Berlin. BKA und Hilfsangebote verzeichnen für 2020 eine Anstieg von Gewalttaten in Partnerschaften. Hat das mit der Corona-Pandemie zu tun?

Eine Stunde lang geht die Pressekonferenz, zu der die geschäftsführende Frauenministerin, der BKA-Präsident und die Leiterin des Frauen-Hilfetelefons geladen haben. Und allein in diesen 60 Minuten, sagt Ministerin Christine Lambrecht, werden statistisch gesehen 13 Frauen in Deutschland Opfer einer Gewalttat.

Partnerschaftsgewalt, die in den meisten Fällen Gewalt gegen Frauen ist, ist ein Problem in Deutschland – eines, das immer größer wird. 146.655 Fälle verzeichnet das Bundeskriminalamt in seinem Bericht zum Thema für das Jahr 2020, der am Dienstag vorgestellt wurde. Das ist ein Anstieg von 4,9 Prozent im Vergleich zu 2019, und die vierte Steigerung in vier Jahren. Die Zahl der Opfer steige, der Trend der letzten Jahre setze sich damit fort, sagte BKA-Präsident Holger Münch.

Unter dem Oberbegriff „Partnerschaftsgewalt“ wird eine Reihe von Straftaten zusammengefasst, unter anderem Stalking, sexuelle Nötigung und Körperverletzung, bis hin zu Totschlag und Mord.

80 Prozent der Opfer sind Frauen

Betroffen sind in den meisten Fällen Frauen, ihr Anteil unter den Opfern liegt bei 80,5 Prozent. Die Tatverdächtigen in 79,1 Prozent der Fälle waren Männer, der Anteil der weiblichen Verdächtigen ist in den vergangenen Jahren jedoch leicht gestiegen, auf jetzt 20,9 Prozent. Den größten Anteil der Taten machten mit 61,6 Prozent Fälle von einfacher vorsätzlicher Körperverletzung aus.

Hinter den Zahlen verberge sich ein „sehr erhebliches Dunkelfeld“, sagte BKA-Präsident Holger Münch bei der Vorstellung des Berichts am Dienstag. Denn von den Behörden ausgewertet werden kann nur, was tatsächlich zur Anzeige gebracht wird. Und gerade gegenüber Partnern oder Ex-Partnern seien die Hürden, Anzeige zu erstatten, hoch.

Kommentar: Frauen bleiben besonders gefährdet

Wie viel die gestiegenen Zahlen mit der Corona-Pandemie zu tun haben, ist aber unklar: Die Daten der Statistik würden dazu keine eindeutige Aussage zulassen, sagte Münch. Im April und Mai des vergangenen Jahres, zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns, seien die Zahlen demnach zwar gestiegen. Für die Monate November und Dezember, als erneute harte Beschränkungen griffen, seien sie aber gesunken.

„Wir gehen von einem hohen Dunkelfeld aus“

„Wir gehen von einem hohen Dunkelfeld aus“, sagte Münch, „da sowohl die psychische Isolation als auch individuelle Stressfaktoren in der Pandemie die Anwendung von Gewalt begünstigen.“ Vor allem in Beziehungen, wo es bereits eine Neigung zur Gewalt gegeben habe, könne die angespannte Situation in der Pandemie zu weiteren Eskalationen führen.

Das sieht auch Petra Söchting so, Leiterin des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen. Auch dort verzeichnet man deutlich höheres Zahlen: „Seit Ende März letzten Jahres bewegen sich die Anfragen durchgängig auf einem erhöhten Niveau“, sagte Söchting. In 51.400 Fällen habe man 2020 beraten – ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Beratungen speziell zu Gewalt in Partnerschaften hätten sogar um 20 Prozent zugenommen. „Seit dem ersten Lockdown erreicht uns alle 20 Minuten beim Hilfetelefon eine Anfrage zu häuslicher Gewalt“, erklärte Söchting.

Eindeutig auf die Lockdownphasen zurückführen lasse sich das aber nicht: „Unsere Beratungszahlen hängen auch davon ab, wie präsent Hinweise auf unser Angebot in der Öffentlichkeit sind“, so Söchting. Und seit Beginn der Pandemie, als die Sorge groß war, dass der Lockdown zu mehr häuslicher Gewalt führen könnte, sei verstärkt auf das Telefon hingewiesen worden.

Lesen Sie auch: Studie: Anstieg häuslicher Gewalt nach Fußballspielen

Der Lockdown macht es schwieriger, Hilfe zu bekommen

In jedem Fall aber hätten die Situation durch die Corona-Krise es für betroffene Frauen schwieriger gemacht, Hilfe zu bekommen: „Die nächsten Schritte aus der Gewalt sind schwieriger geworden“, sagte Söchting.

Die geschäftsführende Frauenministerin Lambrecht warb dafür, über das Thema zu sprechen und so das Tabu zu brechen. Gewalt in der Familie „muss sich niemand bieten lassen“, sagte Lambrecht. Und sie forderte mehr Sensibilität auch darin, wie über diese Fälle gesprochen wird. Wenn ein Partner oder Ex-Partner Frau und Kinder töte, dann sein das keine „Familientragödie“, sagte die Ministerin am Dienstag, sondern „nichts anderes als ein Gewaltdelikt.“

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik