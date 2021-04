Berlin Kinderkrankentage sind besonders in der Corona-Krise eine Stütze. Familienministerin Giffey fordert nun eine erneute Aufstockung.

Eltern sind in der Corona-Krise besonders gefordert: Homeoffice und Kinderbetreuung müssen unter einen Hut gebracht werden - angesichts geschlossener Kitas eine große Herausforderung. Nun hat sich Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) dafür ausgesprochen, die Kinderkrankentage 2021 erneut aufzustocken. Für Eltern ist dies besonders während der Pandemie interessant, denn Kinderkrankentage greifen auch dann, wenn der Nachwuchs nicht krank ist, sondern wegen geschlossener Schulen und Kitas zuhause betreut werden muss.

"Wenn die Mutante dazu führt, dass mehr Kinder sich mit dem Virus infizieren oder in Quarantäne müssen, dann bedeutet das auch: Mehr Eltern müssen sich wieder zu Hause um die Kinder kümmern, mehr Kitas werden in den Notbetrieb oder in Teilschließungen gehen und das Betreuungsproblem wird sich erneut verschärfen", erklärte Giffey am Donnerstag. Sie spreche sich dafür aus, die Kinderkrankentage in 2021 noch einmal auszuweiten. "Ich setze mich beim Bundesgesundheitsministerium dafür ein", teilte sie mit.

Giffey: Kinderkrankentage sind "unbürokratische Hilfe" in Corona-Krise

"Wir müssen jetzt schnell reagieren, damit wir Eltern eine konkrete Hilfe anbieten können", sagte Giffey weiter. Die Ausweitung der Kinderkrankentage Anfang des Jahres sei von vielen Eltern gut angenommen worden. Es handle sich dabei um eine "schnelle und unbürokratische Hilfe bei der Lösung von Problemen in einer schwierigen Betreuungssituation".

Anders als der Name vermuten lässt, können Kinderkrankentage unabhängig vom Gesundheitszustand des Kindes unter bestimmten Voraussetzungen in Anspruch genommen werden:

Eltern können Kinderkrankentage auch nutzen, wenn sie sich von der Arbeit freinehmen müssen, weil die Kinder nicht in Kita oder Schule betreut werden.

Wegen der coronabedingten Einschränkungen an Kitas und Schulen war die Anzahl der Krankentage in diesem Jahr bereits pro Elternteil von 10 auf 20 verdoppelt worden, für Alleinerziehende von 20 auf 40 Tage.

Das ausgezahlte Kinderkrankengeld beträgt 90 Prozent des Nettoverdienstes.

Franziska Giffey Foto: imago images/Metodi Popow

Dritte Corona-Welle: Viele Kitas wieder in der Notbetreuung

Nach mehreren Wochen im Notbetrieb hatten viele Kitas im Februar ihr Betreuungsangebot zunächst wieder ausgeweitet. Mittlerweile sind Einrichtungen in einigen Regionen aber wieder in die Notbetreuung zurückgekehrt.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte angesichts steigender Infektionszahlen in der Kinderbetreuung eine Rückkehr zur Notbetreuung gefordert, bis alle Beschäftigten ein Impfangebot erhalten haben. In den Kitas stiegen die Infektionen rasch an, sagte GEW-Chefin Marlis Tepe unserer Redaktion. "Nachdem wir wissen, dass Kinder von der neuen Mutante stärker betroffen sind, muss hier wirklich die Notbremse gezogen werden."

(raer/mit dpa/afp)

