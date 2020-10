Chemnitz nutzte die Riesenchance – wie das Ruhrgebiet

Chemnitz und Magdeburg waren Favoriten als Kulturhauptstadt 2025. Für Chemnitz sprach auch, dass es sich nach den Krawallen von 2018 ändern muss.

Als Essen und das Ruhrgebiet am 11. April 2006 den Zuschlag für den Titel der Kulturhauptstadt Europas erhielten und nicht Görlitz, gab der Ost-West-Proporz den Ausschlag. 1999 war Weimar Kulturhauptstadt gewesen – und 2003 war Leipzig und nicht Düsseldorf mit dem Ruhrgebiet ins (letztlich erfolglose) Rennen um die Olympischen Spiele geschickt worden. Da war Görlitz bei der Kulturhauptstadtbewerbung nur Außenseiter.

Chemnitz hatte nur Magdeburg als Konkurrenten

Deshalb hatte Chemnitz nun im Rennen um den Titel, den Deutschland turnusmäßig neben Slowenien für 2025 vergibt, nur einen ernsthaften Konkurrenten: Magdeburg. Hannover, Hildesheim und Nürnberg hätten eine überirdisch gute Bewerbung abliefern müssen, um daran etwas zu ändern. Magdeburg hat Chemnitz eine jahrhundertelange Geschichte samt dazugehöriger Kulturtradition voraus – aber zur Eigendynamik von Jurys gehört auch, dass sie sich gern mal gegen Favoriten entscheiden. Das zeugt ja eher von Expertise als ein erwartbares Urteil.

Kulturhauptstadt und Imagewandel – wie beim Ruhrgebiet

Für Chemnitz, geprägt von der Industriegeschichte des 20. Jahrhunderts, ist der Kulturhauptstadttitel eine ähnliche Chance zur Kehrtwende, wie er es für das Revier war. Hier ist immerhin ein gewisser Image-Wandel gelungen und mehr Selbstvertrauen gewachsen, wenn sich auch die Hoffnungen auf mehr Gemeinsamkeit von 53 Städten in alle Winde zerstreut haben, die auch die globalen Veränderungen mit sich brachten.

Vier Jahrzehnte DDR-Geschichte – und die Wende

In Chemnitz aber, das geprägt ist von vier Jahrzehnten DDR-Geschichte, ist auch noch ein politischer Wandel zu bewerkstelligen, ist eine ganze Stadtgesellschaft mitzunehmen auf den Weg in ein offenes Europa. So gesehen haben die ausländerfeindlichen Krawalle von 2018, welch Ironie, dem Willen zum Wandel eine Basis gegeben. Chemnitz hat den Veränderungsbedarf erkannt und mit seiner Bewerbung auch Wege dahin gewiesen. Da hilft Europa doch gern.