Berlin. Präsident Biden spricht bei der Münchner Sicherheitskonferenz - per Video. Er wird freundliche Signale aussenden, aber auch fordern.

An diesem Freitag richten sich alle Augen auf Joe Biden. Der US-Präsident nimmt per Video an der Münchner Sicherheitskonferenz teil, dem jährlichen Schaulaufen der Staats- und Regierungschefs in der bayerischen Landeshauptstadt.

Mitten in der Corona-Pandemie ist das Format zeitlich und personell deutlich abgespeckt. An dem digitalen Treffen sind auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, UN-Generalsekretär António Guterres und der US-Klimabeauftragte John Kerry zugeschaltet.

Es ist das erste Mal in der jahrzehntelangen Geschichte der Münchner Sicherheitskonferenz, dass ein amerikanischer Präsident auftritt. Vor allem die Europäer erhoffen sich von Biden ein Signal, dass Amerika als Partner zurück ist. Dass Bündnisse wieder einen Stellenwert haben. Dass Abkommen wie der Pariser Klimavertrag eingehalten und internationale Organisationen wie die UN wieder geachtet werden.

Biden: Erster US-Präsident bei der Münchner Sicherheitskonferenz

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der damalige US-Vizepräsident Joe Biden stehen bei der 51. Sicherheitskonferenz 2015 im Hotel Bayerischer Hof bei einem Fototermin zusammen. Foto: Andreas Gebert / dpa

Die Europäer sehnen sich nach dem alten Amerika, der wohlwollenden Welt- und Ordnungsmacht. Der Psycho-Faktor spielt hier sehr stark mit, der Wunsch nach einer Renaissance der transatlantischen Gemeinschaft. Es ist das Gegenbild zur Zeit der Mega-Konfrontation, in der Donald Trump sein „America-First“-Motto durchboxte und Freunde wie Verbündete nach Belieben vor den Kopf stieß.

Biden wird freundliche Signale aussenden, im Stil eines gutmütigen altväterlichen Staatschefs. Doch er wird auch von globalen Herausforderungen reden, die den Europäern einiges abverlangen. Geopolitische Baustellen gibt es genug.

Afghanistan

Das Land am Hindukusch wurde für die internationale Gemeinschaft zu einem Teufelskreis. Biden steht vor einem gewaltigen Dilemma: Verlängert der Präsident den in seinem Land unpopulären, seit fast 20 Jahren laufenden Militäreinsatz? Oder zieht er den Abzug durch und riskiert damit, dass die radikalislamischen Taliban die Macht zurückerobern und Afghanistan wieder zu einem Nährboden für Extremistengruppen wie das Terrornetzwerk Al-Kaida wird?

Nach einem unter Trump ausgehandelten Abkommen mit den Taliban sollen alle ausländischen Truppen bis Anfang Mai aus Afghanistan abgezogen sein. Tatsächlich haben die Islamisten ihre Angriffe gegen US-Soldaten eingestellt. Aber die Gewalt gegen afghanische Sicherheitskräfte und Zivilisten hat wieder zugenommen. Experten warnen, dass die Taliban nur auf einen Abzug des Westens warten, um die schwache Regierung in Kabul zu stürzen. Lesen Sie hier:Vor Nato-Gipfel – Bleibt die Bundeswehr in Afghanistan?

Biden hat bereits eine Überprüfung der Politik seines Vorgängers angeordnet, der in seinen letzten Amtswochen die Zahl der US-Soldaten in Afghanistan auf 2500 abgesenkt hatte. Vieles deutet daraufhin hin, dass er über den April hinaus an einer Truppenpräsenz am Hindukusch festhalten wird. Auch der Nato-Einsatz einschließlich der Präsenz von rund 1100 Bundeswehrsoldaten dürfte weitergehen.

Nord Stream 2 und Russland

Das Erdgas-Pipeline-Projekt zwischen Russland und Deutschland hat Biden als „schlechten Deal“ kritisiert. Angesichts der aggressiven Außenpolitik Moskaus in der Ostukraine und des zunehmend repressiven Vorgehens gegen Oppositionspolitiker wie Alexej Nawalny mache sich die Bundesregierung durch den hohen Gasimport politisch erpressbar, lautet der Vorwurf.

