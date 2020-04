Corona-Krise: Der Weg zurück ins Leben ist verdammt schwer

Berlin. Merkel und die Ministerpräsidenten beraten über Lockerungen in der Corona-Krise. Die Kanzlerin benötigt dabei ihre ganze Autorität.

„Nach Ostern“ war das geflügelte Wort der vergangenen Wochen während der Coronavirus-Pandemie. „Nach Ostern“ werde klar sein, ob die Krankenhäuser einem möglichen Ansturm an schwer kranken Patienten gewachsen sind. „Nach Ostern“ sollte geschaut werden, ob die Kurve der Infiziertenzahlen abgeflacht und die Verdopplungszahl der Infektionen gestiegen ist. „Nach Ostern“ sollte entschieden werden, ob die Schüler wieder in die Schule gehen, die Geschäfte geöffnet und die Restaurants ihre Gäste wieder bewirten dürfen.

Nun ist es „nach Ostern“. Und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die sechzehn Ministerpräsidenten müssen heute die Quadratur des Kreises lösen. Denn es ist kompliziert. Die Pandemie ist in Deutschland – Stand heute – medizinisch noch nicht unter Kontrolle.

Zwar steht das Land mit Blick auf schwere Erkrankungen und Todesfälle im Vergleich mit anderen Ländern gut da. Deutschland kann bislang denen, die Hilfe brauchen, medizinische Versorgung auf höchstem Niveau bieten – und auch noch Patienten aus Nachbarländern versorgen. Es ist eine Beruhigung der Lage, die gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.

Doch weg oder gar besiegt ist das Virus bei weitem nicht – die Zahl der Infizierten steigt auch in Deutschland, täglich sterben Menschen, die Gefahr, sich zu infizieren, ist nur durch Kontaktsperren in Zaum zu halten. Es gibt nach wie vor kein Medikament, das schwere Verläufe abmildert oder verhindert, ein Impfstoff ist noch in weiter Ferne.

• Hintergrund: Das sind Merkels Exit-Pläne für Schulen, Kitas, Geschäfte und Co.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Corona-Krise: Deutsche haben Sehnsucht nach dem „normalen“ Leben

Dennoch: Die schlimmen Bilder aus überforderten deutschen Krankenhäusern sind bislang zum Glück ausgeblieben. Die Menschen werden unruhig, stellen die harten Maßnahmen zunehmend in Frage. Die Sehnsucht nach dem „normalen“ Leben und auch die Sorge um die Wirtschaft steigt.

Verbote auszusprechen ist deutlich leichter, als diese wieder zurückzunehmen. Zumal in Politik und auch Wissenschaft umstritten ist, welche Indikatoren anzulegen sind. Auch die Kanzlerin hat in den vergangenen Tagen gelernt, dass die Nennung einer Zahl nicht von Vorteil ist. Die von ihr genannten zehn Tage für die Verdopplungszeit von Infektionen war zu kurz gegriffen, ist lange schon erreicht und wird nicht ausreichen.

Doch die Politik muss sich heute bewegen. Es braucht eine Exit-Strategie und auch einen terminlichen Zielkorridor. Die Einschränkungen der Grundrechte sind zu massiv, als dass man sie einfach verlängern kann, ohne dies wirklich gut zu begründen. Das Argument „Abwarten“ war in den vergangenen fünf Wochen als Notfallargument in Ordnung – jetzt ist es das nicht mehr.

• Verdopplungszeit? Kurve? Diese Begriffe erklären die Pandemie – unser Corona-Glossar

‣ Klinik-Monitor zur Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten frei sind Wo noch Intensivbetten frei sind

Merkel braucht auf dem Weg zu neuen Corona-Regeln ihre ganze Autorität

Klar ist, dass es Unterschiede in Deutschland geben wird. In einigen Ländern sind Abiturprüfungen bereits geschrieben, in anderen kommen die Sommerferien früher als in anderen Bundesländern. Einige Länder sind deutlich schwerer betroffen als andere. Aber es muss einen politischen Willen zur Einigkeit geben, allen Eitelkeiten und regionalen Befindlichkeiten zum Trotz.

Eine Pflicht zum Tragen von Atemmasken in der nächsten Zeit etwa muss es bundesweit geben – oder gar nicht. Auch die grundsätzliche Überlegung, ob Schulen und Geschäfte wieder geöffnet werden, muss bundesweit getroffen werden. Ebenso, ob eine Tracking-App freiwillig oder verpflichtend eingeführt wird. Die Kanzlerin wird heute ihre ganze Autorität in die Waagschale werden müssen – um das geflügelte Wort „nach Ostern“ mit Inhalt zu füllen. Auch wenn es schwer fällt.

• Mehr Infos zur Coronavirus-Pandemie: