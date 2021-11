Laschet-Nachfolge CDU-Vorsitz: Norbert Röttgen kündigt seine Kandidatur an

Berlin Norbert Röttgen will CDU-Parteichef werden. Der Politiker kündigte am Freitag an, sich um die Nachfolge von Armin Laschet zu bewerben.

Was schon lange vermutet wurde, ist jetzt sicher: Norbert Röttgen wird sich um den Posten als CDU-Parteivorsitzender bewerben. Das verkündete der 56-Jährige am Vormittag bei einer Pressekonferenz. Er ist nach Noch-Kanzleramtschef Helge Braun der zweite Kandidat, der seine Ambitionen öffentlich bekundet. Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn hat eine Kandidatur dagegen ausgeschlossen.

Kandidatur um CDU-Vorsitz: Röttgen will die Partei erneuern

Er wolle für den Neuanfang der Christdemokraten stehen, sagte der gebürtige Rheinländer am Freitag. Er kandidiere "in der tiefen Überzeugung, dass es kein Weiter-so gibt" und dass er eine "inhaltliche Erneuerung" der CDU bewirken könne. Für die wichtigste Aufgabe halte er, den Status der CDU als Volkspartei zu bewahren. "Die Mitte, das ist der Standort für die CDU", sagte Röttgen. "Dieser Standort muss sich in der Person des Vorsitzenden ausdrücken."

Mehr zum Thema: Röttgen warnt CDU vor Rechtsruck – "stehen nah an der Klippe"

Röttgen gilt als erfahrener Außenpolitiker und hatte bereits verschiedene politische Ämter inne. So war er von 2009 bis 2012 Bundesumweltminister und setzte sich bei der Wahl zum CDU-Parteivorsitzenden in Nordrhein-Westfalen 2010 gegen den späteren Ministerpräsidenten und Kanzlerkandidaten Armin Laschet durch. Beide Ämter legte Röttgen nach seiner Niederlage bei der NRW-Landtagswahl 2012 nieder.

Als ich im Feb 2020 für den Parteivorsitz kandidierte, tat ich das mit der Begründung, dass wir uns erneuern müssen. Heute kandidiere ich wieder & sage: Jetzt aber wirklich voran! 🇩🇪&🇪🇺 brauchen eine starke CDU, die in der Mitte der Gesellschaft steht. Das muss der PV verkörpern. pic.twitter.com/JUYOckbEG4 — Norbert Röttgen (@n_roettgen) November 12, 2021

Norbert Röttgen: CDU-Chef im zweiten Anlauf?

Auch um den CDU-Bundesvorsitz hat sich Röttgen bereits einmal beworben. 2020 unterlag er dabei Armin Laschet. Auch Friedrich Merz – dem aktuell ebenfalls Ambitionen auf den Parteivorsitz nachgesagt werden – war damals angetreten und gescheitert. Der oder die neue CDU-Vorsitzende soll im Dezember durch einen Mitgliedsentscheid bestimmt und bei einem Parteitag am 21. und 22. Januar offiziell gewählt werden. (nfz/AFP)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik