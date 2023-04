Berlin/N'Djamena. Der deutsche Botschafter im Tschad wurde ausgewiesen und kehrt zurück nach Berlin – die Bundesregierung bemüht sich um Aufklärung.

Der deutsche Botschafter im Tschad – Jan-Christian Gordon Kricke – ist nach seiner Ausweisung zurück in Deutschland. Der Diplomat landete am Sonntag mit einem Flugzeug in Berlin. Kricke war am Samstag von einigen Botschaftern befreundeter Staaten am Flughafen der tschadischen Hauptstadt N'Djamena verabschiedet worden. Zuvor hatte der Tschad den deutschen Diplomaten zu einer „unerwünschten Person“ erklärt und ihn aufgefordert, das Land binnen 48 Stunden zu verlassen.

Tschad weist deutschen Botschafter Kricke aus: Wie das Auswärtige Amt reagiert

Die Ausweisung des deutschen Diplomaten im Tschad schlägt in der Politik hohe Wellen. Die Begründung der Regierung aus N'Djamena – eine "unhöfliche Haltung" des Diplomaten und "mangelnder Respekt für diplomatische Gepflogenheiten" – ist vage und unklar. Es wird vermutet, dass Kritik an der derzeitigen Übergangsregierung im Tschad dahintersteckt. Das von Armut und Korruption geprägte Land in der Sahelzone – das im Norden an Libyen und im Westen an den Niger grenzt – wird seit April 2021 von Präsident Mahamat Idriss Déby Itno regiert.

Bei Protesten gegen die Übergangsregierung im zentralafrikanischen Tschad waren im Herbst 2022 mindestens 100 Menschen getötet und 300 weitere verletzt worden. Foto: Uncredited/AP/dpa

Im vergangenen Herbst kam es zu blutigen Protesten – diese wurden von ausländischen Diplomaten kritisiert. Kricke hatte als Botschafter im Tschad seit 2021 gedient. Vom Auswärtigen Amt heißt es: Die Gründe für die Ausweisung sind nicht nachvollziehbar. Die Bundesregierung in Berlin stehe aber in Kontakt mit der Regierung im Tschad, um die Angelegenheit zu klären.

Botschafter aus Tschad zurück in Deutschland: Politische Spannungen nehmen zu

Die Rückkehr des deutschen Botschafters nach Deutschland markiert ein ungewöhnliches diplomatisches Ereignis und unterstreicht die stark zunehmende Spannungen zwischen Deutschland und dem Tschad. (dpa)

