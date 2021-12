Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich im kommenden Jahr um eine weitere Amtszeit bewerben. Er wolle das Land nach der Corona-Pandemie "auf seinem Weg in die Zukunft begleiten", sagte Steinmeier - und das, obwohl unklar ist, ob er eine Mehrheit für seine Wiederwahl bekomme.

Steinmeier strebt zweite Amtszeit an

Steinmeier strebt zweite Amtszeit an

Berlin Die Parteien dürfen für die Wahl des Bundespräsidenten Prominente nominieren. Die CDU hat dafür einen besonderen Gast eingeladen.

Die Amtszeit des derzeitigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier endet nächstes Jahr im März. Der ehemalige SPD-Außenminister hatte vor längerer Zeit bereits angekündigt, sich ein zweites Mal zur Wahl zu stellen.

Um als Staatsoberhaupt von Deutschland wiedergewählt zu werden, braucht er eine Mehrheit auf der sogenannten Bundesversammlung. Sie findet am 13. Februar 2022 statt. Die Versammlung besteht zu einen Hälfte aus den Abgeordneten des Bundestags. Die Bundesländer entsenden die andere Hälfte der Wahlfrauen und -männer.

Die Parteiverbände der Länder schicken neben den eigenen Politikern auch Personen aus der Zivilgesellschaft nach Berlin. Diese Prominenten wählen im nächsten Jahr auf der Bundesversammlung das deutsche Staatsoberhaupt.

Corona-Experten an der Wahlurne: Diese bekannten Gesichter sind dabei

Der Direktor des Instituts für Virologie der Berliner Charité ist eines der bekanntesten Gesichter in der Corona-Pandemie. Die Grüne Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus entsendet den 49-Jährigen zur Bundesversammlung.

Sie wolle damit auch ein Zeichen gegen verleumderische Angriffe auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler setzen, schreibt die Fraktion in einer Pressemitteilung. Für die kommende Bundespräsidentenwahl nominieren fast alle Bundesländer Wissenschaftler, Ärzte und Pfleger, um auf ihre Leistungen in der Pandemie aufmerksam zu machen.

Der Virologe Christian Drosten ist zum Mann des Jahres 2021 gekürt worden. Foto: dpa

Die Hamburger SPD schickt zum Beispiel die Infektiologin Marylyn Addo nach Berlin, die hessischen Grünen beauftragen die Virologin Sandra Ciesek. Die Mitbegründerin des Mainzer Impfstoff-Entwicklers Biontech, Özlem Türeci, wird ebenfalls als Vertreterin des Landes Rheinland-Pfalz auf Vorschlaf der SPD-Fraktion an der Wahl teilnehmen.

Leon Goretzka: Bayern-Spieler darf Bundespräsidenten wählen

Für die bayrische SPD darf der Fußballspieler Leon Goretzka vom FC Bayern München den Bundespräsidenten wählen. Der 26-Jährige hat mit seinem Verein im vergangenen Jahr den Bundesliga-, DFB-, und Champions League-Pokal gewonnen. Er spielt außerdem für die deutsche Nationalmannschaft.

Aus dem Sportbereich darf unter anderem auch die ehemalige Radrennfahrerin Kristina Vogel nach Berlin. Die Thüringer CDU hat die zweifache Olympiasiegerin aufgestellt.

Auch die Brandenburger Parteien entsenden sportliche Talente: Die Grünen-Fraktion hat die die Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen für die Bundesversammlung durchgesetzt. Die SPD-Fraktion setzt auf die Cottbuser Radsportlerin Jana Majunke, die bei den Paralympics 2021 in Tokio zwei Goldmedaillen gewonnen hatte.

Bundesversammlung mit vielen bekannten Schauspielern und Musikern

Klaas Heufer-Umlauf ist im niedersächsischen Oldenburg geboren und darf für die SPD zur Bundesversammlung. Er moderiert für den Fernsehsender ProSieben die Abendsendung „Late Night Berlin“ und produziert mit seinem Kollegen Joko Winterscheidt verschiedene Spielshows für den Sender.

Heufer-Umlauf hat die SPD in der Vergangenheit immer wieder unterstützt, ist laut einer älteren Aussage aber kein Mitglied der Partei. Für die Brandenburger Grünen ist aus dem Fernsehbereich die Schauspielerin Fritzi Haberland nominiert.

Roland Kaiser betritt normalerweise die Bühne, um seine Lieder zu singen. Im Februar betritt er die politische Bühne in Berlin, um zum zweiten Mal einen Bundespräsidenten zu wählen. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Der Schlagersänger Roland Kaiser wird den 13. Februar nicht an schneeweißen Stränden verbringen, sondern im Bundestag sein. Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern schickt den 69-Jährigen zur Bundesversammlung. Mit dem Wahlablauf hat er Erfahrung, die SPD hat ihn bereits 2017 nach Berlin entsendet.

„Zwischen Roland Kaiser und der SPD MV gibt es schon länger eine gute Beziehung. Er ist bekennendes Mitglied der SPD und vertritt durch sein soziales Engagement aktiv unsere Werte“, begründete Fraktionschef Julian Barlen am Donnerstag die Nominierung. Die SPD sei dankbar und fühle sich geehrt, dass Kaiser – wie schon vor fünf Jahren – erneut Teil der SPD-Delegation aus Mecklenburg-Vorpommern sei. Der Sänger lebt in Nordrhein-Westfalen.

Für das musikalische Gegenstück sorgt der Pianist Igor Levit, der von den Grünen aus Niedersachsen aufgestellt worden ist. Er kennt Schloss Bellevue auch schon von innen: Während der Kontaktbeschränkungen Anfang April 2020 spielte er dort die Waldstein-Sonate von Ludwig van Beethoven auf Einladung von Steinmeier. Das Konzert wurde live über das Internet übertragen. Levit trat auch bei einigen Wahlkampfveranstaltungen der Grünen vor der Bundestagswahl auf.

Angela Merkel: Schnelle Rückkehr auf die politische Bühne

Die ehemalige Bundeskanzlerin ist keine Prominente im klassischen Sinn. Sie hatte aber nach dem Ende ihrer Amtszeit angekündigt, sich vorerst aus dem politischen Leben zurückzuziehen. Jetzt kommt sie als eine von den 1472 Mitgliedern der Bundesversammlung kurzzeitig zurück auf die politische Bühne.

Die CDU-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern hat Merkel nominiert. Der Fraktionschef Franz-Robert Liskow sagte gegenüber dem NDR: „Wir freuen uns, dass sie das bejaht hat.“ Mit der Nominierung wolle sich die CDU, „auch ein klein wenig bedanken, für das, was sie für das Land getan hat.“

Die teilweise harte Kritik, die der Landesverband an Merkel in den vergangenen Jahren geäußert hatte, seien nur vereinzelte Stimmen gewesen, so Liskow.

Bundespräsidenten-Wahl: NRW nominiert viele bekannte Gesichter

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am vergangenen Donnerstag die Delegiertenvorschläge der Landtagsfraktionen zur Wahl des Bundespräsidenten beschlossen. Insgesamt darf das bevölkerungsreichste Bundesland 156 Wahlfrauen und -männer in die Bundesversammlung entsenden.

Zu den prominenten Persönlichkeiten, die dort abstimmen werden, zählen:

die Krimi-Darsteller Dietmar Bär („Tatort“) und Leonard Lansink („Wilsberg“)

die Kabarettisten Dieter Nuhr und Bernd Stelter sowie Komiker Hennes Bender

aus dem Bereich Wissenschaft dürfen der Chemie-Nobelpreisträger Benjamin List sowie die Intensivmediziner Gernot Marx und Christian Karagiannidis mitwählen, die in der Corona-Pandemie einem breiteren Publikum als Experten bekannt geworden sind

auch die Influencer-Ärztin Carola Holzner („Doc Caro“) zählt zu den Delegierten.

Noch haben nicht alle Bundesländer ihre Delegierten bestimmt. Der Sächsische Landtag bestimmt beispielsweise erst am kommenden Dienstag die Vertreter des Freistaates für die Wahl des nächsten Bundespräsidenten.

Deutsche Bundespräsidenten seit 1949 Deutsche Bundespräsidenten seit 1949 Theodor Heuss (FDP) war der erste Präsident der Bundesrepublik Deutschland. Er bekleidete das Amt von 1949 bis 1959. Heuss diente in der orientierungslosen Nachkriegszeit durch seine liberal-demokratische Haltung vielen Menschen als Vorbild. Für ihn waren „Demokratie und Freiheit nicht nur Worte, sondern lebensgestaltende Werte“. Auch im Ausland warb er mit Erfolg für das aufstrebende Deutschland. Foto: Pelikan / © epd-bild / KEYSTONE

Deutsche Bundespräsidenten seit 1949 Auch Heinrich Lübke (CDU) wurde für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Er war von 1959 bis 1969 der zweite Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesversammlung wählt den Bundespräsidenten für die Dauer von fünf Jahren. Nur eine einmalige Wiederwahl ist zulässig. Foto: Keystone / © epd-bild / Keystone

Deutsche Bundespräsidenten seit 1949 Zum dritten deutschen Bundespräsidenten wurde 1969 Gustav Heinemann (SPD) gewählt. Er führte das Amt fünf Jahre aus – bis 1974. Der Nationalökonom und Jurist, damals Mitglied der CDU, wurde am 20. September 1949 von Konrad Adenauer zum ersten Innenminister der Bundesrepublik berufen. 1957 trat Heinemann in die SPD ein und wurde Mitglied des Bundestages. Während der großen Koalition von 1966 bis 1969 amtierte er als Justizminister. Von 1949 bis 1955 leitete er als Präses die EKD-Synode; der rheinischen Kirchenleitung gehörte er von 1945 bis 1962, dem Rat der EKD bis 1961 an. Foto: Keystone / © epd-bild / Keystone

Deutsche Bundespräsidenten seit 1949 Walter Scheel (FDP) war von 1974 bis 1979 im Amt und somit vierter Bundespräsident. Das Amt des Bundespräsidenten wird stark von der Persönlichkeit des Amtsinhabers geprägt. Trotz geringer Machtbefugnisse ... Foto: Rainer Unkel / imago

Deutsche Bundespräsidenten seit 1949 ... verfügt dieser vor allem mit seinen Reden über erhebliche Möglichkeiten der öffentlichen Wirkung. Foto: teutopress / imago stock&people

Deutsche Bundespräsidenten seit 1949 Von 1979 bis 1984 bekleidete Karl Carstens (CDU) das höchste Amt im Staat. Foto: Sven Simon

Deutsche Bundespräsidenten seit 1949 Richard von Weizsäcker (CDU) wurde auch für eine zweite Amtszeit wiedergewählt und war von 1984 bis 1994 deutscher Bundespräsident – der sechste in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Foto: Kraufmann&Kraufmann / imago stock&people

Deutsche Bundespräsidenten seit 1949 Roman Herzog (CDU) wurde 1994 von der Bundesversammlung zum siebten Bundespräsidenten gewählt und bekleidete das Amt bis 1999. Foto: Hoffmann

Deutsche Bundespräsidenten seit 1949 Zweimal scheiterte Johannes Rau (SPD) bei dem Versuch, in die höchsten Staatsämter aufzusteigen: 1987 als Kanzlerkandidat und 1993 als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten. Am 23. Mai 1999 wurde Johannes Rau im zweiten Wahlgang zum neuen Bundespräsidenten und Nachfolger von Roman Herzog (CDU) gewählt. Er bekleidete das Amt bis 2004. Foto: Neetz, Norbert / © epd-bild / Norbert Neetz

Deutsche Bundespräsidenten seit 1949 Große Reputation bei den Landsleuten und im Ausland erwarb der neunte Bundespräsident Horst Köhler (CDU) von 2004 bis 2010. Köhler trat ein Jahr nach seiner Wiederwahl überraschend am 31. Mai 2010 zurück. Sein Nachfolger ... Foto: Peter Endig / © epd-bild/Peter Endig/dpa-Poolf

Deutsche Bundespräsidenten seit 1949 ... Christian Wulff (CDU) hielt es nur zwei Jahre (2010 bis 2012) im Amtssitz des deutschen Bundespräsidenten Schloss Bellevue in Berlin aus. Er erklärte im Februar 2012 nach knapp 20 Monaten im Amt seinen Rücktritt. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft ... Foto: REUTERS / FABIAN BIMMER / REUTERS

Deutsche Bundespräsidenten seit 1949 ... Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorteilsannahme gegen ihn eingeleitet. Der Verdacht erhärtete sich jedoch nicht, die Ermittlungen wurden eingestellt. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Deutsche Bundespräsidenten seit 1949 Am 18. März 2012 wählte die Bundesversammlung Joachim Gauck zum elften Präsidenten der Bundesrepublik. Am 6. Juni 2016 erklärte der parteilose 77-jährige Amtsinhaber öffentlich, ... Foto: Sean Gallup / Getty Images

Deutsche Bundespräsidenten seit 1949 ... aus Altersgründen nicht erneut kandidieren zu wollen. „Ich möchte für eine erneute Zeitspanne von fünf Jahren nicht eine Energie und Vitalität voraussetzen, für die ich nicht garantieren kann“. Gaucks Amtszeit endet offiziell am 18. März. Foto: Fredrik Von Erichsen / dpa

Deutsche Bundespräsidenten seit 1949 Frank-Walter Steinmeier ist am 12. Februar von der Bundesversammlung in Berlin im ersten Wahlgang mit 931 von 1239 gültigen Stimmen zum Nachfolger Gaucks und somit zum zwölften Bundespräsidenten gewählt worden. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Deutsche Bundespräsidenten seit 1949 Der 61-Jährige stammt aus dem nordrhein-westfälischen Brakelsiek. Seine politische Karriere begann Steinmeier 1993 als Büroleiter des damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten und späteren Kanzlers Gerhard Schröder (SPD). Später war er Kanzleramtschef und bereits in der großen Koalition von 2005 bis 2009 Außenminister. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

(mit bml/dpa)

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik