London Ein Tory-Abgeordneter ist laut Berichten bei einer Messerattacke in seinem Wahlkreis ums Leben gekommen. Ein Mann wurde festgenommen.

Der Abgeordnete David Amess aus Großbritannien ist laut Berichten bei einer Messerattacke in seinem Wahlkreis getötet worden. Die britische Polizei teilte am Freitag mit, das Opfer sei nach dem Angriff in Leigh-on-Sea seinen Verletzungen erlegen, ohne dessen Identität zu bestätigen.

Der mutmaßliche 25-jährige Täter sei nach dem Angriff wegen Mordverdachts festgenommen worden. Am Tatort wurde nach Angaben der Ermittler ein Messer sichergestellt.

Britischer Abgeordneter getötet: Attacke in Wahlkreis

Die Attacke ereignete sich bei einem wöchentlichen Treffen des 69-jährigen Abgeordneten der konservativen Tory-Partei mit Wählern in einer Methodisten-Kirche in der Kleinstadt östlich von London. Die örtliche Polizei erklärte, sie sei gegen Mittag über einen Messerangriff informiert worden. Sie habe vor Ort einen Verdächtigen festgenommen und suche keine weiteren Täter.

Polizeibeamte stehen am Tatort in der Nähe der Belfairs Methodist Church, wo der konservative Abgeordnete David Amess zum Opfer eines Messerangriffs wurde. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Die Attacke weckt Erinnerungen an die Messerattacke auf die Labour-Abgeordnete Jo Cox, die 2016 im Vorfeld des ermordet worden war. Sowohl führende konservative Politiker als auch Vertreter von Labour äußerten sich auf Twitter schockiert über den erneuten tödlichen Angriff auf ein Parlamentsmitglied. (dpa/fmg)

