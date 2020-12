Berlin. Um rasch mehr Impfdosen des Corona-Vakzins zu erhalten, sollte es keine Tabus geben, kommentiert Jörg Quoos. Es geht um Menschenleben.

Es ist ein Stoff wie aus dem Drehbuch eines ziemlich schlechten Endzeit-Thrillers: Die ganze Welt verlangt nach lebensrettendem Impfstoff. Aber er reicht nicht für alle. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, weil das Virus mutiert und immer mehr Menschen sterben.

Was würde ein Superheld aus Hollywood jetzt tun? Leider gibt es diesen Superhelden nicht und alles blickt in diesen trostlosen Wochen auf die örtlichen Gesundheitsämter und auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Lesen Sie auch: Corona: Jens Spahn will keine Sonderrechte für Geimpfte

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Coronavirus foderte schon mehr als 31.000 Menschenleben in Deutschland

Quälend langsam beginnt das Impfen und die Ungeduld in der Bevölkerung nimmt zu. Mehr als 31.000 Todesopfer hat das Coronavirus allein in Deutschland bereits gefordert. Das entspricht der gesamten Bevölkerung einer Kleinstadt und hinter dieser Zahl stehen 31.000 Familien, die mit diesem Verlust umgehen müssen.

Tut Deutschland wirklich alles, damit noch mehr Impfstoff schneller produziert werden kann, fragt Jörg Quoos. Foto: Dirk Bruniecki

Daher muss die Frage erlaubt sein: Tut der Staat wirklich alles, damit noch mehr Impfstoff schneller produziert werden kann? Die Debatte darüber wird erstaunlich lahm geführt.

Christian Lindner: Staat soll sich der Biontech-Lizenzen bemächtigen

FDP-Chef Christian Lindner, der in der Pandemie eine steile Lernkurve hinlegte und selbst vom Virus-Liberalen zum Hardliner mutierte, gab jetzt einen interessanten Anstoß: Der Staat sollte sich der Biontech-Lizenzen bemächtigen und eine breite Produktion anordnen. Quasi eine Notfall-Produktion mit weiten Befugnissen, um die Bevölkerung möglichst schnell durchimpfen zu können.

Sicher, das wäre ein tiefgreifender Eingriff in die Regeln der Marktwirtschaft, aber angesichts der Bedrohung scheint das gerechtfertigt. Eine Regierung, die per Infektionsschutzgesetz die wichtigsten Grundrechte ihrer Bürger wie Reise- und Bewegungsfreiheit aussetzt oder nach Bedarf Geschäfts-, Kulturbetriebe und Restaurants einfach schließt, dürfte auch vor einem solchen Schritt nicht haltmachen. Auch interessant: Corona-Impfungen sind gestartet: Das müssen Sie jetzt wissen

Eine staatlich kontrollierte Impfstoffproduktion, die per Verordnung Produktions-Kapazitäten und Lizenzrechte besorgt, könnte tatsächlich den dringend benötigten Zeitvorsprung in der Impfstoffproduktion gewinnen. Zumindest sollte dieser Vorschlag ernsthaft geprüft und transparent diskutiert werden, auch wenn er von der Opposition kommt und – interessanterweise – von der Linkspartei unterstützt wird.

Jens Spahn weist Lindner-Vorschlag zurück

Der Bundesgesundheitsminister hat den Vorstoß bereits zurückgewiesen, leider mit einer ziemlich dünnen Begründung. Die Produktion von Impfstoff könne man nicht eben mal per Lizenz bei einem anderen Hersteller machen. Aber warum eigentlich nicht?

Corona – Mehr Infos zum Thema

Da möchte man schon etwas bessere und inhaltliche Argumente hören, denn eines ist klar: Auch ein Gesundheitsminister möchte mit seinen Entscheidungen natürlich gut dastehen. Vor allem, wenn er weitergehende Ambitionen hat. Da sähe es nicht gut aus, wenn man nicht alle Optionen in Betracht gezogen hätte.

Jens Spahn, dessen Beliebtheit in Umfragen immer weiter steigt, darf sich ja auch mal irren. Und es gibt kein Minister-Exklusivrecht für gute Ideen. Gute Vorschläge muss man prüfen, auch wenn sie nicht aus dem eigenen politischen Lager kommen. Mit besserwisserischen Allgemeinplätzen dürfen solche Debatten nicht gestoppt werden. Auch interessant: Corona-Impfung: So bekommt man einen Termin

Die Pandemie hat so viele vermeintliche Gewissheiten unserer Gesellschaft zerstört, dass am Ende dieser schrecklichen Monate hoffentlich auch ein neuer Politikstil einzieht. Pragmatischer und weniger eitel, oder belehrend. Man darf ja – trotz Corona – mal davon träumen.