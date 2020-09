Minsk. Maria Kolesnikowa gehört zu den Anführern der Proteste in Belarus. Nun ist die Frau verschwunden und könnte entführt worden sein.

Einer der wichtigsten Anführerinnen der Opposition in Belarus (Weißrussland), Maria Kolesnikowa, ist verschwunden. Wie der Pressedienst des Koordinierungsrates der Demokratiebewegung am Montag in Minsk mitteilte, hätten ihre Kollegen keinen Kontakt mehr zu ihr. Außerdem seien ihr Mitarbeiter Iwan Krawzow und ihr Sprecher Anton Rodnenkow nicht mehr erreichbar.

Maria Kolesnikowa: Zeugin will Entführung beobachtet haben

Laut einem bericht des Internetportal tut.by will eine Augenzeugin beobachtet haben, dass Unbekannte am Montagmorgen Kolesnikowa in einen Minibus gesteckt und entführt haben sollen. Der Koordinierungsrat hat das bisher nicht bestätigt.

Unterstützer von Kolesnikowa sprechen unter Berufung auf Zeugen des Vorfalls von einer Festnahme.

Belarus: Behörden verhaften Oppositionelle

Die 38-Jährige ist eine der wichtigsten Oppositionellen, die sich gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko stellen. Einige Kollegen des Gremiums waren zuvor schon festgenommen, ausgereist oder zur Ausreise gezwungen worden. Dazu zählt auch die Präsidentenkandidatin Swetlana Tichanowaskaja. Sie war nach Litauen geflüchtet.

Kolesnikowa lebte viele Jahre in Stuttgart

Kolesnikowa arbeitet für den Ex-Bankenchef Viktor Babariko, der für das Präsidentenamt kandidieren wollte. Sie ist auch im Präsidium des Koordinierungsrates, der einen friedlichen Machtwechsel anstrebt.

Unbekannte sollen die Oppositionelle Maria Kolesnikowa in Belaurs entführt haben. Foto: Ulf Mauder / dpa

Kolesnikowa hatte viele Jahre in Stuttgart gelebt und von dort aus Kulturprojekte gemanagt. Sie trat in den vergangenen Wochen immer wieder bei Protestaktionen in Belarus auf und wurde dabei von den Demonstranten bejubelt. Bei der Großdemonstration am Sonntag marschierte sie in Minsk mit.

Belarus: Massenproteste gehen weiter

Am Wochenende waren laut Behörden bei erneuten Massenprotesten gegen den Präsident Lukaschenko mehr als 600 Menschen festgenommen worden. Von diesen seien noch rund 350 Demonstranten in Gewahrsam teilte das Innenministerium mit. An den Demonstrationen in der Hauptstadt in Minsk und anderen Teilen des Landes nahmen laut Beobachtern rund 100.000 Menschen teil. Die Behörden sprachen landesweit von 30.000 Teilnehmern.

