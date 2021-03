Mannheim. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel zieht sich unter dem wachsenden Druck in der Maskenaffäre aus der Politik zurück.

Für den CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolaus Löbel ist die Zeit im Bundestag bald vorbei. Im Zuge der Affäre um Geschäfte im Zusammenhang mit der Beschaffung von Corona-Masken zieht sich der Mannheimer Abgeordnete aus der Politik zurück.

Wie Löbel am Sonntag mitteilte, will er sein Bundestagsmandat Ende August niederlegen und nicht für den nächsten Bundestag kandidieren. Zudem werde er seine Mitgliedschaft in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sofort beenden.

Löbels Firma war an Geschäften mit Corona-Masken beteiligt

Am Freitag hatte Löbel bestätigt, an Geschäften mit Corona-Schutzmasken beteiligt gewesen zu sein. Seine Firma habe demnach Provisionen in Höhe von rund 250.000 Euro kassiert. Das Geld sei geflossen, weil Löbels Firma Kaufverträge zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelt hatte.

Löbel räumte in der Sache Fehler ein und hatte sich zunächst aus dem Auswärtigen Ausschuss des Bundestages zurückgezogen. Eine Woche vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und seinem Heimatland Rheinland-Pfalz war der 34-Jährige aus seiner Partei auch zur Aufgabe seines Bundestagsmandats gedrängt worden.

Junge Union fordert Rauswurf von Corona-Profiteuren

Die baden-württembergische CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann sagte dem ZDF: „Wenn das Mandat dafür eingesetzt wurde, diesen Verkauf, diese Vermittlung zu bewerkstelligen, dann ist auch der Rücktritt umgehend erforderlich.“

Noch schärfer reagierte die Junge Union auf die Affäre, die auch andere Unionsabgeordnete betrifft. Sie zitierte ihren Vorsitzenden Tilman Kuban auf Twitter: „Wer die Not der Menschen ausnutzt und sich damit noch selbst die Taschen voll macht. Der gehört nicht in ein deutsches Parlament und schon gar nicht in die CDU/CSU-Bundestagsfraktion! Und wenn sie nicht gehen wollen, muss man sie rausschmeißen.“ (dpa/fmg)

