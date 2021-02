Berlin. Im Kampf gegen Corona gibt es zu wenig Serum, außerdem stockt die Produktion. Diese Fragen müssen Bund und Länder heute klären.

In Deutschland geht es nicht schnell genug mit den Corona-Impfungen voran

Der Impfgipfel mit Kanzlerin Angela Merkel und den Ländern sowie Vertretern der Hersteller soll nun Bewegung in die Sache bringen

Was sind die größten Probleme derzeit? Warum geht es bei der Corona-Impfung nicht schneller voran? Wir geben einen Überblick

Dieser Gipfel soll Klarheit in das Impfchaos bringen. Heute treffen sich Bund und Länder gemeinsam mit Vertretern von Impfherstellern, der EU-Kommission und Verbänden per Videoschalte zum großen „Impfgipfel“. Auf ihm lasten hohe Erwartungen. Zugleich gibt es in mehreren Punkten Streit. Das Ende der Gespräche ist offen. Um diese fünf Probleme geht es:

1. Deutschland und die EU haben zu wenig Impfstoff bestellt

Rund zwei Milliarden Impfdosen hat die EU 2020 bei sechs Impfstoffherstellern bestellt – eigentlich genug für die 450 Millionen EU-Bürger. Das Problem: Bei mehreren Herstellern kam es zu Verzögerungen bei der Entwicklung, weil sich die Impfstoffe nur als begrenzt oder gar unwirksam erwiesen.

Beim ersten zugelassenen Impfstoff von Biontech/Pfizer hat die EU aber nur 300 Millionen Dosen bestellt (eine Nachbestellung ist in Arbeit), beim zweiten zugelassenen Impfstoff vom US-Konzern Moderna nur 160 Millionen, weil beide Impfstoffe teurer waren und risikoreicher erschienen. Beides muss zweimal verimpft werden.

Weltimpfmeister Israel hatte nur bei drei Herstellern bestellt und dafür auch deutlich mehr gezahlt als die EU.

Deutschland erwartet aus den EU-Bestellungen laut Gesundheitsministerium rund 60 Millionen Dosen von Biontech (plus eine nationale Option von 30 Millionen, die aber erst viel später geliefert wird) und 50,5 Millionen von Moderna.

Das würde am Ende für 55 Millionen Bundesbürger reichen.

Der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Kubicki, erhebt indes schwere Vorwürfe gegen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). „Es ist unbestreitbar, der Bundesgesundheitsminister hat mit seinem monatelangen Zögern kostbare Zeit verstreichen lassen. Viele Menschen werden sterben, weil die Impfstoffbeschaffung für ihn keine Priorität hatte“, sagte der FDP-Vize unserer Redaktion. Der Impfgipfel komme „für viele Menschen viel zu spät“.

2. Lieferzusagen der Pharmakonzerne werden nicht eingehalten

Ein entscheidender Grund für die Impfkrise: Bei allen drei zugelassenen Vakzinen gibt es Lieferschwierigkeiten. Erst reduzierte Biontech-Pfizer seine Mengen für die EU wegen eines Produktionsengpasses im Werk in Belgien – deshalb die Verzögerungen in Deutschland.

Dann kündigte Astrazeneca an, seine für Fe­bruar und März in Aussicht gestellten Mengen für die EU um über die Hälfte auf 31 Millionen Dosen zu reduzieren. Und nun drosselt auch Moderna seine Auslieferungen. Die EU-Kommission sieht die Schuld bei den Herstellern, verweist auf die Lieferverträge.

Eine neue, brisante Analyse des Münchner Ifo-Instituts kommt hingegen zu dem Schluss, die EU habe die Verträge zu spät abgeschlossen und Verträge mit „vagen Lieferzielen“ vereinbart. Auch gebe es nur ungenügende Vorkehrungen bei Lieferverzögerungen. Am Sonntag beriet die EU-Kommission mit den Pharmaunternehmen, wie sich die Produktion beschleunigen ließe.

Grünen-Chef Robert Habeck hat unterdessen die Umstellung auf eine ,Not-Impfstoffwirtschaft‘ gefordert. Alle Pharmakonzerne seien „unverzüglich ihren Fähigkeiten entsprechend in die Produktion einzubeziehen“, sagte Habeck unserer Redaktion. „Dies gilt für all die Impfstoffe, die erwiesenermaßen erfolgreich sind oder noch eine schnelle Aussicht auf Erfolg haben.“ Dabei dürfe die Regierung nicht vor verpflichtenden Lizenzvergaben zurückschrecken.

Widerspruch kommt von FDP-Chef Christian Lindner. „Ich wünsche mir innovative Ideen vom Impfgipfel. Staatliche Zwangslizenzen gehören nicht dazu“, sagte er. Besser sei, Anreize für eine schnellere Produktion zu geben: „An falscher Sparsamkeit darf ein zügiges Impfangebot für alle nicht scheitern.“

3. Terminvergabe läuft nur schleppend

Während in Bundesländern wie Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern die Vergabe von Impfterminen relativ pro­blemlos verläuft, herrscht in anderen wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen völliges Durcheinander: Hotlines sind dauerbesetzt, Websites dem Ansturm nicht gewachsen. Als „verfügbar“ angezeigte Termine lassen sich doch nicht buchen oder es gibt erst gar keine. Lesen Sie hier: So kommen Sie an einen Termin für die Corona-Impfung.

Die Gründe für das Chaos sind vielfältig: Nicht nur ein Mangel an Impfstoff, sondern auch schlechte Organisation und Kommunikation. Grünen-Chef Habeck sprach sich auch dafür aus, die Vergabe von Impfterminen bundesweit rasch umzustellen. „Diejenigen, die sich impfen lassen können, sollten automatisch benachrichtigt werden, damit sie nicht frustriert in der Warteschleife hängen“, sagte er. „Wenn der Staat zum 80. Geburtstag gratulieren kann, dann kann er auch aktiv Termine anbieten.“

4. Impf-Reihenfolge gerät durcheinander

Der am Freitag von der EU-Kommission zugelassene Impfstoff von Astrazeneca darf in Deutschland nicht an über 65-Jährige verimpft werden. Dazu hatte die Ständige Impfkommission geraten, weil es im Vorfeld zu wenig Testpersonen aus dieser Gruppe gegeben hatte. In Italien ist das Serum sogar nur für Erwachsene bis 55 Jahren empfohlen.

Die Altersbeschränkung bringt die Impfreihenfolge durcheinander: Laut Impfplan sollen zunächst Menschen über 80 geimpft werden. Beim Impfgipfel wird es deshalb auch um die Frage gehen, ob die Reihenfolge geändert und bestimmte Berufsgruppen wie Polizisten bevorzugt werden müssen. Im Vorfeld haben sich Länder wie Schleswig-Holstein und Niedersachsen nach Informationen unserer Redaktion dagegen ausgesprochen. Lesen Sie hier: Impfteam-Chef: „Viele Senioren erfasst fast schon Euphorie“

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) drängt hingegen auf eine Änderung der Reihenfolge: „Wir müssen ganz vorrangig das Krankenhauspersonal impfen, besonders in den Covid-Stationen“, sagte er unserer Redaktion. Es könne sein, dass die Mutante sehr schnell viele erkrankte Menschen in die Krankenhäuser bringe: „Und wenn dann gleichzeitig die mutierten Viren bei den Beschäftigten in den Intensivstationen zuschlagen, dann haben wir ein richtig großes Problem.“

5. Unklarheit über Wirkung der Impfstoffe

Noch sind viele Fragen im Zusammenhang mit den Impfungen ungeklärt. Etwa, ob geimpfte Personen andere noch anstecken können, ob es Spätfolgen gibt und wie lang die Immunität vorhält. Gut möglich, dass in Zukunft wie bei der Grippeschutzimpfung einmal pro Jahr gegen Covid-19 geimpft werden muss,. Beim Impfgipfel wird auch darüber gesprochen werden müssen, wie man das Vertrauen der Bevölkerung in die Impfungen steigert.