Corona: Land NRW sieht Chance für Volksfeste ab Spätsommer

Düsseldorf. NRW sieht Öffnungsperspektiven auch für Kirmes, Volksfeste und Marktveranstaltungen - aber nur in kleinem Rahmen und bei entspannter Corona-Lage.

Das Land NRW macht Kirmes-Fans und Schützenvereinen Hoffnung - zumindest für den Spätsommer: Sollte sich die Corona-Lage weiterhin entspannen bzw. stabil auf niedrigem Niveau bleiben, sieht die Landesregierung „Öffnungsperspektiven auch für Kirmes, Volksfeste und Marktveranstaltungen“, teilte die NRW-Staatskanzlei am Donnerstag mit.

„Sinkende Infektions- und steigende Impfzahlen schaffen in vielen Bereichen Öffnungsperspektiven“, heißt es in der Mitteilung. Für Großveranstaltungen allerdings sieht man bei Volksfesten allerdings noch schwarz. Öffnungschancen hätten dagegen „traditionelle, regionale Veranstaltungen mit begrenztem Teilnehmerkreis und familienorientiertem Charakter unter freiem Himmel“, sagt NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP).

Minister empfiehlt, „Planungen nicht zu früh abbrechen“

„Ich wünsche mir sehr, dass unsere beliebten traditionellen Feste in den Regionen Nordrhein-Westfalens so schnell wie möglich wieder stattfinden können“, wird darin NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zitiert. Voraussetzung dafür sei, dass Veranstalter entsprechende Hygienekonzepte vorweisen können.

NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart plädiert für Optimismus: „Veranstalter sollten ihre Planungen nicht zu früh abbrechen“, rät er. Manche haben das indes bereits getan: Das Neusser Bürgerschützenfest - immerhin das größte in NRW - wird auch 2021 wegen Corona ausfallen, teilte der Bürger-Schützenverein jüngst mit. Mit gut 8000 Teilnehmern und Hunderttausenden Besuchern dürfte das Bürgerschützenfest aber genauso wenig unter Volksfeste mit „begrenztem Teilnehmerkreis“ fallen, wie die ebenfalls bereits abgesagte Düsseldorfer Rheinkirmes oder die Cranger Kirmes in Herne, die auch 2021 wegen Corona ins Wasser fällt.

Temporäre Freizeitparks haben sich laut Land bewährt

Lokale Kirmes-Veranstaltungen seien „ein wichtiges Kulturgut dieses Landes“, betonen der Gesundheits- und der Wirtschaftsminister und seien „anders zu bewerten als Großveranstaltungen mit internationalem Publikum, die oftmals weitgehend in geschlossenen Großzelten stattfinden.“ Gute Chancen hätten dagegen erneut „temporären Freizeitparks“ unter freiem Himmel, heißt es in der Mitteilung - wie es sie im vergangenen Jahr in verschiedenen NRW-Städten gab.

Für die Schausteller wirbt Albert Ritter, Präsident des Deutschen Schaustellerbundes und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Schaustellerverbände in Nordrhein-Westfalen, sie würden jeden erdenklichen Strohhalm ergreifen, der ihnen die Chance gibt, Buden und Fahrgeschäfte wieder für Publikum aufzubauen: „Schausteller brauchen keine langfristigen Vorlaufzeiten und sind auch bereit, eventuelle Mietverträge mit kurzfristigen Auflösungsklauseln zu akzeptieren“, sagte Ritter.

Schaustellerverband: Kein Infektionsgeschehen nachgewiesen

Durch die Hygienekonzepte sei bei den temporären Freizeitparks im vergangenen Jahren „ein Infektionsgeschehen nicht nachgewiesen“ worden, sagt Ritter: „Unsere Geschäfte stehen abfahrbereit auf unseren Betriebshöfen. Wir sind jederzeit startklar, können in der Regel binnen weniger Tage auf dem Festplatz erscheinen und das Fest aufbauen.“

So wirbt Ritter aktuell in Essen für eine Sommerkirmes im Gruga-Park. In Soest werden örtliche Schausteller bis Ende Juli in der Innenstadt einige Kirmes-Buden und -Karussells öffnen. Die Stadt will damit unter anderem die „Innenstadt stärken“.

