Düsseldorf. Nach der arabischen Familienfehde im Juni 2023 gab es in Essen keine einzige Anklage. Jetzt sind erste Zahlen für Castrop-Rauxel da.

Acht Monate nach einer bundesweit beachteten Massenschlägerei zwischen zwei arabischen Großfamilien in Castrop-Rauxel hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) einen Ermittlungserfolg bilanziert. „Die jungen Männer, die sich im Sommer in Castrop-Rauxel die Köpfe einschlugen, haben gedacht, dass nach dem Tumult alles vorbei sei. Falsch gedacht“, sagte Reul am Mittwoch gegenüber unserer Redaktion.