auch Parkplätze. In Münster sei laut Laumann angeblich die Halle Münsterland im Blick, im Kreis Steinfurt der Flughafen Münster/Osnabrück.

In der Landeshauptstadt Düsseldorf stünde die Veranstaltungshalle ISS Dome als Impfzentrum bereit. Das sagte ein Sprecher der städtischen Tochter D.Live am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Eine offizielle Anfrage der Verwaltung gebe es aber noch nicht. Bei der Stadt selbst hieß es, dass es noch keine Entscheidung über die Zentren gebe. Auch die Messe Düsseldorf bot sich am Montag als lokale Impfzentrum an. Eine Messe-Sprecherin sagte: „Grundsätzlich wären wir bei einem Impfzentrum sofort bereit, die Behörden im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen, um unseren Teil zur Bekämpfung der Pandemie beizutragen.“ Im Kreis Wesel gibt es unterdessen den Vorschlag, die leerstehende Niederrheinhalle als Impfzentrum zu nutzen. (dae/mit dpa)

Das Freiwilligenregister-nrw ist online hier zu erreichen. (externer LInk)