Böllerverbot an Silvester: NRW will auf Bundesregeln warten

Die nordrhein-westfälische Regierung will für ein Böllerverkaufsverbot zum Jahreswechsel zunächst eine bundesgesetzliche Regelung abwarten. Anschließend würden die erforderlichen ergänzenden Regelungen auf Landesebene rechtzeitig getroffen, teilte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. „Dies wird insbesondere das Verbot von Böllern auf bestimmten Plätzen betreffen.“

Zuvor hatte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty eine Klarstellung und entsprechende Nachbesserungen an der Corona-Schutzverordnung verlangt. Die Opposition wolle wissen, ob NRW vom Böllerverbotsbeschluss von Bund und Ländern für Silvester abweichen will. In der aktualisierten Coronaschutz-Verordnung fehle eine Regelung. Da Silvesterabende mit einem hohen Verletzungsrisiko beim Entzünden von Feuerwerk verbunden seien, sei ein Böllerverbot zwingend nötig, um die Intensivstationen nicht noch mehr zu belasten, mahnte der Oppositionsführer.

Laut Bund-Länder-Beschluss aus der vergangenen Woche sollen Feuerwerk und Böller vor Silvester nicht verkauft werden dürfen. Kommunen sollen auf publikumsträchtigen Plätzen Böller und Feuerwerk verbieten. Außerdem soll es Versammlungsverbote geben.

„Nordrhein-Westfalen wird den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin auch an dieser Stelle rechtzeitig eins zu eins umsetzen“, versicherte das Gesundheitsministerium. Im Vorjahr sei das Böller-Verkaufsverbot zunächst vorrangig bundesgesetzlich geregelt worden. Ohnehin gelte die aktuelle Corona-Schutzverordnung nur bis zum 21. Dezember. (dpa)

