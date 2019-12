Berlin. Cajus Julius Caesar, Waldbeauftragter der Regierung, will den Stadtmenschen den Forst näherbringen. Dabei hilft ihm sein großer Name.

Cajus Caesar: Krankenkassen sollen Wellness im Wald zahlen

Anruf bei Cajus Julius Caesar. Beim siebten Klingeln geht er ans Handy. „Cajus Caesar“, meldet er sich, die Stimme ein bisschen kurzatmig. Nee, es passe gerade nicht so gut, er schlage Weihnachtsbäume in seinem Waldstück in Ostwestfalen. Weihnachtsbäume? Cajus Julius Caesar? Kein Witz, der Mann heißt wirklich so. Ganz korrekt mit lateinischem „ae“ statt deutschem „ä“.

Schuld an allem ist sein Großvater. Der hatte einst damit angefangen und seinen Sohn einfach mal Cajus Julius genannt. Der Sohn wiederum fand das so gut, dass er seinen eigenen Sohn auch so nannte. Dieser Cajus Caesar (den Julius lässt er meistens weg) ist nicht nur Weihnachtsbaumzüchter. Der 68-Jährige ist seit anderthalb Jahren auch Waldbeauftragter der Bundesregierung.

Seine wichtigste Aufgabe: den Wald der Zukunft zu entwickeln. Bis Anfang März soll Caesar für das Landwirtschaftsministerium einen Schlachtplan ausarbeiten – für die „Waldstrategie 2050“. Großer Name, große Aufgabe.

Dürre, Starkregen, Borkenkäfer: Dem deutschen Wald geht es nicht gut

Gut, Herr Caesar, aber gibt es denn im Jahr 2050 überhaupt noch den deutschen Wald? Oder sind die Wälder in 30 Jahren durch Dürre, Starkregen und Borkenkäfer endgültig am Boden? „Klar“, sagt Caesar. „Den gibt’s dann noch.“

Eine Woche nach dem Telefonat steht der diplomierte Forstingenieur an einem kalten, sonnigen Dezembermorgen im Tegeler Forst, im Norden Berlins. Hier hat nicht Cajus Caesar das Sagen, sondern Karl Marx. Noch so einer mit großem Namen. Marx ist Forstamtsleiter – und bekommt ein fettes Lob von Caesar: Gut sehe der Stadtforst aus, gesund.

Aha, denkt der Laie. Und woran sieht man das jetzt? Ehrlicherweise sieht man im Tegeler Forst vor allem ein Durcheinander an Baumsorten, dazwischen tote Baumstümpfe, vermoostes Altholz, ein paar junge Sprösslinge. Doch Caesar lässt den Blick zufrieden schweifen: Genau das gilt als gesunder, widerstandsfähiger Wald. Vielfalt statt Monokultur. Und Pflanzen, denen es reicht, was der Boden und das Klima gerade hergeben.

In Karl Marx’ Wald wachsen Bäume, die mit dem märkischen Sandboden gut klarkommen: Lerchen, Kiefern, Rotbuchen, Traubeneichen. Brandenburger Buchen kämen mit sehr wenig Regen aus, sagt Caesar. Deswegen sei es gut, solche Bäume künftig auch in anderen Regionen Deutschlands zu pflanzen.

Klimawandel: Fünf Prozent des Waldes sollten wieder Urwald werden

Der CDU-Politiker aus Ostwestfalen, der fast 20 Jahre lang als Abgeordneter im Bundestag auch für die Forstwirtschaft zuständig war, setzt auf das, was er integrierten Naturschutz nennt. Heißt: Fünf Prozent des deutschen Waldes sollten sich selbst überlassen bleiben und so wieder zu Urwald werden. Der Rest müsse so bewirtschaftet werden, dass der Wald als Klimaschützer seine volle Wirkung entfalten könne: Klimarobuste Baumarten sollen das Fichteneinerlei in vielen Regionen ablösen und durch weitere Aufforstung möglichst noch mehr Kohlendioxid speichern.

Der Wald soll aber auch als Wertstofflieferant die Bauindustrie von Beton und Stahl auf Holz umkrempeln. In Baden-Württemberg, erzählt Caesar, würden schon 30 Prozent der Neubauten in Holz errichtet. Andere Bundesländer, aber auch große Unternehmen oder Einzelhandelsketten müssten nachziehen.

