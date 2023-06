Russland wird nach Angaben von Präsident Wladimir Putin im Juli mit der Verlegung von Atomwaffen nach Belarus beginnen. Die Planung zur Unterbringung der Waffen "wird am 7. oder 8. Juli abgeschlossen sein", sagte Putin bei einem Treffen mit seinem belarussischen Kollegen Alexander Lukaschenko in Sotschi.

Berlin/Stockholm. Ein Bericht eines Friedensforschungsinstituts verzeichnet eine Trendwende bei einsatzbereiten Atomsprengköpfen. Ein Land sticht hervor.

Die Atommächte dieser Welt treiben eine Modernisierung ihrer nuklearen Arsenale voran. Das geht aus dem Jahresbericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervor. Die Organisation hat diesen am Montag veröffentlicht. Ein Grund für die Stärkung der Arsenale ist der Ukraine-Krieg und damit einhergehend eine verschlechterte Sicherheitslage auf der gesamten Erde.

Ein Land steht dabei besonders im Blickpunkt: China. Laut den Friedensforschern erfolgt in der Volksrepublik eine erhebliche Modernisierung und Erweiterung des Atomwaffenarsenals.

Lesen Sie auch: Russlands Atomwaffen – Bricht Putin das nukleare Tabu?

"China hat mit einer erheblichen Erweiterung seines Nukleararsenals begonnen", merkte Sipri-Experte Hans M. Kristensen an. Es werde immer schwieriger, diesen Trend mit Pekings erklärtem Ziel zu vereinbaren, lediglich über ein Minimum an Atommacht zu verfügen, um die nationale Sicherheit aufrechtzuerhalten. China hat seinen Lagerbestand von 350 auf 410 Atomwaffensprengköpfe erhöht. Auch Nordkorea sei ein Land, das sein militärisches Nuklearprogramm als zentrales Element seiner Sicherheitsstrategie begreift.

Ukraine-Krise – Die wichtigsten News zum Krieg

Sipri-Direktor: "Eine der gefährlichsten Perioden der Menschheitsgeschichte"

"Wir driften in eine der gefährlichsten Perioden der Menschheitsgeschichte", sagte der Sipri-Direktor Dan Smith. Er forderte die Staaten auf, die Nukleardiplomatie wiederherzustellen und die internationalen Kontrollen von Atomwaffen zu verstärken.

Seit Jahrzehnten ist zwar die weltweite Zahl der Kernwaffen stetig gesunken. Mittlerweile macht sie nur noch weniger als ein Fünftel von dem aus, was sich zu Hochzeiten des Kalten Krieges in den 1980er Jahren in den Atomarsenalen befunden hat. Der Rückgang liegt jedoch hauptsächlich daran, dass ausrangierte Sprengköpfe nach und nach von den führenden Atommächten Russland und den USA demontiert werden. In den Beständen dieser beiden Staaten befinden sich immer noch fast 90 Prozent aller Sprengköpfe.

Atomwaffen: Etwa 2000 Sprengköpfe in hoher Einsatzbereitschaft

Das Problem sehen die Friedensforscher vor allem in den Sprengköpfen, die für den Einsatz bestimmt sind. Deren Zahl stieg im Jahresvergleich um 86 auf schätzungsweise 9576. Etwa 2000 davon befinden sich wie im Vorjahr in hoher Einsatzbereitschaft. Sie sind also auf Raketen montiert oder auf Luftwaffenstützpunkten mit Atombombern stationiert. Fast alle davon gehören Russland oder den USA.

Auch interessant: Russische Atomwaffen in Belarus – Putins Plan gibt Rätsel auf

Neun Staaten verfügen laut Sipri über Atomwaffen: Neben Russland und den USA, China, Indien und Nordkorea sind es Frankreich und Großbritannien sowie Pakistan und Israel. Deutschland besitzt – auch als Lehre aus den Schrecken des Zweiten Weltkriegs – keine Atomwaffen. (dpa/AFP/fmg)

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik