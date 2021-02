Berlin SPD und Grüne drängen auf einen Zuschuss für Sozialhilfeempfänger. Der Koalitionsausschuss könnte den Bonus am Mittwoch beschließen.

Es gibt immer mehr Forderungen nach einem Corona-Zuschuss für Hartz-IV-Empfänger

Die SPD fordert eine einmalige Sonderzahlung, die Grünen einen monatlichen Zuschuss für die Zeit der Corona-Krise

Auch eine Neuauflage des Kinderbonus für Hart-IV-Empfänger ist im Gespräch

Der Koalitionsausschuss will am Mittwochabend über das Thema beraten

Geringverdiener und Arbeitslose trifft die Pandemie besonders hart. Immer mehr Parteien fordern deshalb einen Zuschuss für die Corona-Zeit. Denn durch die Lockdown-Maßnahmen fallen viele Hilfsangebote weg – Büchereien, Jugendclubs und Sozialkaufhäuser sind geschlossen, das kostenlose Mittagessen in der Schule gibt es beim Homeschooling nicht.

Gleichzeitig fallen zu Hause höhere Strom- und Heizkosten an. Und auch die nun für den Einkauf oder den Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln notwendigen medizinischen Masken führen zu Mehrkosten. Das soll der Staat abfedern, fordern Grüne, Linke und SPD. Letztere kündigte an, bei der Sitzung des Koalitionsausschusses am Mittwochabend einen derartigen Corona-Bonus diskutieren zu wollen.

Die Linkspartei fordert schon seit längerer Zeit einen Pandemie-Zuschlag von mindestens 100 Euro auf alle Sozialleistungen. Auch die Grünen im Bundestag erhoffen sich vom Spitzentreffen der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD an diesem Mittwoch mehr Hilfe für Arme in der Pandemie.

Corona-Krise: Grüne fordern monatlich 100 Euro mehr für Hartz-IV-Empfänger

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt forderte die Große Koalition auf, Sozialhilfeempfänger in der Pandemie deutlich besserzustellen. „SPD und Union müssen für einen Hartz-IV-Krisenaufschlag sorgen. Hier braucht es verlässliche und ausreichende Hilfe, keine Trostpflaster oder halbgaren Kompromisse“, sagte sie unserer Redaktion. „Wir fordern einen monatlichen Krisenaufschlag von 100 Euro für Erwachsene und 60 Euro für Kinder.“

Laut Göring-Eckardt seien die finanziellen Spielräume im Bundeshaushalt für einen solchen Zuschuss vorhanden. „Die Bundesregierung würde endlich einmal Hilfen beschließen, die auch schnell dort ankommen, wo sie gebraucht werden“, erklärte die Grünen-Politikerin.

SPD fordert einmalige Soforthilfe für Grundsicherungsempfänger

Die SPD will den Corona-Zuschuss für Geringverdiener und Langzeitarbeitslose beim Koalitionstreffen auf den Weg bringen. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans forderte im Vorfeld eine einmalige Corona-Soforthilfe in Höhe von 200 Euro für Grundsicherungsempfänger. Als Begründung hatte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt: „Menschen mit weniger Geld leiden in der Pandemie stärker, zum Beispiel unter beengten Wohnverhältnissen und weil Hilfsangebote wie Tafeln wegfallen.“

Auch Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) pocht seit Tagen auf einen Corona-Zuschlag für Langzeitarbeitslose und Geringverdiener. Viele Familien, die sowieso knapp bei Kasse seien, seien derzeit finanziell überfordert, so Heil. „Das ist ein Thema, das mir persönlich am Herzen liegt.“ Der Zuschlag solle etwa auch für Menschen fließen, die auf den Bezug von Wohngeld angewiesen seien, hieß es.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Hartz-IV-Bezieher mit einem Zuschuss in der Corona-Krise unterstützen. Foto: dpa

Koalitionsausschuss am Mittwoch: SPD will Kinderbonus neu auflegen

Vor der Sitzung am Mittwochabend erklärte SPD-Chefin Saskia Esken zudem, dass die SPD auch eine Neuauflage des Kinderbonus für Familien mit geringen Einkommen fordern werde. Sie habe „die klare Erwartung“, dass die Spitzen der großen Koalition auch über diese Leistung in der Corona-Krise sprechen werden, sagte Esken der „Rheinischen Post“.

Der Kinderbonus von 300 Euro pro Kind war im vergangenen Jahr gezahlt worden, um Familien in der Krise zu unterstützen. Er wurde in zwei Raten von zuerst 200 und dann 100 Euro überwiesen. Mit der Bonuszahlung seien sehr gute Erfahrungen gemacht worden, betonte Esken nun.

Corona-Zuschlag für Hartz-IV-Empfänger – CDU-Sozialflügel dafür

Ob die Union den Vorschlägen der SPD grünes Licht gibt, ist noch unklar. Zuletzt hatte sich aber auch der Sozialflügel der CDU für einen Corona-Zuschlag von 100 Euro pro Monat für Bezieher von Hartz IV eingesetzt, um die Mehrkosten durch die Verschärfung der Maskenpflicht auszugleichen. Denn vergünstigte Masken für Bedürftige gibt es bisher längst nicht in allen Bundesländern.

Auch Sozialverbände in Deutschland machten vor dem Treffen Druck für einen Corona-Zuschuss, wie sie ihn bereits seit Längerem fordern. „Ein finanzieller Zuschuss für alle, die Grundsicherung beziehen, ist überfällig“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrich Schneider, der Deutschen Presse-Agentur. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, sagte: „Wir fordern die Politik auf, jetzt zu handeln, nicht erst nach der Wahl.“ Mehr dazu: Hartz IV - Verbände fordern mehr Geld, Vorwürfe gegen Merkels Regierung

Erster Koalitionsausschuss mit Armin Laschet als CDU-Vorsitzender

Regierungssprecher Steffen Seibert hatte sich zuletzt zurückhaltend geäußert. Er verwies auf Pläne zur Abgabe kostenfreier FFP2-Masken, auf die zum Jahresbeginn ohnehin gestiegene Hartz-IV-Sätze und den coronabedingt erleichterten Zugang zur Grundsicherung.

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD kommen am Mittwoch um 18.00 Uhr im Berliner Bundeskanzleramt zusammen. An dem Treffen nimmt erstmals der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet teil, der im Januar zum CDU-Bundesvorsitzenden gewählt worden war. (bml/dpa/afp)

