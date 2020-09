Atom-Endlager: Bericht zur Standort-Suche wird vorgelegt

Düsseldorf. NRW wartet auf den Zwischenbericht zur Suche nach einem Atom-Endlager. Es gibt Gesteinsformationen, die für die Aufnahme geeignet sein könnten.

Gut zwei Jahre vor dem endgültigen Atomausstieg in Deutschland tritt die Suche nach einem Endlager für die strahlenden Reste der Stromerzeugung in eine neue Phase. Am Montag will die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) bekannt geben, welche Gebiete sie in Deutschland nach geologischen Kriterien als grundsätzlich geeignet für ein Endlager einstuft.

Die Gebiete können noch ziemlich groß sein, es sollen mindestens zehn und höchstens 100 werden. 2031 soll der Standort gefunden sein und 2050 soll das Endlager in Betrieb gehen.

In NRW Schädigungen durch Bergbau

Geeignet für ein Endlager sind die Gesteinsarten Ton, Salz und Granit. In NRW kommen nach Angaben des Geologischen Dienstes des Landes nur Tonstein-Formationen und Steinsalzlager vor. Als Ausschlusskriterium bei der Standortsuche gelten zudem Schädigungen durch den Bergbau, wie es beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung heißt.

Neben den geologischen Voraussetzungen spielen auch die Besiedlung und andere Kriterien an der Oberfläche eine Rolle. In der ersten Phase der Suche hat die BGE mehr als eine Million Daten ausgewertet. In der zweiten Phase soll an möglichen Standorten auch gebohrt und gemessen werden - dabei werden weitere Regionen ausgeschlossen. In einer dritten Phase werden dann Erkundungsbergwerke gebaut, um noch gründlicher zu prüfen, welches der beste Ort sein könnte.

Zwischenlager in Ahaus und Jülich

In Nordrhein-Westfalen lagern bereits große Mengen radioaktiver Abfälle. Im Zwischenlager Ahaus sind nach Angaben des NRW-Wirtschaftsministeriums derzeit 329 Behälter mit Brennelementen aus deutschen Kernkraftwerken gelagert. Darunter sind 305 Behälter mit Brennelementen aus dem stillgelegten Thorium-Hochtemperatur-Reaktor (THTR) in Hamm-Uentrop. Zudem werden in Ahaus sonstige radioaktive Abfälle aus Betrieb und Rückbau kerntechnischer Anlagen aufbewahrt.

Auf dem Gelände des Forschungszentrums Jülich sind 152 Castoren zwischengelagert. Sie enthalten abgebrannte Brennelemente des stillgelegten Jülicher Atomversuchsreaktors. Das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium hatte 2014 als atomrechtliche Aufsichtsbehörde angeordnet, das Jülicher Zwischenlager unverzüglich zu räumen. Doch noch immer ist nicht abzusehen, was mit den Brennelementen geschieht.

Zwischenlager in Würgassen geplant

Ein weiteres Zwischenlager soll auf dem Gelände des stillgelegten Kernkraftwerks Würgassen an der Weser errichtet werden. Dort sollen schwach- und mittelradioaktive Abfälle gesammelt und sortiert und anschließend in das im Bau befindliche Endlager Konrad nach Salzgitter gebracht werden. Die radioaktiven Abfälle stammen nach Angaben der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) aus Betrieb, Stilllegung und Rückbau von Atomkraftwerken sowie aus den Bereichen Medizin, Forschung und Gewerbe. Das Kernkraftwerk in Würgassen im Länderdreieck von NRW, Niedersachsen und Hessen wurde 1994 abgeschaltet. (dpa)