Kanzlerin Merkel lehnt einen Stopp des fast fertigen Vorhabens ab. Dies sei ein „rein wirtschaftliches“ Unterfangen, unterstreicht sie. In der Bundesregierung gibt es allerdings Überlegungen, einen Ukraine-Hebel in Nord Stream 2 einzubauen, um amerikanischen Bedenken zu zerstreuen. Der Plan: Sollte Russland die Gaslieferungen durch die Pipelines in der Ukraine kappen, könnte Deutschland auch bei Nord Stream den Betrieb unterbrechen.

China

Die Volkrepublik ist die größte geopolitische Herausforderung für Biden. Bei einem Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping rügte der Chef des Weißen Hauses die Menschenrechtslage in der Sonderverwaltungszone Hongkong und in der Provinz Xinjiang. Dabei habe er auch „seine grundsätzliche Besorgnis über Pekings einschränkende und unfaire Wirtschaftspraktiken“ angesprochen, hieß es in Washington.

„Wir müssen keinen Konflikt haben. Aber es wird extremen Wettbewerb geben“, sagte Biden in einem TV-Interview. Das kürzlich verabschiedete Investitionsabkommen zwischen der EU und China ist den Amerikanern ein Dorn im Auge. Ihnen wäre ein europäisch-amerikanischer Schulterschluss lieber gewesen, um eine Druckkulisse gegen Peking aufzubauen.

Iran

Im Atom-Streit mit dem Mullah-Regime warten die Europäer auf eine Antwort Bidens. Dieser hat prinzipiell seine Bereitschaft angedeutet, zum von Trump gekündigten internationalen Atomabkommen zurückzukehren. Allerdings müsse Teheran seine sukzessiven Vertragsverstöße zuerst aufheben. Der Iran hat zum Beispiel den Atombomben-Baustoff Uran bereits auf 20 Prozent angereichert – laut Abkommen ist aber nur eine Höchstgrenze von 3,67 Prozent erlaubt. Teheran betont wiederum, dass die Amerikaner als erste am Zug seien, da sie ausgestiegen seien und Sanktionen aufgelegt hätten.

Die Sache wird noch komplizierter, weil Biden das alte Nuklearabkommen nur als Sprungbrett für einen neuen Vertrag benutzen will. Darin soll der Iran auch zu einer Begrenzung seines Raketenprogramms und zur Reduzierung seiner militärischen Verwicklungen in Syrien, im Libanon und im Jemen verpflichtet werden. Die Europäer sind prinzipiell dafür, doch Teheran sperrt sich.

Verteidigungsausgaben

Biden wird wie Trump darauf pochen, dass Nato-Mitglieder zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für das Militär reservieren – in Deutschland ist das auf Jahre hin nicht in Sicht. Die Amerikaner sind auch unter ihrem neuen Präsidenten nicht mehr bereit, weltweite Sicherheitsgarantien auszusprechen und diese auch zu finanzieren. Der Druck, mehr Geld für die Rüstung lockerzumachen, wird zunehmen, auch wenn Biden nicht so massiv und polarisierend auftritt wie Trump.

Geopolitische Lastenteilung

Die USA werden viel Energie auf den politischen, militärischen und wirtschaftlichen Wettbewerb mit China aufwenden. Ihre militärische Präsenz im Südchinesischen Meer dürfte zunehmen. Die Verbündeten werden in die Pflicht genommen, sich in wichtigen Regionalkonflikten stärker zu engagieren. Die Europäer sollen zum Beispiel im chronisch instabilen Libyen, in der Terrorregion Sahelzone, in der Ukraine oder im Nahen Osten politisch und im Notfall auch militärisch eingreifen.

Bei aller Hoffnung auf Bidens Rede in München: Der US-Präsident wird gegenüber den Verbündeten eine Charme-Offensive starten und die unter Trump gebeutelten Europäer streicheln. Das sind wohltuende Signale mit Blick auf Stil und Respekt. Aber gleichzeitig wird Biden auch viel fordern. Seine Botschaft: Die Welt ist kompliziert und die Mittel Amerikas endlich – die Europäer sollen ihren Beitrag beim weltweiten Krisenmanagement leisten.