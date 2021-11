Berlin. Bettina Stark-Watzinger soll die Bildungsministerin der neuen Ampel-Regierung werden. Doch wer ist die FDP-Politikerin eigentlich?

Sie soll die neue Ministerin für Bildung und Forschung der Ampel-Regierung werden: Bettina Stark-Watzinger, Jahrgang 1968, Vorsitzende des FDP-Landesverbands Hessen und parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion. Doch wer ist die FDP-Politikerin eigentlich?

Stark-Watzinger hat Volkswirtschaftslehre studiert und arbeite anschließend in Frankfurt am Main in der Finanzbranche. Während eines Auslandsaufhaltes in Großbritannien absolvierte sie ein zusätzliches Psychologie-Studium und nahm sich eine "Familienpause". Lesen Sie dazu: Ampel-Kabinett: Wer welchen Ministerposten bekommt

Stark-Watzinger: Aus Überzeugung Politikerin, mit ganzem Herzen Mutter

Stark-Watzinger sagt über sich selbst sie sei "aus voller Überzeugung Politikerin, mit ganzem Herzen Mutter". Sie ist verheiratet und hat zwei Töchter. Seit 2004 ist die 53-Jährige Mitglied der FDP, 2017 zog sie erstmals für ihre Partei in den Bundestag ein. Während der Koalitionsverhandlungen der Ampel-Parteien war sie Teil des zehnköpfigen Sondierungsteams der FDP.

Laut ihr eigenen Webseite setzt sich Stark-Watzinger in der Politik vor allem für drei Punkte ein: Soziale Marktwirtschaft, Bildung und Steuern. Dazu schreibt sie: "In der Politik muss sich etwas ändern - davon bin ich überzeugt."

(lhel)

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik