Düsseldorf. Bewohner von Seniorenheimen können am Muttertags-Wochenende wieder Besuch empfangen. Plötzlich geht alles sogar noch etwas schneller als geplant.

Die Vorfreude ist groß: Nach Wochen ohne persönlichen Kontakt dürfen Bewohner von Alten- und Pflegeheimen wieder Besuch empfangen. Pünktlich zum Muttertag am Sonntag (10. Mai) sollte das wieder möglich sein.

Nun geht es sogar noch schneller. Wie zunächst der WDR am Freitagabend berichtete, dürfen Pflegeeinrichtungen bereits am Samstag wieder für Besucher öffnen. Ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums bestätigte dies wenig später auch der Deutschen Presse-Agentur: „Das ermöglicht den Heimen, Besucherströme am Muttertagswochenende besser zu steuern und kann letztlich für eine Entlastung sorgen.“

Pflegeheime erwarten „Ansturm“ – Besucher sollen sich vorher anmelden

Viele Heime dürften durch diese Regel überrascht werden. Auch eine Öffnung am Sonntag kommt viele viele Seniorenheime noch zu früh. So sagte Martin Peis, Leiter der Seniorenabteilung im Bistum Essen, dieser Redaktion: „Wir brauchen zusätzliches Personal. Die Ressourcen am Wochenende sind aber begrenzt.“ Zu diesem Zeitpunkt war noch von einem Start am Sonntag auszugehen.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz rät allen Angehörigen, sich vorab genau über die jeweiligen Besuchsmöglichkeiten zu informieren. Der Gesundheitsminister sei weit vorgeprescht, sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch. „Nicht jedes Heim ist auf einen Ansturm vorbereitet.“

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sagte am Freitagabend, er verstehe die Sorge der Pflegeheime. Aber: „Auch soziale Isolation kann erhebliche Schäden verursachen“, so der Minister. Und es gebe eine Reihe unterschiedlicher Möglichkeiten, Besuche innerhalb und außerhalb der Heime anbieten zu können. „Darüber hinaus habe ich bereits darauf hingewiesen, dass nicht alle Besuche am Muttertag stattfinden können und müssen“, sagte Laumann.

Was Bewohner und Besucher beachten müssen

Laut Coronaschutzverordnung des Landes NRW gelten folgende Regeln für den Besuch in einer Pflegeeinrichtung:

Jedem Bewohner ist am Tag maximal ein Besuch von maximal Personen gestattet. Besucher haben sich einem „Kurz-Screening“ (Erkältungssymptome, COVID-19-Infektion, Kontakt mit Infizierten oder Risikopersonen), zu unterziehen. Die Einrichtungen müssen mit Aushängen auf Hygienevorschriften hinweisen. Besucher müssen sich vor und nach dem Besuchskontakt die Hände waschen und desinfizieren. Ein grundsätzlicher Abstand von 1,5 Metern zwischen zwei Personen ist einzuhalten. Die Besuche sollen in besonderen Besucherbereichen außerhalb oder innerhalb des Gebäudes stattfinden. Ist ein solcher Ort nicht gegen, sei auch ein Besuch auf dem Zimmern der Bewohner möglich. Kontakt zu anderen Bewohnern sollte vermieden werden. Das Senioren- oder Pflegeheim sind verpflichtet, ein Besuchsregister zu führen. Darin werden der Name des Besuchers, das Datum und die Uhrzeiten des Besuchs sowie der besuchte Bewohner erfasst. Besuche sind nicht möglich, wenn unter den Bewohnern oder dem Personal eine akute Erkrankung mit dem Coronavirus festgestellt wurde.

(mein/dpa)