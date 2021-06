Zum Auftakt des Grünen-Parteitags hat Parteichef Robert Habeck seine Partei auf die Bundestagswahl in dreieinhalb Monaten eingeschworen. "Wir Bündnis90/Die Grünen stehen vor dem Wahlkampf unseres Lebens", sagte Habeck am Freitag in seiner Rede auf dem digitalen Parteitag.

Umfragen Bundestagswahl: Union in Umfragen deutlich vor den Grünen

Berlin. In 15 Wochen findet in Deutschland die Bundestagswahl statt. In aktuellen Umfragen deutet vieles auf einen Wahlsieg der Union hin.

Bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 geht es unter anderem um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

Um das Amt bewerben sich Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD)

Die Wahl gewinnen können sie nur gemeinsam mit ihren Parteien – unsere Übersicht zeigt, wie diese in Umfragen aktuell abschneiden

Bis zur Bundestagswahl am 26. September 2021 sind es zwar noch ein paar Monate, doch die Umfrageergebnisse sind schon jetzt spannend. Besonders und die Grünen mit ihrer Kandidatin und Co-Parteichefin Annalena Baerbock liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen - bei dem die Grünen nach den Berichten über Ungenauigkeiten in Baerbocks Lebenslauf allerdings an Boden verlieren.

Laut einer aktuellen Umfrage von Infratest Dimap vom 10. Juni 2021 führt die Union mit 28 Prozent - gefolgt von den Grünen mit 20 Prozent. Damit wächst der Vorsprung der Union auf die Grünen weiterhin.

Bundestagswahl: Die Ergebnisse von Kantar (Emnid) vom 11. Juni

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 26% 16% 21% 13% 7% 11% 6%

Teilnehmerzahl: 1.421

Umfragezeitraum: 02.06. bis 08.06.

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse der Forschungsgruppe Wahlen-Umfrage vom 10. Juni

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 28% 15% 22% 10% 7% 11% 7%

Teilnehmerzahl: 1.232

Umfragezeitraum: 07.06. bis 09.06.

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse der Infratest Dimap-Umfrage vom 10. Juni

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 28% 14% 20% 12% 7% 12% 7%

Teilnehmerzahl: 1.316

Umfragezeitraum: 07.06. bis 09.06.

-----------------------------------------------

Bundestagswahl: Die Ergebnisse des RTL-"Trendbarometers" vom 9. Juni

Union SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige 27% 14% 22% 14% 6% 9% 8%

Teilnehmerzahl: 2501

Umfragezeitraum: 01.06. bis 07.06.

-----------------------------------------------

In den aktuellen Umfragen bewegt sich die SPD kontinuierlich zwischen 14 bis 16 Prozent bewegt. Die FDP schwankt zwischen 10 und 14 Prozent. Die Linke liegt bei 6 bis 7 Prozent - bei der Bundestagswahl 2017 hatte die Partei noch 9,2 Prozent geholt. Die Umfragewerte der AfD bewegen sich zwischen 9 und 12 Prozent.

Alle Umfragen der vergangenen Wochen:

