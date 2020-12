Angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen soll in Deutschland ab Mittwoch ein harter Lockdown beginnen. Eine Vorlage aus dem Bundeskanzleramt für die Bund-Länder-Beratungen am Sonntagvormittag sieht dafür unter anderem die Schließung von Einzelhandelsgeschäften und die Aussetzung der Präsenzpflicht an Schulen vor.

Düsseldorf. Nach dem Corona-Gipfel mit Merkel hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die Lockdown-Regeln für NRW erläutert. Das kommt auf die Bürger zu.

Der harte Lockdown ist da: Bund und Länder werden das öffentliche Leben ab Mittwoch (16. Dezember) bis zum 10. Januar herunterfahren. Darauf einigten sich am Sonntagvormittag die 16 Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen steht Deutschland nun vor einem mehrwöchigen Shutdown.

Im Anschluss an das Corona-Krisengespräch tritt NRW-MinisterpräsidentArmin Laschet vor die Kameras und informiert zur Lage in der Corona-Pandemie und über weitere Maßnahmen für NRW. Welche das sind, lesen Sie hier:

Corona-Lockdown in NRW: Das sind die Regeln

„Deutschland befindet sich in einer ernsten Lage“, sagt Armin Laschet zu Beginn der Pressekonferenz. Der schnellstmögliche Lockdown sei die Antwort darauf. Man wolle eine nationale Gesundheitsnotlage verhindern.

Der NRW-Ministerpräsident stellt die Bürger auf eine harte Zeit ein. „Es braucht für einige Wochen nicht nur Ruhe, sondern Stillstand. In Deutschland und Nordrhein-Westfalen“, so Laschet. „Wir brauchen jetzt eine Vor-Quarantäne vor dem Weihnachtsfest und deutliche Maßnahmen danach.“ Hamsterkäufe und überfüllte Innenstädte müssten vermieden werden. Es sei eine Bewährungsprobe für das Land. Alle genannten Maßnahmen gelten ab dem 16. Dezember und bis zum 10. Januar.

Kontaktbeschränkungen: Die Kontakte sollen mit Ausnahme der Zeit vom 24. bis 26. Dezember wie bisher auf maximal fünf Personen aus zwei Hausständen reduziert bleiben.

Weihnachten: Für den 24. bis 26. Dezember können über den eigenen Hausstand hinaus noch vier weitere Personen aus dem „engsten Familienkreis“ eingeladen werden. Dazu zählen Ehegatten und sonstige Lebenspartner sowie direkte Verwandte und deren Haushaltsangehörige. Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln im Privaten wird es allerdings nicht geben: „Es wird keine Stichproben unter Weihnachtsbäumen geben“, sagt Armin Laschet.

Silvester: Für Silvester und Neujahr gibt es keine Sonderregeln, das heißt, es dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Hausständen treffen. Angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie gilt ein bundesweites An- und Versammlungsverbot.

Auf publikumsträchtigen Plätzen, die von den Kommunen bestimmt werden, gilt ein Feuerwerksverbot. Zudem wird der Verkauf von Böllern vor Silvester grundsätzlich verboten. Zudem gilt in der Öffentlichkeit ein Alkoholverbot – ebenfalls vom 16. Dezember bis 10. Januar. Verstöße sollen mit einem Bußgeld belegt werden.

In Hotspot-Regionen kann es Ausgangsbeschränkungen geben, das entscheiden und ordnen die Kommunen an. Landesweit soll es allerdings keine Ausgangsbeschränkungen geben, man setze auf die Kontaktbeschränkungen, erklärt Laschet.

Handel: NRW schließt alle Läden, außer jene Geschäfte, die den täglichen Bedarf abdecken: Dazu gehören unter anderem der Lebensmittel-Einzelhandel, Drogerien, Banken, Wochenmärkte und Direktvermarkter für Lebensmittel, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser und Apotheken. Damit bleiben Friseure und andere Dienstleistungsbetriebe wie Baumärkte geschlossen.

In den Innenstädten war wegen der ungewissen Lage am Samstag ein erheblicher Kundenansturm verzeichnet worden. Es bleibt abzuwarten, ob nun auch am Montag und Dienstag die Menschen noch einmal in die Geschäfte und Shopping Malls strömen werden, um letzte Besorgungen vor Weihnachten zu erledigen. Armin Laschet kündigt für diesen Fall strikte Kontrollen der Corona-Regeln an.

In der Limbecker Straße in der Essener Innenstadt waren am Samstag viele Menschen unterwegs. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Schule: Ab Montag muss niemand mehr seine Kinder in die Schule schicken. Das hat das Land bereits am Freitag entschieden. Ab Klasse acht wird der Unterricht grundsätzlich nicht mehr im Klassenzimmer erteilt, sondern auf Distanz. Die Schulen bleiben dennoch bis zum 18. Dezember geöffnet für Schüler der Klassen 1 bis 7 sowie Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf. Die Eltern können aber entscheiden, ihre Töchter und Söhne nicht zur Schule zu schicken. Mehr zu den Regeln in den Schulen lesen Sie hier.

Im gemeinsamen Beschlusspapier der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten heißt es konkret, dass Kinder zwischen dem 16. Dezember und dem 10. Januar „wann immer möglich“ zu Hause betreut werden sollten. Schulen sollen dafür entweder „grundsätzlich geschlossen“ werden, oder die Präsenzpflicht werde ausgesetzt, das bedeutet Unterricht zu Hause. Auch von Extra-Urlaub ist die Rede: „Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen.“

Kita: Die Kitas bleiben offen, die NRW-Regierung appelliert aber an die Eltern, die Kindergartenkinder möglichst zuhause zu behalten.

Pflegeheime: Um Menschen in Pflegeeinrichtungen nicht abzuschotten, gilt für alle Mitarbeiter die Pflicht, FFP2-Masken zu tragen. Besucher in Regionen mit hoher Inzidenz müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Bereits am Freitag hatte die schwarz-gelbe Landesregierung eine drastische Kehrtwende in ihrer Bekämpfungsstrategie vollzogen. Armin Laschet (CDU) hatte sich zu diesem Zeitpunkt für die sofortige Schließung fast aller Geschäfte, eine Rücknahme der geplanten Lockerungen von Kontaktbeschränkungen an Weihnachten und ein Ende des Präsenzunterrichts an den Schulen stark gemacht. Viele Schulleiter hatten die Kurzfristigkeit der Ankündigung beklagt.