Seit einer Viertelstunde läuft Caesar nun durch den Tegeler Forst. Genauso lange dauert es, bis der Wald seine volle Wirkung entfaltet hat: Der Blutdruck sinkt, die Stresshormone im Blut werden weniger, der Mensch atmet durch. „Der Wald lenkt mich von meinem Stress ab. Man ist in Bewegung, die Augen wandern von Baum zu Baum, bleiben mal hier hängen, mal dort“, sagt Caesar. „Das ist das Gegenteil von Bildschirmarbeit.“

Waldsterben: Warum wir uns selbst schaden, wenn der Wald stirbt

Die deutschen Wälder haben sich längst an gestresste Büromenschen gewöhnt, die an den Wochenenden mit Freiluftyoga, Wandern, Jogging und Mountainbikes Tiefenentspannung suchen. In den waldreichen Mittelgebirgen lebt längst die halbe Tourismusindustrie vom Wald und seiner Wirkung.

Und alle naselang kommt ein neuer Waldtrend um die Ecke: Die einen werfen das Hightech-Equipment weg und gehen zum puren Waldbaden ins Unterholz. Die anderen kaufen sich den Wald für zu Hause: Der Wellnessmarkt ist voller Produkte, die auf die heilende Kraft von Tanne & Co. setzen. Das alles ist kein Hokuspokus – wie Studien belegen: Der Wald tut dem Menschen gut. Sein Anblick lässt sogar Kranke schneller gesund werden.

Cajus Caesar will die neue Waldeslust der Deutschen nutzen. Mitten auf dem Weg bleibt er stehen. Das, was jetzt kommt, ist ihm wichtig. Es sind seine Kernforderungen für einen neuen Umgang des Stadtmenschen mit dem Wald: „Jedes Kind sollte einmal im Jahr einen Schultag im Wald verbringen. Nur so lernen Kinder, welche Bedeutung der Wald für den Klimaschutz und die Gesundheit hat – und warum es wichtig ist, dass wir Bäume nicht nur pflanzen, sondern auch fällen.“ Und zwar nur so viele, wie auch wieder nachwüchsen.

Bundesregierung will über eine halbe Milliarde für Wälder bereitstellen Bundesregierung will über eine halbe Milliarde für Wälder bereitstellen

Und die Erwachsenen? Haben die den Wald nicht noch viel nötiger? Klar, sagt Caesar. Er will deswegen die gesetzlichen Krankenkassen verpflichten, den Wald stärker für die Gesundheitsvorsorge, aber auch als Therapeuten zu nutzen.

„Es ist erwiesen, wie hilfreich der Wald zur Vorbeugung und zur Behandlung von psychischen und körperlichen Erkrankungen ist“, sagt der Waldexperte. „Die gesetzlichen Krankenkassen sollten die Arbeit von Waldpädagogen finanziell fördern und den Versicherten regelmäßig Gesundheitskurse im Wald anbieten – also quasi Wald auf Rezept anbieten.“

Vater, Sohn und Enkel heißen nach dem ersten Julius Cäsar

Caesar ist der erste Waldbeauftragte der Regierung. Er kam ins Amt, als der Trockensommer 2018 die Deutschen in Klimaalarm versetzt hatte. Seitdem moderiert Caesar Treffen von Laien und Experten, vermittelt zwischen Forstwirtschaft und Umweltschutz. Sein Amt endet, wenn die Legislaturperiode endet. Spätestens im Dezember 2021.

Aus Sicht der Grünen ist das alles überflüssig: „Der Waldbeauftragte des Bundes ist Teil von Julia Klöckners Alibiwaldpolitik“, kritisiert Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Der Job sei reine Schaufensterpolitik. „Wir brauchen stattdessen dringend eine moderne Waldpolitik: mit einem raschen Waldumbau und einer naturnahen Bewirtschaftung.“

Auch Karlheinz Busen, forstpolitischer Sprecher der FDP, sieht das so: „Der Posten des Waldbeauftragten ist nur Show.“ Ein Mehrwert für die Gesellschaft oder den Wald entstehe nicht.

Cajus Caesar dagegen fände es gut, wenn es auch in Zukunft einen Waldbeauftragten gebe. Er selbst aber muss sich jetzt erst mal wieder um seine Weihnachtsbäume kümmern. Zu Hause, im kleinen Ort Kalletal (Kreis Lippe), wo sich niemand mehr über seinen Namen wundert – schon deshalb, weil er so oft vorkommt: Nicht nur sein Vater heißt so, sondern auch sein ältester Sohn und der Enkel.

Der römische Julius Cäsar dagegen kam nie bis Ostwestfalen. Auch seine Nachfolger konnten sich dort nicht festsetzen. Die Römer scheiterten im damals noch ökologisch gesunden Dickicht der germanischen Wälder.