Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl hält die CDU erstmals in ihrer Geschichte eine Mitgliederbefragung über den nächsten Parteivorsitzenden ab. Die 400.000 Mitglieder können bis Mitte Dezember zwischen drei Bewerbern wählen.

Berlin. Friedrich Merz, Norbert Röttgen oder Helge Braun? Am Nachmittag wird bekannt, wen die CDU-Basis als neuen Parteichef sehen will.

Die CDU sucht einen Vorsitzenden – schon wieder. Und weil Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet, die die Parteitagsdelegierten zuletzt in dieses Amt gewählt hatten, eher glücklos agierten, soll es dieses Mal die Basis richten. Die rund 400.000 Mitglieder der Partei waren in den vergangenen Wochen aufgerufen abzustimmen, ob sie Friedrich Merz, Norbert Röttgen oder Helge Braun als neuen Parteichef sehen wollen.

Das Ergebnis soll Generalsekretär Paul Ziemiak an diesem Freitagnachmittag um 14 Uhr in der Parteizentrale präsentieren. Rund zwei Drittel der Parteimitglieder haben ihre Stimme abgegeben, das sagte das Adenauer-Haus am Donnerstag, mehr als die Hälfte davon online.

Für Merz ist es der dritte Anlauf, für Röttgen der zweite

Für Ex-Fraktionschef Merz ist es bereits die dritte Bewerbung um den Posten, für Außenpolitiker Norbert Röttgen die zweite. Anhänger und Anhängerinnen von Merz erhoffen sich ein konservativeres Profil der Partei unter ihm als Chef, Röttgen dagegen verortet sich und die Partei eher in der Mitte der politischen Landschaft. Helge Braun, bis vor kurzem Chef des Bundeskanzleramts unter Angela Merkel, wirft zum ersten Mal seinen Hut in den Ring. Auch er steht für einen Kurs der Mitte, ihm werden allerdings nur Außenseiterchancen auf das Amt eingeräumt.

Der Basis-Entscheid macht eine Prognose über den Ausgang der Abstimmung schwierig. Parteiintern gilt Merz als Kandidat, der bei einer Beteiligung der Parteimitglieder die besten Chancen hat. Doch ob er mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen kann, ist offen.

Holt keiner der drei Kandidaten im ersten Wahlgang eine Mehrheit, müssen die beiden bestplatzierten in eine Stichwahl. Diese würde am 29. Dezember beginnen und bis zum 12. Januar 2022 dauern. Das Ergebnis einer möglichen zweiten Runde soll nach den Plänen der CDU am 14. Januar bekanntgegeben werden, der Sieger muss dann noch bei einem Parteitag bestätigt werden.

Auf den neuen CDU-Parteichef kommen große Aufgaben zu

Röttgen und Braun hatten bereits erklärt, dass sie im Falle eines Sieges nicht vorhaben, Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag zu werden. Der aktuelle Fraktionschef Ralph Brinkhaus könnte dann seinen Job behalten. Merz dagegen sagte im Interview mit dieser Redaktion, dass der Vorsitz der CDU und die Führung der Unionsfraktion in einer Hand liegen sollten, das sei „ein prinzipieller Satz, der gilt“. Gegenwärtig stehe das Thema aber nicht auf der Tagesordnung.

Auf den neuen Parteichef kommen große Aufgaben zu: Nach der verlorenen Bundestagswahl und bei aktuell 22 bis 23 Prozent in den Umfragen will sich die Partei neu aufstellen und das Profil der CDU schärfen. Auch das Verhältnis zur Schwesterpartei CSU, das nach dem harten Machtkampf zwischen Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder um die Kanzlerkandidatur als belastet gilt, wird den neuen CDU-Chef beschäftigen. Dazu kommt eine Unionsfraktion im Bundestag, die sich nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel erst einfinden muss in die Rolle als Oppositionsfraktion.

Erst am Donnerstag hatte die Fraktion eine Niederlage einstecken müssen, nachdem die Ampel-Fraktionen durchsetzten, dass die Union künftig neben der AfD sitzen muss. (tma)

