Ein Arzt hält ein Teststäbchen für die Entnahme einer Probe für einen PCR-Test in der Hand.

Pandemie Corona-Isolationspflicht: Das gilt in Ihrem Bundesland

Berlin Die Maskenpflicht im ÖPNV ist Vergangenheit. Die Isolationspflicht mancherorts auch. Lesen Sie hier, was in Ihrem Bundesland gilt.

Am Mittwoch sind in weiteren Bundesländern zentrale Corona-Schutzmaßnahmen gefallen. Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, muss sich nun in Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt nicht mehr verpflichtend häuslich isolieren.

Thüringen und Sachsen zogen am Donnerstag nach. Mehrere Bundesländer hatten die Isolationspflicht bereits zuvor beendet. In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hingegen müssen sich Corona-Infizierte vorerst weiterhin für mehrere Tage isolieren.

Isolationspflicht in den Bundesländern – das gilt aktuell

Hamburg: Isolationspflicht endete am 1. Februar

Nordrhein-Westfalen: Isolationspflicht endete am 1. Februar

Niedersachsen: Isolationspflicht endete am 1. Februar

Bremen: Isolationspflicht endete am 1. Februar

Sachsen-Anhalt: Isolationspflicht endete am 1. Februar

Thüringen: Isolationspflicht endete am 2. Februar

Hessen: Isolationspflicht endete am 2. Februar

Sachsen Isolationspflicht endet am 3. Februar

Berlin: Isolationspflicht endet voraussichtlich am 13. Februar

Brandenburg: Isolationspflicht endet am 13. Februar

Mecklenburg-Vorpommern: Isolationspflicht entfällt voraussichtlich Ende Februar/Anfang März

Hier endete die Isolationspflicht schon früher

Bayern: Isolationspflicht endete im November 2022

Schleswig-Holstein: Isolationspflicht endete im November 2022

Rheinland-Pfalz: Isolationspflicht endete im November 2022

Baden-Württemberg: Isolationspflicht endete im November 2022

Saarland: Isolationspflicht endete im Dezember 2022

Einige Corona-Regeln bleiben allerdings noch bestehen: Bundesweit müssen Besucher von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Arzt- und Zahnarztpraxen bis zum 7. April weiterhin FFP2-Maske tragen, für den Zutritt zu Kliniken und Pflegeheimen braucht es außerdem einen negativen Test. In Arztpraxen haben einige Bundesländer die Tragepflicht für das Personal aber inzwischen aufgehoben. (lro)

