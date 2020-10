Berlin. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann ist am Wochenende überraschend verstorben. Der SPD-Politiker wurde nur 66 Jahre alt.

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann ist völlig überraschend gestorben. Wie ZDF berichtet, war der 66-jährige SPD-Politiker am Sonntagabend bei TV-Arbeiten mit dem Sender zusammengebrochen und ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) schrieb auf Twitter, dass der Tod Oppermanns „ein Schock für uns alle“ sei.

„Unser Land verliert einen versierten Politiker, der Bundestag einen herausragenden Vizepräsidenten und die SPD einen leidenschaftlichen und kämpferischen Genossen“, heißt es in dem Tweet. „Wir alle verlieren einen Freund – und sind traurig.“

Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verkündete sein Beileid auf Twitter.

„Die Nachricht vom plötzlichen Tode meines Kollegen und Genossen Thomas Oppermann erfüllt mich mit tiefer Trauer“, heißt es in dem Beitrag. Oppermann habe „sich mit Leidenschaft und Verstand um unser Land und die Sozialdemokratie verdient gemacht“. Heils Gedanken seien bei Oppermanns Familie.

Völlig überrascht von der Nachricht zeigte sich auch FPD-Innenpolitiker Konstantin Kuhle.

„Unfassbar! Vor zwei Wochen haben Thomas Oppermann und ich noch zusammen am Göttinger Gänseliesel für Menschenrechte in Belarus demonstriert“, schrieb Kuhle in einem Tweet. Oppermann werde in der Region, in der „er viel Großes geleistet“ habe, sehr fehlen.

Thomas Oppermann: 40 Jahre in der Politik

Oppermann begann seine politische Karriere im Jahr 1980. Er saß seit 2005 im Bundestag und war von 2013 bis 2017 Fraktionsvorsitzender der SPD. Zuvor war er in der niedersächsischen Landespolitik aktiv und unter anderem Wissenschaftsminister.

Im August dieses Jahres kündigte er an, nach Ablauf der Legislaturperiode nicht wieder für den Bundestag zu kandidieren.

